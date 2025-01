Que nous réserve cette dernière démarque des soldes d’hiver ? Dès maintenant, retrouvez les meilleures offres Tech que l’on recommande sur Frandroid, en passant par les smartphones, tablettes, PC portables, TV et objets connectés. Il y a le choix !

Maintenant que les fêtes sont passées, il est maintenant l’heure de se faire plaisir (mais, vraiment plaisir) avec les soldes d’hiver de cette nouvelle année 2025. Ne pensez plus aux cadeaux non désirés et d’ores et déjà revendus, mais plutôt aux produits Tech qui vous manquent encore. Les promotions en cours pourraient bien vous permettre de dénicher la perle rare à un très bon prix, surtout que cette troisième démarque semble réserver de bien belles surprises.

Notez que cet article sera actualisé régulièrement, au rythme des ventes flash : revenez y faire un tour si vous ne trouvez pas votre bonheur la première fois.

Soldes d’hiver : les nouvelles meilleures offres en DIRECT

Les meilleures offres encore disponibles de la 3ᵉ démarque

Une dalle Full HD de 15,6 pouces rafraîchie à 144 Hz

Un combo i5 de 12e gen + RTX 4060 + 16 Go de RAM

Un SSD de 512 Go

Lancé à 1 099 euros, mais maintenant plus habituellement vendu à 749 euros, le Medion Erazer Deputy P60i est toutefois disponible aujourd’hui en promotion à seulement 599,99 euros chez Cdiscount grâce au code promo PC100D699.

Une antenne nomade, légère et étanche

Couvre une zone de 112 m²

Des vitesses allant jusqu’à 100 Mb/s en téléchargement

Lancé à 399,99 euros, le Starlink Mini est aujourd’hui disponible en promotion à 279,99 euros à la Fnac et chez Boulanger.

Il faudra évidemment ajouter l’abonnement mensuel pour profiter d’une enveloppe de données mobiles.

Une bague légère et agréable à porter

De nombreuses données de santé

Un excellent suivi de l’activité

Lancée à 449 euros, la Samsung Galaxy Ring est aujourd’hui disponible dans toutes les tailles que vous voulez à seulement 249 euros sur la boutique Orange. Si les stocks viennent à manquer, notez qu’elle est aussi à prix réduit chez Boulanger.

Vous pouvez les synchroniser ou les paramétrer individuellement

Les appliques sont certifiées IP44, donc elles résistent à la pluie

La conception en aluminium et en verre trempé est de belle qualité

Si vous allez sur le site de Philips, une seule Impress coûte 149,99 euros. Les deux devraient donc coûter 299,98 euros, mais chez ManoMano pendant les Soldes, le lot est disponible pour 199 euros.

4h d’autonomie par cycle de charge, 4 charges grâce au boitier

Les commandes vocales intelligentes + compatibilité assistants vocaux

Le Bluetooth 5.3 assure une bonne stabilité

Comme on l’a dit plus haut, les écouteurs Silvercrest sont, de base, abordables puisqu’ils coûtent 19,99 euros. Grâce aux Soldes sur le site de Lidl, vous pouvez les commander pour 7,49 euros.

Sa certification IP67

La sangle de fixation en caoutchouc, pour l’accrocher partout

Le fait de pouvoir en associer plusieurs pour se faire un vrai système audio

Sur le site de Marshall, l’enceinte Willen première génération est affichée à 119 euros. Sur Amazon, elle est au prix conseillé de 109 euros quand ce ne sont pas les Soldes et en ce moment, elle est disponible à 79,99 euros.

Il est compatible avec absolument tous les appareils, peu importe la marque

Vous pouvez charger avec une puissance max de 65W

Il est plus compact que la majorité des chargeurs du marché

Le chargeur Anker Nano II 65W passe, pendant les Soldes, de 49,99 euros à 25,99 euros.

Son autonomie de 120 minutes peut couvrir 155 m²

La puissance d’aspiration de 7 000 Pa est largment suffisante

Son système de détection des obstacles et la cartographique

Pendant encore quelques jours chez Amazon, le Dreame L10s Pro Gen 2 est affiché à 299 euros alors qu’il est normalement à 449 euros.

L’assistant vocal Zepp Flow intégré utilise une IA basée sur GPT-4

On peut passer ses appels en mode main libre avec

Les fonctions de suivi sportif sont précises

7 jours d’autonomie en usage intensif, 14 jours en utilisation classique

Alors qu’elle était commercialisée 249,90 euros à son lancement, l’Amazfit Balance est actuellement en promotion à seulement 162,99 euros sur Amazon.

