MSI : cet écran PC incurvé de 27 pouces (Full HD, 180 Hz) ne coûte pas plus de 140 € grâce à cette offre

Le MSI G27C3F est un excellent choix pour les joueurs Ă petit budget recherchant un moniteur gaming incurvĂ© et rĂ©actif. Il devient un meilleur investissement maintenant que l’on trouve Ă 137 euros seulement, au lieu de 169 euros au dĂ©part.

MSI G27C3F // Source : site officiel

MSI jouit d’une solide rĂ©putation dans le domaine du gaming, et propose un large choix de moniteur dĂ©diĂ© pour le jeu pour tout type de besoin et de budget. Le modèle G27C3F ne profite pas du 1 440p, mais cet Ă©cran de 27 pouces apporte tout de mĂŞme quelques caractĂ©ristiques recherchĂ©es par les joueurs et joueuses sur PC. Avec une grande rĂ©activitĂ©, et une bonne immersion Ă la clĂ©, le voilĂ Ă un prix encore plus accessible après 20 % de remise.

Le MSI G27C3F en résumé

Une dalle incurvé de 27 pouces en Full HD

Un taux de rafraîchissement à 180 Hz

La prise en charge de la technologie AMD FreeSync Premium

Vendu à 169,99 euros sur le site officiel, le moniteur MSI G27C3F est en ce moment proposé à 137,86 euros sur le site de PC Componentes.

Une simple définition FHD, mais avec une bonne immersion à la clé

Le maître mot de l’écran PC gamer MSI Optix G27C3F ?L’immersion. Cet écran possède une courbure de 1500R sur une diagonale de 27 pouces, soit une taille plutôt confortable pour jouer. Le regard du joueur ou de la joueuse est ainsi comme enveloppé, ce qui lui permet de ne manquer aucun détail dans son jeu.

Et puisqu’il est important de préserver ses yeux, notamment quand les parties de jeu se prolongent, le moniteur se charge d’annuler le scintillement, ainsi qu’une fonction pour atténuer la lumière bleue et préserver vos yeux même après plusieurs heures face à l’écran.

Autrement, sa dalle VA de 27 pouces affiche seulement une définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels). On aurait préféré retrouver le sacro-saint 1 440p, mais l’écran offre des images nettes et des couleurs riches.

RĂ©actif pour les jeux type FPS

Pour enchaîner les combos, on pourra compter sur un taux de rafraîchissement de 180 Hz, qui assure un affichage très fluide lors de vos parties. Ajoutons à cela un taux de réponse de 1 ms pour vous éviter tout retard ou ralentissement, et vous serez parés pour vos parties de Call of Duty grâce à une bonne réactivité.

MSI ajoute la technologie AMD FreeSync Premium qui permet de synchroniser le taux de rafraĂ®chissement de l’Ă©cran avec la carte graphique, Ă©liminant les dĂ©chirures et les saccades pour une expĂ©rience de jeu fluide. Ce moniteur propose aussi la fonction « Night Vision », qui dĂ©tecte automatiquement les zones sombres Ă l’écran et en amĂ©liore les dĂ©tails sans pour autant surexposer les autres zones.

Pour finir sur la connectique, cette référence dispose de deux ports HDMI; un Displayport, et une prise casque audio.

