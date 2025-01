Serons-nous enchantés par la barre de son, caisson et enceinte Enchant de Harman Kardon ?

La marque audio Harman Kardon a dévoilé au CES 2025 sa nouvelle série Enchant, une gamme complète de barres de son, d’enceintes surround pouvant être indépendante et d’un caisson, compatibles Dolby Atmos qui vise directement le marché du multiroom dominé par Sonos.

Harman Kardon propose un ensemble complet pour le Home- Cinéma présenté lors du CES 2025. Il se compose de deux barres de son Dolby Atmos, les Enchant 1100 et 900, accompagnées d’une enceinte sans fil baptisée Enchant Speaker et d’un caisson de basses Enchant Sub.

La barre de son haut de gamme Enchant 1100 intègre 11 haut-parleurs, dont deux modules orientés vers le haut pour l’effet Atmos, et prend en charge le format DTS:X. Son petit modèle, l’Enchant 900, embarque 9 haut-parleurs et conserve la compatibilité Dolby Atmos. Les deux modèles bénéficient de la technologie MultiBeam développée par Harman Kardon ainsi que du système PureVoice, garantissant une restitution claire des dialogues, quel que soit le volume d’écoute. Officiellement, Harman Kardon annonce une puissance de 195W RMS pour l’Enchant 900 et de 315W RMS pour l’Enchant 1100.

Les barres sont dotées de deux prises HDMI dont une est compatible eARC. Elles supportent le transfert des signaux HDR10 et Dolby Vision. Le modèle 900 fait 870 x 65 x 130 mm tandis que la version 1100 propose des dimensions de 1150 x 65 x 130 mm.

Enchant Speaker avec la barre de son ou seule

L’Enchant Speaker peut fonctionner de manière autonome ou s’intégrer dans une configuration surround complète avec les barres de son. Elle profite d’une fonction d’autocalibration sur son et embarque un tweeter de 25 mm, un woofer de 92 et deux haut-parleurs large bande de 50 mm chacun.

Avec cette configuration, elle promet un son des plus précis jouant sur ses 3 voies. Elle mesure 163 x 205 x 163 mm pour un poids d’un peu plus de 2 kg. Elle est Wi-Fi et Bluetooth.

Un caisson pour un son des plus profonds

Le caisson de basses Harman Kardon Enchant Sub propose, selon la marque, une puissance de 400W (200W RMS) avec son seul haut-parleur de graves de 10 pouces de diamètre. Il offre une réponse en fréquence de 35 Hz à 160 Hz, s’associant avec une barre de son de la série Enchant. Sans fil (sauf le câble d’alimentation), le caisson a des dimensions de 296 x 400 x 296 mm et un poids d’un peu moins de 15 kg.

Connectivité et contrôle simplifié

L’ensemble de la gamme propose une connectivité étendue avec la prise en charge des fonctions AirPlay, Chromecast Built-in, Spotify Connect, Tidal Connect, Wi-Fi et Bluetooth. L’Enchant 1100 ajoute la certification Roon Ready à sa fiche technique. Le contrôle s’effectue via l’application Harman Kardon One, permettant notamment la configuration d’un système multiroom.

Disponibilité et prix des enceintes Harman Kardon Enchant

La commercialisation de la série Enchant est prévue pour mars 2025. En France, l’Enchant 1100 sera proposée à 899,99 euros, l’Enchant 900 à 499,99 euros, l’Enchant Speaker à 229,99 euros et l’Enchant Sub à 399,99 euros.