Voici de quoi est capable un VPN à 2,19 € /mois

Inutile de prévoir une centaine d’euros pour profiter de tous les avantages d’un VPN premium. En ce moment, CyberGhost affiche le tarif de son VPN à seulement 2,19 euros par mois.

Voilà bien longtemps que les VPN ne sont plus réservés aux professionnels et aux informaticiens. Ces solutions de cybersécurité sont désormais simples à utiliser et offrent de multiples fonctionnalités intéressantes pour le grand public.

Grâce à des spécialistes de la cybersécurité comme CyberGhost, il n’est plus nécessaire d’alourdir ses factures pour bénéficier de tout ce que ces outils ont à offrir. L’éditeur affiche, en effet, son VPN avec une réduction de 82 %, soit à tout juste 2,19 € par mois. Pour le prix de deux traditions en boulangerie, vous pouvez alors naviguer sur internet en toute sérénité.

La sécurité à la portée de tous

Il n’est pas nécessaire d’avoir une utilisation très poussée de son ordinateur ou de son smartphone pour profiter des bienfaits d’un VPN (réseau privé virtuel). Il suffit de naviguer sur internet pour commencer à bénéficier de tous ses avantages. Son principal atout est, en effet, de renforcer la confidentialité de vos activités en ligne. Comment ? En masquant votre présence en ligne, votre localisation, votre historique. Parfait pour échapper aux trackers et aux publicités ciblées.

Mais c’est en déplacement que les VPN révèlent tout leur potentiel. Grâce à cet outil, les vulnérables réseaux Wi-Fi publics ne sont plus à craindre. L’adresse IP de vos appareils comme les données reçues et envoyées sont automatiquement chiffrées et masquées. Votre vie privée est alors préservée.

Un large choix de serveurs répartis à travers le monde pour répondre à tous les besoins // Source : CyberGhost

CyberGhost rajoute une pierre à cet édifice et l’accompagne d’une politique stricte « no-logs ». L’éditeur s’engage dans ce cadre à ne jamais enregistrer vos données de connexion, votre historique de navigation, vos recherches en ligne, ou encore les documents que vous échangez avec des tiers.

En passant par les quelque 12 000 serveurs CyberGhost, situés dans une centaine de pays différents, toutes les données sensibles que vous partagez en ligne (identité, mots de passe, numéro de carte bancaire ou encore documents officiels) ne sont plus à la merci des hackers.

Mieux, CyberGhost double cette protection initiale avec des fonctionnalités complémentaires, pensées pour vous apporter sécurité et sérénité en toutes circonstances. Le « kill switch » bloque par exemple automatiquement toute connexion de l’appareil à internet quand le VPN se déconnecte. De son côté, le « split tunneling » permet de définir avec précision les applications qui accèdent à internet en passant par le tamis sécuritaire du VPN, et celles qui en sont exclues.

Un VPN qui s’adapte à vos besoins

L’intérêt de ces différentes fonctionnalités, à la pointe de la cybersécurité, serait rendu caduc par des performances à la traîne. On l’a vu, les serveurs de CyberGhost sont extrêmement nombreux (c’est d’ailleurs l’un des plus fournis à ce niveau), mais ils profitent surtout d’excellentes performances.

En fonction de vos besoins, CyberGhost vous propose des serveurs adaptés et optimisés // Source : CyberGhost

Ce VPN peut, en effet, vous accompagner dans la plupart de vos activités en ligne. L’éditeur a d’ailleurs dédié certains de ses serveurs au streaming et promet jusqu’à 10 Gbit/s de débits. Une telle vélocité vous assure un visionnage fluide et sans ralentissement. Parfait pour ne pas perdre une miette de ce match de foot ou de cette course que vous attendiez tant.

En plus d’être équipé d’un matériel de pointe, CyberGhost fait appel aux protocoles de sécurité les plus performants du marché, comme le très efficient WireGuard ou le protocole de connexion open-source OpenVPN. Un atout complémentaire pour réduire d’autant plus la latence et garantir une réactivité à toute épreuve, y compris pour les activités les plus exigeantes comme les jeux en ligne ou le livestream.

Une offre alléchante pour un logiciel multi-usage

Sécurité, discrétion, performances, personnalisation : avec son interface claire et accessible, CyberGhost met plus que jamais ses nombreuses fonctionnalités à la portée de tous. En ce moment, l’abonnement de deux ans est affiché avec une grosse remise de 82 % ! L’accès à ce VPN, classé comme l’un des plus complets et des plus performants du marché, revient donc à seulement 2,19 € par mois. Soit peu ou prou le prix d’un délicieux pain de campagne.

Cyberghost peut protéger siùmultanément jusqu’à 7 appareils différents // Source : Cyberghost

De plus, vous pouvez l’installer sur sept appareils différents. Parfait sécuriser à la fois son ordinateur portable, son smartphone, sa tablette, sa console de jeu, son NAS, ainsi que ceux de votre famille.

Cerise le gâteau, la marque qui a soufflé ses vingt bougies l’année dernière vous laisse jusqu’à 45 jours pour tester son VPN. Satisfait ou remboursé, sans avoir à fournir d’explication : CyberGhost joue la carte de l’accessibilité jusqu’au bout !