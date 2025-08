Yamaha dévoile la True X Surround 90A, une barre de son Dolby Atmos avec Auro-3D et intelligence artificielle

Yamaha lance sa nouvelle barre de son haut de gamme True X Surround 90A, première du marché à intégrer la technologie Auro-3D et l’intelligence artificielle Surround:AI. Cette solution home cinéma sans fil promet une expérience audio tridimensionnelle inédite grâce à douze haut-parleurs à faisceaux et un caisson de basses innovant.

Yamaha True X Surround 90A // Source : Yamaha

La marque Yamaha dévoile donc son nouveau fleuron sur le segment des barres de son. Il s’agit clairement d’un modèle très haut de gamme qui vient concurrencer les meilleurs systèmes du marché. D’après la marque japonaise, la True X Surround 90A marque une nouvelle étape dans l’évolution des barres de son depuis le lancement du YSP-1 en 2004. Rappelons effectivement que Yamaha est l’un des pionniers en matière de barre de son.

Yamaha True X Surround 90A // Source : Yamaha

Du son vers le plafond comme nul par ailleurs

Cette nouvelle génération intègre douze haut-parleurs à faisceaux finement élaborés, positionnés sur le dessus de l’unité principale, six de chaque côté, spécifiquement dédiés aux canaux d’élévation.

Yamaha True X Surround 90A // Source : Yamaha

Selon Yamaha, ces transducteurs alimentés par l’amplificateur haute performance exclusif YDA-141 projettent le son vers le plafond pour créer un champ sonore tridimensionnel. L’idée est de reproduire la précision de localisation sonore comparable à celle de haut-parleurs encastrés au plafond, permettant une restitution authentique des effets de hauteur propres au Dolby Atmos. Notez qu’il est possible de régler le niveau et l’angle du faisceau via l’application MusicCast Controller.

Yamaha True X Surround 90A // Source : Yamaha

La barre de son intègre également une configuration acoustique repensée avec quatre haut-parleurs large bande et trois tweeters. Les trois canaux avant bénéficient de nouveaux haut-parleurs medium à la forme d’œil ovale, conçus sur mesure pour optimiser l’équilibre entre pression acoustique et qualité sonore. Cette approche de reproduction à source unique réduit le nombre de composants pour maximiser la clarté et minimiser les interférences, selon le fabricant.

Yamaha True X Surround 90A // Source : Yamaha

Une barre de son compatible Auro-3D

La True X Surround 90A se distingue par sa compatibilité avec les formats Dolby Atmos, DTS:X et Auro-3D. Elle constitue d’ailleurs la première barre de son au monde compatible avec ce dernier format, généralement réservé aux systèmes home cinéma plus complexes et onéreux.

Aussi surprenant que cela puisse paraitre, Yamaha ne propose pas de fonction d’autocalibration pour cette barre de son. Selon la marque, étant donné que les éléments sont vendus ensemble, elle estime que leur conception et leur réglage en usine permettent d’offrir la meilleure expérience possible. Cependant, il est tout de même possible de régler le volume de chaque canal placé à différentes distances de l’auditeur et donc, comme évoqué un peu plus haut, de gérer l’angle du faisceau vers le haut.

L’intelligence artificielle au service de l’optimisation sonore

Outre les nombreux formats surround supportés, la nouvelle barre de son Yamaha True X Surround 90A propose l’intégration de la technologie Surround:AI, une première pour un produit de cette catégorie. Cette intelligence artificielle analyse en temps réel les différents éléments sonores d’une scène – dialogues, musiques de fond, ambiances et effets – pour optimiser automatiquement le champ sonore selon le contenu diffusé.

Yamaha True X Surround 90A // Source : Yamaha

Développée initialement pour les amplificateurs audio et vidéo haut de gamme de Yamaha, cette technologie fait ses débuts sur une barre de son. D’après le constructeur, ce traitement intelligent, soigneusement réglé par les ingénieurs du son Yamaha, veut offrir une expérience d’écoute totalement immersive en adaptant les paramètres sonores au type de contenu.

Un caisson de basses et des enceintes surround pour une immersion totale

Le système intègre par ailleurs un caisson de basses de nouvelle génération équipé d’un évent breveté Symmetrical Flare de Yamaha. Ce design unique assure une forme identique à l’entrée et à la sortie du conduit, tandis qu’une plaque interne régule le flux d’air pour maintenir une parfaite symétrie. Selon la marque, cette conception permet de réduire le bruit de l’évent jusqu’à 20 dB par rapport aux conceptions classiques, améliorant ainsi la clarté des basses et la restitution des aigus.

Yamaha True X Surround 90A // Source : Yamaha

Les enceintes arrière portables présentent une particularité intéressante. En effet, elles peuvent fonctionner à la fois comme canaux surround traditionnels ou comme enceintes Bluetooth autonomes. Il est ainsi possible de les déplacer dans différentes pièces selon leurs besoins d’écoute. C’est le même principe que sur la barre de son Harman Kardon Enchant 1100 sauf que pour ce dernier, les enceintes surround doivent être branchées électriquement.

Celles de Yamaha intègrent une batterie rechargeable. Disposant d’une même base que les Yamaha WS-X1A, déjà disponibles, les WS-X3A (compatibles avec les barres Yamaha 40A et 50A) sont toutefois plus hautes (220 mm contre 105 mm). En outre, elles offrent une puissance de 18 W, selon la marque depuis leurs deux haut-parleurs large-bande.

Yamaha True X Surround 90A // Source : Yamaha

Un écosystème sans fil complet avec MusicCast

La barre de son est également compatible avec le système MusicCast exclusif de Yamaha, permettant la diffusion audio sans fil dans toute la maison. Rappelons que l’application MusicCast permet de contrôler plusieurs appareils compatibles depuis un smartphone ou une tablette, avec accès aux fonctions essentielles comme l’allumage et le réglage du volume, mais aussi aux réglages avancés tels que l’orientation des faisceaux ou l’ajustement des niveaux de chaque canal.

En termes de connectivité, le système intègre Wi-Fi, AirPlay 2 et Bluetooth bidirectionnel, ainsi que des entrées/sorties HDMI avec support eARC et une entrée optique pour s’adapter aux différentes configurations d’installation.

Yamaha True X Surround 90A // Source : Yamaha

Sur le marché des barres de son haut de gamme, la True X Surround 90A arrive face à des références établies comme la la Samsung HW-Q995F, la Sonos Arc, ou encore la Sony HT-A9000 avec, pour ces dernières, l’ajout d’enceintes surround.

Néanmoins, la combinaison unique de la technologie YSP éprouvée de Yamaha, de l’intelligence artificielle Surround:AI et de la compatibilité Auro-3D pourrait lui permettre de se démarquer. Comptez sur nous pour vous proposer très prochainement un test aussi complet que possible. En outre, la marque mise également sur son expertise dans le domaine des amplificateurs home cinéma et son savoir-faire Hi-Fi pour séduire les audiophiles exigeants. Nous verrons cela…

Yamaha True X Surround 90A // Source : Yamaha

Disponibilité et prix de la barre de son Yamaha True X Surround 90A

La Yamaha True X Surround 90A sera disponible courant septembre 2025 au prix public de 2499 euros. Le système comprend donc la barre de son principale, le caisson de basses sans fil, la télécommande, un support mural et la station d’accueil CC-T1A pour recharger les enceintes surround sans fil True X (référence WS-X3A) également fournies.