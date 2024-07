Pourquoi j’ai craqué pour ce petit vidéoprojecteur Full HD à moins de 100 € ?

Le vidéoprojecteur Wanbo X2 Max a élu domicile dans ma chambre, et ne devrait plus en partir de sitôt. Voici les raisons principales de son succès sur moi, et qui en font un réel coup de cœur.

Mon envie d’investir dans un vidéoprojecteur est devenu plus grande lorsque j’ai emménagé dans ma nouvelle maison. Mater un film ou une série sur un grand écran, avec l’impression d’être comme cinéma, mais chez soi, c’est un pur kif. J’ai longtemps hésité à prendre le Xgimi Mogo 2 Pro, qui se situe sous la barre des 500 euros et figure parmi les meilleurs vidéoprojecteurs pas chers de notre guide d’achat. Finalement, j’ai craqué pour le X2 Max de Wanbo.

Pourquoi ? Parce que beaucoup de ces modèles proposent une fiche technique intéressante sur le papier, parfois similaire ou meilleure que certains modèles vendus deux fois plus cher. Certains d’entre eux ont même fait l’objet d’un article dans notre rubrique Bons Plans, et notre responsable Bons Plans, en a aussi un depuis quelque temps maintenant. Une chose est sûre, je ne regrette pas mon achat et je vais vous expliquer pourquoi je l’adore, même avec ses défauts.

Le vidéoprojecteur en question :

Le Wanbo X2 Max (1080p) en promotion à 99 euros au lieu de 203,31 euros avec le code WX2MAX

Le sentiment d’être comme au cinéma

Une des premières raisons qui m’ont motivé sur cette démarche, c’est de pouvoir profiter d’une grande surface d’affichage comme au cinéma et de rendre plus immersif les films et séries que je regarde. Premier allumage, le Wanbo X2 Pro affiche une interface vieillotte, mais avec une belle qualité d’image. Il faut savoir que la firme chinoise propose deux modèles, le Wanbo X2 Max et le X2 Pro. La différence est au niveau de la définition, le Max est capable de diffuser des images en 1080p contre 720p pour le Pro. J’ai préféré opter pour la version 1080p, et je ne regrette pas. Les images produites par le vidéoprojecteur sont agréables. En pleine pénombre, elles ont un certain niveau de détails et un rendu des couleurs naturels. Quelques distorsions peuvent intervenir si le projecteur est mal réglé.

J’ai essayé de lancer le vidéoprojecteur dans une pièce légèrement éclairée : évidemment on perd en détail, on a un rendu délavé, mais qui est plutôt correct. Il vaut mieux privilégier un visionnage dans des conditions les plus sombres possibles. Le meilleur rendu est obtenu dans le noir complet.

avec une source de lumière environnement sombre

J’ai beaucoup apprécié la fonction de mise au point automatique qui est très efficace. Elle intervient lors de l’allumage de l’appareil, mais attention, il ne faut pas bouger le X2 Max pendant l’opération, sinon l’ensemble de l’image devient flou. Pour corriger l’image et avoir un rendu plus net, il est possible d’utiliser le bouton de la télécommande dédié à ce réglage. En fouillant les paramètres, on trouve un tas d’options, comme la fonction zoom, qui permet de réduire la taille de projection, utile pour les petits espaces, mais aussi la correction trapézoïdale, etc. J’ai trouvé dommage de ne pas avoir une fonction d’évitement d’obstacle ou de recadrage automatique. Si je déplace le projecteur, l’image est de traviole, et je dois tout reconfigurer et positionner comme il faut l’appareil.

L’installation est simple, mais pour moi, il lui manque un petit trépied, pour le surélever. Cela aurait été bien plus pratique, que d’installer une pile de livres ou de chercher un objet qui tombe pile à la hauteur que vous souhaitez. Ma tête de lit n’a pas suffi, j’ai donc fait avec les moyens du bord pour que l’image soit bien projetée sur mon écran. Heureusement, il est assez compact, et ne prend pas beaucoup de place. Autre chose à prévoir, une prise de courant car ce dernier ne fonctionne pas avec une batterie. Il doit constamment être branché pour fonctionner. Grâce à son poids léger, j’ai pu facilement l’emporter chez des proches.

Avec quelques compromis, mais acceptable pour le prix

Même s’il m’a agréablement surprise en termes de qualité d’image, j’avoue que tout n’est pas parfait sur cet appareil. À commencer par son interface : il a beau proposer le système d’exploitation Android TV, il utilise la version 9.0 datée de 2018… C’est un OS qui encaisse pas mal d’années, qui manque de modernité, mais surtout de réactivité. En naviguant dans l’interface avec la télécommande, les animations sont lentes, il y a quelque temps de latences avant de pouvoir ouvrir une app, et si j’ai le malheur d’aller un peu vite dans ma manip, l’action se fait 5 secondes après.

Une concession à laquelle il faut s’attendre au vu de son tarif, mais qui peut vite être frustrante si on l’utilise au quotidien. Le meilleur moyen de palier à ce problème, c’est d’y ajouter une clé HDMI. De mon côté, j’ai le Fire TV Stick d’Amazon que j’avais laissé de côte depuis mon acquisition de l’Apple TV 4K (2022), mais qui a très vite quitter le tiroir et repris ses fonctions. Résultat : l’expérience utilisateur est nettement améliorée avec Fire OS qui donne accès à un catalogue complet d’applications comme Netflix, Disney+, myCanal, et bien sûr Prime Video, etc.

Autre point qui peut aussi agacer, c’est le bruit. Quelques minutes après avoir lancé une série, le Wanbo X2 Max devient une véritable soufflerie. Le constructeur assure une réduction du bruit grâce au double conduit d’air, mais il est assez persistant au cours d’une diffusion. De mon côté, le vidéoprojecteur est placé au-dessus de la tête de lit, et donc assez proche de moi pour que je l’entende. Là encore, j’ai trouvé une petite solution, qui est simplement d’augmenter le volume, pour que les haut-parleurs viennent couvrir le bruit de la ventilation. C’est plutôt réussi, et cela, sans à devoir pousser le son au maximum. D’ailleurs, le rendu audio que le X2 Max diffuse m’a étonné au vu de son tarif et surtout de son gabarit. Ses deux haut-parleurs de 5 W font le job dans une petite pièce. Et pour obtenir un meilleur son lors de vos sessions cinéma, on peut y brancher une enceinte via la connectique Jack 3.5 mm ou sans-fil via le Bluetooth.

Voilà mon retour d’expérience sur ce petit bijou que j’aime avec ses qualités et ses défauts. C’est un excellent rapport qualité-prix : sa fiche technique est aussi alléchante que d’autres appareils vendus plus cher (1080p, 450 lumens…). Bref, je n’ai pas eu besoin de dépenser 500 euros pour mater Demon Slayer avec un bon bol de pop-corn.

Découvrez notre sélection des meilleurs vidéoprojecteurs afin de voir quelle solution convient le mieux à vos besoins.