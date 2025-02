GTA 6 : le patron de Take Two évoque déjà une version PC

Dans le cadre d’une interview accordée à IGN, Strauss Zelnick a évoqué la sortie sur PC de GTA 6. Le patron de Take Two, laisse d’ores et déjà entendre que le titre y fera bien son entrée, mais plus tard.

GTA 6 arrivera vraisemblablement d’abord sur consoles, comme le veut la tradition // Source : Rockstar Games

Si vous attendiez une sortie simultanée de GTA 6 sur PC et consoles vous risquez fort d’être désappointés. Interviewé par IGN, Strauss Zelnick s’est exprimé brièvement au sujet des plateformes sur lesquels le futur hit de Rockstar Games est attendu.

En lisant (un peu) entre les lignes, ont comprend qu’un lancement de GTA 6 sur PC sera bien d’actualité… mais qu’il interviendra selon toute logique après l’arrivée du titre sur consoles de salon. Dans la plus pur tradition des jeux Rockstar, en somme.

Pour rappel, GTA 6 est toujours attendu sur PlayStation 5 et Xbox Séries S | X en 2025 — sauf mauvaise surprise.

Vers un lancement d’abord sur consoles, plus tard sur PC ?

Auprès d’IGN, le dirigeant de Take Two a commencé par rappeler que son entreprise n’avait pas nécessairement pour habitude de lancer ses jeux en simultanée sur toutes les plateformes, du moins à quelques exceptions près, car ce fut récemment le cas pour Civilisation 7, lancé en même temps sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et Switch.

« Avec Civ7, nous avons procédé à un lancement sur consoles, PC et Switch dès le départ », a admis Strauss Zelnick avant d’indiquer qu’en « ce qui concerne les autres produits de notre gamme, nous n’utilisons pas toujours toutes les plateformes simultanément. Historiquement, Rockstar a commencé par certaines plates-formes avant de passer à d’autres plates-formes ».

La piste d’une commercialisation de GTA 6 sur consoles et PC dès le départ semble donc compromise, a fortiori quand on connaît les habitudes des Rockstar en la matière. GTA 5 avait par exemple été lancé d’abord sur PlayStation 3 et Xbox 360 en septembre 2013, avant de se frayer un chemin sur PC en avril 2015. Un schéma similaire avait aussi été d’actualité pour Red Dead Redemption quelques années plus tard.

Strauss Zelnick admet toutefois que la plateforme PC est devenue incontournable pour Take Two. Sur certains titres, la firme a par exemple tiré jusqu’à 40% de ses revenus des ventes PC. De quoi plaider pour une arrivée inéluctable de GTA 6 sur cette plateforme.

« Nous avons vu le PC devenir une partie beaucoup plus importante de ce qui était auparavant un business essentiellement lié aux consoles, et je ne serais pas surpris de voir cette tendance se poursuivre », explique Zelnick, en précisant toutefois que l’arrivée de certains jeux Rockstar (comprenez surtout GTA) représentent aussi un moment clé pour les ventes de consoles de salon.

« Lorsque vous avez un grand titre sur le marché, et nous en avons plusieurs à venir, historiquement, cela a permis de vendre des consoles », a-t-il indiqué, toujours au micro d’IGN.

« (…) Je pense qu’il y aura une augmentation significative des ventes de consoles au cours de l’année civile 2025 en raison du calendrier des sorties, non seulement de notre part, mais aussi de la part d’autres acteurs. Je ne suis donc pas inquiet à ce sujet [la baisse des ventes de consoles, NLDR] (…) ». Tout est dit.