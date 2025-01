Fnac brade cet écran PC gamer pour la fin des Soldes : du Full HD à 280 Hz sur 27″ pour moins de 180 €

Iiyama est une marque réputée pour le rapport qualité/prix de ses écrans PC, notamment pour le gaming. Le rapport est encore plus intéressant quand le prix est bradé comme il l’est sur la référence GB2795HSU Gold Phoenix qui passe à 179,99 euros chez Fnac.

Si vous êtes un gamer avec un budget un peu réduit qui veut quand même se faire plaisir avec un écran PC à la hauteur des derniers hits du moment, cette offre de fin de Soldes chez Fnac est intéressante. Il s’agit d’une réduction de 50 euros sur le Iiyama G-Master GB2795HSU-B1 Gold Phoenix, un écran PC Full HD de 27″ dont le taux de rafraîchissement peut s’élever jusqu’à 280 images secondes pour vous proposer l’action la plus fluide possible.

Les avantages du Iiyama G-Master 27″

L’image rafraîchit à 280 Hz est un vrai plaisir

Un temps de réponse de 0,2 ms

La compatibilité FreeSync Premium apporte un vrai plus

Sur le site de Fnac, le Iiyama G-Master GB2795HSU-B1 Gold Phoenix passe de 229,99 euros à 179,99 euros alors qu’il ne reste que quelques heures avant la fin des Soldes.

Un bon petit écran conçu pour le gaming

Quand on joue pas mal aux jeux vidéo, on a envie d’avoir un rendu à la hauteur des performances de notre machine. Parce qu’avoir un PC de compétition, c’est bien, mais si l’écran ne suit pas, vous perdez en qualité. Avec ce modèle G-Master de 27″ par Iiyama, vous avez un bon petit écran, certes pas au niveau des plus haut de gamme, mais qui va contenter toutes celles et ceux en quête de fluidité. C’est d’ailleurs l’un des atouts majeurs de cet écran : une fréquence de rafraîchissement qui peut monter jusqu’à 280 images/seconde.

Pour ça, il faut utiliser le DisplayPort à l’arrière, qui permet d’afficher de la Full HD. Si vous utilisez le port HDMI, vous bénéficierez aussi de la Full HD, mais qui ne pourra monter « que » jusqu’à 240 Hz, ce qui est déjà énorme. Il faut savoir qu’il s’agit d’une dalle VA, pour de meilleures couleurs et un temps de latence optimisé. Ce ne sont pas les meilleurs écrans en termes de qualité, mais les dalles VA sont ce qu’il y a de mieux pour le gaming, avec un bon compromis qualité/fluidité.

Une connectique généreuse et une compatibilité FreeSync Premium

Bien qu’il soit optimisé gaming, l’écran Iiyama G-Master n’en oublie pas de préserver vos yeux avec son réducteur de lumière bleue et le Flicker Free LED qui réduit l’effet de scintillement. Ajoutez à ça, la compatibilité FreeSync Premium qui permet non seulement de réduire la latence mais aussi d’éliminer les problèmes de déchirure et de hachure, à condition d’avoir des composants AMD compatibles dans votre configuration.

En plus de son port HDMI 2.0 et son DisplayPort 1.4, vous avez un hub USB avec quatre ports 3.2 Gen 1 5 Gbit. Comme ça, vous pouvez brancher des câbles dessus pour recharger vos appareils. En plus, cet écran propose deux haut-parleurs de 2W chacun, même s’il est conseillé d’avoir des haut-parleurs ou une barre de son. D’ailleurs, il y a même une prise casque, au besoin.

Si vous cherchez un écran PC gaming d’un autre acabit, nous vous invitons à consulter notre guide d’achat sur ces périphériques.

