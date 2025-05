Rockstar a publié 70 captures d’écran et illustrations artistiques de GTA 6 en plus du nouveau trailer du jeu vidéo très attendu.

GTA 6 // Source : Rockstar

Les actus s’enchaînent pour Grand Theft Auto VI. Après avoir annoncé le report de la sortie de GTA 6 au 26 mai 2026, Rockstar nous livre un deuxième trailer pour qu’on lui pardonne la mauvaise nouvelle. Et une chose est sûre : le jeu promet d’être une prouesse technique en termes de graphismes.

Toutefois, sachez que Rockstar n’a pas montré tout ce qu’il pouvait dans ce trailer. Le développeur a en effet une pléthore d’autres images en stock qu’il partage sur son site officiel.

70 images officielles de GTA 6

Le site en question est cependant assez chargé visuellement. Pour plus de confort, vous pouvez aussi consulter ce thread sur X/Twitter qui liste tous les visuels. Au total, on trouve 70 screenshots et artworks selon le compte Rockstar Universe (non officiel).

Pour ce qui est des captures d’écran, on imagine que Rockstar a fait en sorte de partager des mises en scène soigneusement orchestrées pour vous faire saliver. En voici, dans la galerie ci-dessous, quelques-unes qui nous ont tapé dans l’œil.

GTA 6 // Source : Rockstar GTA 6 // Source : Rockstar GTA 6 // Source : Rockstar GTA 6 // Source : Rockstar GTA 6 // Source : Rockstar GTA 6 // Source : Rockstar GTA 6 // Source : Rockstar GTA 6 // Source : Rockstar GTA 6 // Source : Rockstar GTA 6 // Source : Rockstar GTA 6 // Source : Rockstar

Les images sont magnifiques et mettent souvent en avant une impressionnante gestion de la lumière avec du ray tracing aux petits oignons.

Gardons toutefois un peu de recul. Même si les scènes capturées semblent vraiment issues du moteur du jeu, on ne peut pas s’empêcher de soupçonner Rockstar d’avoir usé de quelques artifices pour les embellir et vendre du rêve. C’est le jeu… pour vendre un jeu.