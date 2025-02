Il n’y a pas que les smartphones qui rentrent dans votre poche : voici un objectif qui ne fait que 1,5 mm d’épaisseur

60 grammes et 1,5 centimètre d’épaisseur : voici les dimensions étonnantes du nouvel objectif Viltrox pour Fujifilm.

Screenshot

Face aux smartphones toujours plus performants, les appareils photo traditionnels avaient un défaut : leur encombrement.

Viltrox vient peut-être de résoudre ce problème historique avec un objectif tout petit. Il rentre dans une poche.

L’objectif Viltrox 28 mm f/4.5 est tout compact : avec seulement 1,5 centimètre d’épaisseur et 60 grammes sur la balance, il permet de transformer un appareil photo Fujifilm série X en un ensemble vraiment portable. Pour la première fois, l’argument « trop encombrant » pourrait ne plus tenir face aux smartphones.

Le meilleur de GoPro au meilleur prix Avec la Hero13 Black, GoPro passe un cap : nouveau système de fixation magnétique et qualité d’image en plein jour inégalée.

Lancée à 449,99 euros, elle est dispo à 281,20 euros pendant les prochains jours seulement !

Un point important à noter : initialement conçu pour les appareils Sony en monture E, cet objectif couvre un cercle d’image plein format. Sur les boîtiers Fujifilm, qui utilisent exclusivement des capteurs APS-C, la focale de 28 mm devient équivalente à un 42 mm (en tenant compte du facteur de recadrage x1,5). Cette caractéristique présente un avantage intéressant : l’objectif utilise uniquement la partie centrale de son image, ce qui promet une excellente qualité, particulièrement sur les bords.

Cette focale est particulièrement bien adaptée car elle offre un rendu proche de la vision humaine, c’est une focale « transstandard« , ce qui en fait un excellent choix pour la photo de rue, le portrait environnemental, ou même la photo de voyage.

La construction optique est particulièrement soignée : six lentilles réparties en six groupes, dont deux lentilles ED (Extra-low Dispersion) et deux lentilles asphériques. Cette configuration assure des images nettes et des couleurs éclatantes, avec même la capacité de produire de beaux effets d’étoiles sur les sources lumineuses.

Malgré sa taille, il a l’autofocus, ainsi qu’une bague de mise au point manuelle, en plus d’un port USB-C pour les mises à jour du firmware.

Le capuchon intégré est particulièrement intelligent : plus besoin de gérer (et de perdre) un bouchon d’objectif séparé. C’est un détail qui fait toute la différence en utilisation quotidienne.

Évidemment, l’ouverture fixe de f/4.5 ne permettra pas des exploits en basse lumière ou en termes de profondeur de champ. Les tests montrent également que les images produites ont un contraste relativement faible et une saturation modérée.

Mais ces limitations sont à mettre en perspective avec l’usage prévu : la photographie quotidienne, où la portabilité prime souvent sur les performances ultimes. À ce titre, l’objectif remplit parfaitement sa mission.

Un petit prix

Avec un prix de 109 euros, Viltrox positionne son objectif de manière très agressive.