Une grande dalle OLED LTPO 120 Hz

Un excellent module photo polyvalent

Mais pas de services Google

Lancé à 1 499 euros, le Huawei Pura 70 Ultra est aujourd’hui disponible en promotion à 969 euros sur le site de Huawei grâce au code promo A80HIVER.

Le design épuré et un bel écran

Les performances de la puce M3

Une machine silencieuse

Au lieu de 1 299 euros, le MacBook Air 13 M3 avec 16 Go de RAM et 256 Go de stockage est actuellement en promotion à 1 099 euros sur Amazon. On trouve aussi la version avec 8 Go de RAM à 999 euros chez Boulanger.

Un casque pour iOS et Android

Une bonne réduction de bruit active

Une autonomie de 30 heures avec ANC

Lancé à 399,95 euros, le Beats Studio Pro est aujourd’hui disponible en promotion à 199,99 euros chez Darty.

Les meilleures offres encore disponibles de la 2ᵉ démarque

Un écran FHD+ de 6,67 pouces à 120 Hz

Une puce entrée de gamme efficace : Mediatek Helio G99-Ultra

Une grosse batterie de 5 500 mAh, couplée à la charge rapide 33W

Dans sa configuration 8 + 128 Go, le Xiaomi Redmi Note 14 se trouve à 233 euros, mais le voilà déjà en promotion à 203 euros sur le site d’Amazon.

On trouve aussi la version 5G du Redmi Note 14, avec 256 Go stockage, en promotion à 271,99 euros au lieu de 301,99 euros chez la Fnac.

Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G est également en promotion à 351,99 euros chez la Fnac, via un 50 euros de remise au panier, et avec une Xiaomi Wtach 5 Active offerte !

En ce qui concerne le Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G, on le trouve à 501,99 euros au lieu de 601,99 euros, dans sa version avec 512 Go de stockage. Un bonus reprise de 70 euros peut même vous permettre de l’obtenir à 431,99 euros.

Une autonomie monstre de 30h, même avec l’ANC

Des coussinets super confortables pour de longues sessions d’écoute

La gestion de la réduction de bruit sur 20 niveaux

Lancé à 379 euros, le Sony WH-1000XM4 a bien entendu baissé de prix au fil du temps, notamment avec la sortie de son successeur. Aujourd’hui pour les soldes, on le trouve à seulement 206,99 euros sur Boulanger avec le code promo AUDIO10.

Une borne de recharge murale jusqu’à 22 kW

S’adapte à tous les véhicules électriques du marché

Le rapport qualité / prix vraiment bon

Avec un prix barré à 399 euros, la borne électrique Ultimate Speed de chez Lidl est remisé pendant les soldes à 239 euros sur le site du marchand français.

La richesse du son restitué est assez folle

Le rendu Dolby Atmos et Surround est incroyable

La conception sobre et élégante (sauf le boitier central)

Le Sony Bravia Theatre Quad 2024 est un système audio haut de gamme, donc son prix reflète sa qualité : 2 689 euros. Les Soldes permettent d’amortir un peu la facture puisqu’il passe à 2 189 euros chez Boulanger.

Un smartphone étanche (IP69)

Une dalle OLED de 6,78 pouces 120 Hz et compatible HDR10+ et Dolby Vision

Une puce Snapdragon 8 Elite

Lancé à 999,99 euros, le Realme GT 7 Pro est en ce moment proposé en promotion à 807 euros sur Amazon.

Ils tiennent bien autour de l’oreille avec leur conception spéciale

La qualité des appels est très bonne

Une bonne autonomie pour des écouteurs de ce genre

Les Shokz OpenFit sont sortis en 2023 au prix de 199 euros. Récemment, ils étaient plutôt vendus 159 euros, mais grâce aux Soldes, ils baissent encore de prix et deviennent accessibles pour 139 euros.

Les deux écrans tactiles et le clavier détachable renforcent son côté nomade

Il cache quand même un processeur Intel Core Ultra 7 155U

La multitude de configurations possibles avec les écrans et le clavier

Quand il n’est pas en promotion, le Lenovo Yoga Book 9 13IMU9 EVO coûte 2302,62 euros chez Boulanger. Heureusement, qu’il est soldé en ce moment et que vous pouvez le commander pour 1899 euros.

