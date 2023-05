Billets d’avion moins cher : utiliser un VPN est-il vraiment utile ?

Les vacances d'été arrivent à grands pas et vous cherchez des billets d'avion les moins chers possibles. La solution VPN peut être une bonne idée pour y parvenir, mais est-ce la plus efficace ?

On le sait, quand on cherche les prix les plus bas possibles, trouver des billets d’avion peut parfois devenir un véritable parcours du combattant. Les comparateurs de vols sont certes utiles, mais sont soumis à de fortes variations de prix suivant tout un tas de facteurs, notamment liés à sa localisation lors de la commande. Il existe quelques astuces pour acheter des billets d’avion moins cher, et utiliser un VPN fait partie des solutions.

Les comparateurs de vol utilisent généralement votre emplacement pour proposer des prix de billets établis à partir du marché local. Le niveau de revenu moyen d’un pays et le nombre d’utilisateurs intéressés par les mêmes destinations peuvent affecter le prix affiché. Un VPN a pour principale fonction de changer l’adresse IP d’un utilisateur, et donc son emplacement géographique théorique. Grâce à un VPN, il serait ainsi possible d’éviter la hausse des tarifs, voire de tomber sur des prix plus avantageux.

Pourquoi les prix des billets d’avion varient-ils autant d’un utilisateur à l’autre ?

Les compagnies aériennes sont friandes de cookies. On ne parle évidemment pas ici de pâtisseries, mais du petit fichier créé par les sites web à chacune de vos visites et qui contient des informations telles que vos préférences, vos identifiants de connexion, votre historique de navigation ou d’autres données liées à votre interaction avec le site.

L’autre raison, sans doute la plus discutable, concerne l’utilisation par les compagnies du profilage des utilisateurs pour pratiquer des tarifications dynamiques en fonction de la demande et de la disponibilité des billets. En-dehors du fait que les billets d’avion ont tendance à être plus chers pendant les périodes de pointe, comme les vacances d’été par exemple, le profilage des utilisateurs permet aussi d’analyser le comportement et les préférences des clients sur les comparateurs de vol ou les applications des compagnies aériennes, afin de leur proposer des offres personnalisées. Sont notamment analysés :

La localisation précise de l’utilisateur ou de l’utilisatrice.

Son matériel informatique.

Ses revenus supposés.

Ses recherches précédentes.

Ses tendances d’achat.

Ses compagnies aériennes privilégiées.

Certains voyageurs affirment que la version internationale d’un site de voyages, par exemple (.fr) pour la France ou (.co.uk) pour la Grande-Bretagne, offrira aux utilisateurs des prix différents. Encore une fois, cette technique peut être intéressante, mais ne garantit pas d’économies. Notez qu’il est aussi pris en compte le temps passé sur une page : un tarif peut augmenter de plusieurs dizaines d’euros en quelques minutes seulement.

Pourquoi un VPN peut-il être utile pour économiser de l’argent sur des billets d’avion ?

Comme on l’a vu plus haut, les informations récoltées par les compagnies aériennes pour adapter leurs tarifications proviennent surtout des cookies, mais également de l’adresse IP de l’utilisateur. Utiliser un VPN aura pour fonction de changer sa position géographique et de chiffrer ses données de connexion afin de tromper le site ou le comparateur.

Avant toute manipulation depuis un VPN, il est recommandé de supprimer toutes les données de connexion de son navigateur ou de naviguer en connexion privée. Ceci dans le but de garantir que le site de réservation ne puisse plus établir un profilage en fonction de vos informations stockées dans les cookies. Si cette étape n’est pas remplie, il est possible que l’utilisation du VPN n’ait aucun effet.

Avant de commencer quelconque manipulation, il est important de noter que cette solution via VPN n’est pas la garantie absolue pour obtenir des billets vraiment moins chers. De plus, cela peut prendre un certain temps en recherche pour tomber sur de vrais écarts de prix. D’autres éléments sont à prendre en compte comme :

Les dates du vol : les vols du lundi au jeudi sont en général 5 % moins chers.

: les vols du lundi au jeudi sont en général 5 % moins chers. L’heure du vol : les vols en heures creuses sont souvent moins chers.

: les vols en heures creuses sont souvent moins chers. Le moment de la réservation du vol : le moment est idéal pour réserver serait le mardi aux alentours de 15 heures.

Une fois son VPN installé (via application ou plug-in sur navigateur) et afin de maximiser ses chances de voir les tarifs baisser, il est recommandé de se connecter à un serveur basé dans un pays où le revenu moyen est faible. C’est notamment le cas de l’Inde, de la Macédoine du Nord ou de la Malaisie. Il faudra aussi se baser sur un outil de conversion de devise pour les prix affichés en monnaie locale, celui de Google fait parfaitement l’affaire.

Avec cette astuce et en fonction des vols. Il est possible d’économiser quelques dizaines, voire centaines d’euros par billets. Il est donc recommandé de choisir un service de VPN disposant d’un maximum de serveurs et de pays disponibles afin de maximiser ses chances d’observer les prix baisser. C’est aussi en partie pour cette raison qu’un VPN gratuit risque d’être inutile.

L’autre astuce consiste à se connecter à un serveur correspondant au pays d’origine de la compagnie aérienne. Changer son adresse IP via un VPN pour la faire correspondre au pays d’origine de la compagnie aérienne permettra d’afficher des prix différents : utilisez un serveur finlandais pour un vol avec Finnair par exemple.

Quels VPN choisir pour obtenir des billets d’avion moins chers ?

Comme on l’a vu plus haut, il est nécessaire de privilégier des services de VPN dont la base de serveurs et de pays disponibles est la plus élevée afin de maximiser ses chances. Nous avons sélectionné trois VPN qui rentrent parfaitement dans cette catégorie.

ExpressVPN

Le premier service de VPN à privilégier pour ses billets d’avion est ExpressVPN. Celui-ci dispose d’un vaste réseau de serveurs répartis dans de nombreux pays : plus de 3000 serveurs répartis dans 94 pays. Un bon moyen d’optimiser ses recherches et de contourner les restrictions géographiques mises en place par les compagnies aériennes et les agences de voyages.

NordVPN

NordVPN est sans doute le VPN le plus réputé au monde. Dans le cas de la réservation de vol, il propose un large choix de serveurs dans le monde entier, à savoir 5200 serveurs dans 61 pays à date. Ce nombre de serveurs peut d’ailleurs être très utile si vous souhaitez comparer les prix des billets d’avion dans différentes régions. NordVPN offre également une fonctionnalité appelée « Double VPN », qui chiffre la connexion en le faisant parcourir deux serveurs distincts, offrant ainsi une couche supplémentaire de confidentialité bien pratique lors de la réservation en ligne de billets d’avion.

CyberGhost

Dans la même lignée qu’un NordVPN, CyberGhost mise aussi sur un parc de serveur et de pays disponible conséquent : 6000 serveurs dans 88 pays différents. De quoi s’assurer de trouver les tarifs les plus bas en fonction des pays. Autre élément qui a aussi son importance : il dispose d’un bloqueur de publicité et de traqueurs permettant d’éviter que les sites de réservation puissent établir un profil précis et adapter les prix.

Si vous désirez en savoir plus sur les autres services de VPN, n’hésitez pas à consulter notre comparateur dédié. Vous pouvez aussi consulter nos versus de VPN :

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.