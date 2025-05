Nouveau trailer de GTA 6 : déjà une claque technique

Un nouveau trailer pour GTA 6, un an avant sa sortie, c’est le cadeau surprise de Rockstar en ce mardi 6 mai.

Source : Rockstar Games

On ne l’attendait pas aussi tôt, mais il est là : le second trailer pour GTA 6. Bien plus long que le premier, à 2 minutes 46, il nous présente plus en détail les deux personnages principaux, Jason et Lucia, ainsi que le terrain de jeu Vice City.

Surtout, il nous donne un aperçu de la claque technique que sera GTA 6 à sa sortie puisque toutes ces images semblent bien être rendues depuis le moteur du jeu.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

GTA 6, quand le rendu temps réel dépasse les attentes

Rappelons que la série GTA exploite son propre socle technique, le moteur RAGE (Rockstar Advanced Game Engine), depuis le GTA IV. Celui-ci a bénéficié de sérieuses améliorations lors de la sortie de Red Dead Redemption II en 2018, un jeu qui reste encore maintenant une référence du rendu rastérisé (hors ray tracing).

Source : Rockstar Games

Deadpool & Wolverine est déjà disponible en streaming Le film Deadpool & Wolverine est déjà disponible en streaming sur Disney+. Alien : Romulus sera dispo dès le 16 mai. Ces films arrivent sur Disney+ 9 mois après leur sortie au cinéma !

Historiquement, la série GTA n’a jamais utilisé de cinématiques pré-calculées pour raconter son histoire. Toutes ces séquences utilisent systématiquement le moteur du jeu, en temps réel, et ce du premier épisode au 5eme sorti en 2013.

Cela permet notamment au jeu d’offrir des séquences cinématiques qui s’adaptent aux conditions météorologiques de la séquence, mais aussi aux diverses personnalisations du personnage effectuées par le joueur (habits, coupe).

On peut donc sans trop se mouiller deviner qu’il en est de même pour GTA 6 qui semble repousser les limites du rendu temps réel avec l’utilisation de toutes les technologies à sa disposition.

Qu’il s’agisse des rendus les plus infimes aux vues urbaines les plus denses, on a du mal à croire que tout cela tournera en temps réel. Plus que la modélisation des objets les plus infimes (une dimension déjà bluffante dans Red Dead Redemption II), c’est le rendu de la lumière qui participe très largement à cette impression de réalité.

À la recherche d’un rendu cinématographique

L’exploitation du ray tracing (potentiellement path tracing) dans les ombres et les reflets (notamment sur l’eau), l’illumination globale et globalement cette diffusion indirecte de la lumière, notamment en intérieur, offre un rendu franchement cinématographique.

Source : Rockstar Games

C’est bien là tout l’objectif de Rockstar Games, dont les racines créatives sont imbriquées avec celle du cinéma depuis les débuts du studio. Toutes ces technologies seront au service de l’immersion dans un univers (Vice City), une histoire (celle de Jason et Lucia) et ensuite un jeu (GTA 6 et son gameplay.

Si Rockstar réussit son pari d’un rendu photo-réaliste indissociable entre les phases de jeu et cinématiques, la transition entre les deux sera alors quasiment invisible, à l’instar de jeux comme Alan Wake 2, Hellblade II ou encore Indiana Jones et le Cercle Ancien.

GTA 6 nous a donc convaincus sur sa présentation, mais il faudra encore être patient pour vérifier si les promesses seront tenues.