Un écran AMOLED 2K de bonne facture

Les performances d’un Snapdragon 7+ Gen 3

Une batterie de 5 500 mAh avec une recharge de 120 W

Habituellement vendu à 549 euros, le Realme GT 6T (8+256 Go) est en ce moment remisé à 360,98 euros sur Amazon.

Une dalle OLED de 15,6 pouces

Un mode « tablette » et un mode « tente »

Une autonomie de 12 heures

Initialement affiché à 1 799 euros, le Samsung Galaxy Book 4 360 est actuellement proposé à 1 299 euros sur Amazon.

On trouve aussi le Samsung Galaxy Book 3 360 à 849 euros sur fnac.com.

Une ergonomie parfaite

Une console sous Windows

Une chauffe très bien maîtrisée

Au lieu de 799 euros, la MSI Claw AM1-042FR sous Intel Core Ultra 5 et avec 512 Go de SSD se retrouve aujourd’hui en promotion à 449 euros sur Amazon. On la trouve au même prix chez Rue du Commerce.

Un casque de réalité virtuelle moins cher

De bonnes performances avec le Snapdragon XR2 Gen 2

Les caméras qui permettent de proposer la réalité mixte

Auparavant affiché à 439,99 euros, le Meta Quest 3S (256 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 389,99 euros sur Amazon. Et en prime, vous recevrez aussi gratuitement le jeu Batman Arkham Shadow (d’une valeur de 45,99 euros) et aurez droit à 3 mois d’essai au programme Meta Quest+.

Le rapport qualité/prix est franchement intéressant, encore plus avec la promo

Une fois allumé et à pleine puissance, il ne fait pas un bruit

Une machine prête à l’emploi : branchez, profitez

Au lieu de 999 euros, le Mac Mini M2 Pro 16+512 Go est actuellement en promotion à 799 euros chez Boulanger.

300 Go de données 5G en France métropolitaine, dont 13 Go utilisables dans l’UE

Les appels et SMS illimités

Le réseau de Bouygues Télécom

Actuellement, le forfait 5G 300 Go de Lyca Mobile est proposé à 7,99 euros par mois. La carte SIM, et même l’eSIM, sont gratuites. Attention, pour bénéficier de ce prix réduit à chaque renouvellement, vous devrez laisser le renouvellement automatique activé.

Les meilleures offres encore disponibles de la 1ʳᵉ démarque

Un design tout en finesse

Une dalle OLED de 12,3 pouces + 144 Hz

MagicOS 8.0 et sa dose d’IA

Lancée à 599,90 euros, puis réduite à 499,90 euros, la tablette Honor Magic Pad 2 est désormais proposée à 469,90 euros sur Amazon via un coupon.

Un vélo électrique confortable avec un cadre ouvert

Un capteur de couple de 45 Nm, suffisant pour les balades en ville

Jusqu’à 60 km d’autonomie

Le VTC électrique d’Intersport, le Nakamura Crossover S coûte habituellement 1 199,99 euros, mais pendant les soldes, il est affiché à 899,99 euros sur le site de la marque. Et ça, c’est sans compter les aides de l’état.

Un photophone très efficace avec sept ans de mises à jour

Des écouteurs sans fil endurants et avec ANC

Un prix contenu pour un tel combo

Le Google Pixel 8 Pro a été lancé à 1 099 euros, tandis que les Google Pixel Buds Pro ont été présentés à 219 euros à leur sortie. Ils sont désormais réunis dans un pack proposé à 599 euros au lieu de 1 318 euros à la Fnac.

Un vélo électrique pliant pratique

Avec le plein d’équipements

Et jusqu’à 60 km d’autonomie

Le Nakamura E-Flex 2.0 est un vélo électrique pliant proposé à 1 099,99 euros, mais c’est sans compter les soldes qui viennent baisser son prix à 899,99 euros chez Intersport.

Pour les poignets fins avec une circonférence de 110 à 175 mm

Une semaine d’autonomie en utilisation standard

Un suivi sportif au top

Au lieu de 399,99 euros à son lancement, la Garmin Venu 2S est aujourd’hui disponible en promotion à 199 euros sur Cdiscount.

Une partie photo qui n’a plus rien à prouver

Un design revu et corrigé beaucoup plus premium

Un écran 120 Hz lumineux et bien calibré

7 ans de mises à jour

Le Google Pixel 9 est aujourd’hui disponible dans un pack avec les Pixel Buds Pro en promotion à 651,99 euros au lieu de 899 euros chez Boulanger, après 150 euros de remise et 100 euros de bonus de reprise.

