Délocaliser sa connexion internet avec un VPN oui, mais pour quoi faire exactement ?

Faire sauter les restrictions géographiques de votre pays, éviter les variations de prix des compagnies aériennes ou améliorer vos performances en jeu : autant de fonctionnalités permises par un VPN que vous ne connaissez sans doute pas.

Source : MidJourney pour Frandroid

Si vous avez déjà utilisé un VPN, ou si vous songez à en utiliser un, vous savez sans doute que sa fonction principale est de délocaliser votre connexion internet vers un serveur distant. Une pratique qui sert la majorité du temps à améliorer la confidentialité des échanges et de votre vie privée, et plus globalement, la sécurité de votre connexion. Ce que vous ne savez peut-être pas en revanche, c’est que délocaliser votre connexion de la sorte a des “effets secondaires” pratiques.

Des effets dont vous pouvez tirer avantage au quotidien, surtout si vous choisissez de vous connecter à des serveurs situés dans des pays autres que votre pays de résidence. Et à ce petit jeu là, NordVPN est parmi les meilleurs, car avec plus 7 300 serveurs répartis à travers le monde, vous aurez l’embarras du choix pour profiter de toutes les merveilles permises par une connexion délocalisée.

Une connexion délocalisée pour conserver un internet ouvert

Outre la sécurité, délocaliser sa connexion internet permet de conserver un internet ouvert. Quand vous vous rendez dans certains pays, il est possible de faire face à des restrictions, généralement pour des raisons politiques. Google et ses services sont ainsi bloqués ou restreint dans de nombreux pays, vous empêchant par exemple d’accéder à certains résultats de recherche. C’est aussi le cas d’applications comme Whatsapp, qui est bloqué aux Émirats arabes unis.

Utiliser un VPN lorsque vous vous trouvez dans l’un de ces pays vous permet de vous connecter à un serveur situé dans un autre pays du globe, vous permettant ainsi de contourner les limitations géographiques imposées par le pays où vous vous trouvez. En procédant de la sorte, vous avez la garantie d’accéder à un internet libre et dénué de censure (ou presque, tout dépend du pays où vous choisissez de vous connecter).

NordVPN propose un large choix de serveurs répartis à travers le monde // Source : NordVPN.

Si l’utilisation d’un VPN pour lutter contre la censure est un cas un tantinet extrême, de nombreux pays utilisent les blocages géographiques, souvent pour des raisons de sécurité. C’est pour cela, par exemple, que vous ne pouvez pas vous connecter aux services de l’État depuis l’étranger. Avec un VPN, il suffit de vous connecter à un serveur français pour accéder à tous vos comptes où que vous soyez dans le monde. Ce qui peut s’avérer très pratique quand vous avez un pépin à l’autre bout de la planète.

Accéder à une multitude de contenus ou que vous soyez

Si vous avez déjà fureté sur les plateformes de SVoD et de streaming durant vos voyages, vous savez sans doute que leurs catalogues regorgent de films, séries, documentaires et autres contenus indisponibles en France. Un cas de figure qui se présente aussi lorsque vous souhaitez regarder un replay sur une chaîne américaine par exemple. Et il n’y a rien de plus désagréable que de lire la mention “ce contenu est indisponible dans votre pays” alors que vous venez de tomber sur LA vidéo que vous vouliez voir.

Une fois encore, il est possible de contourner ces restrictions en délocalisant sa connexion à l’aide d’un VPN. Une bonne manière de profiter du catalogue américain ou canadien de Netflix (avec votre abonnement évidemment) ou d’aller voir ce qui se passe sur les télévisions à travers le monde. À noter que cela vous permet aussi d’accéder aux chaînes de télévisions françaises depuis l’étranger, dans le cas où vous ne voudriez surtout pas manquer votre émission ou série préférée.

Limiter les hausses de prix abusives

Préparer ses vacances, en particulier lorsque l’on part à l’étranger, est toujours une gageure. Surtout lorsque les compagnies aériennes, les hôtels et autres agences du même acabit décident de vous mettre des bâtons dans les roues. Bon nombre d’entre elles se livrent en effet à de petites manipulations de prix basées sur la récurrence de vos visites sur leur site, et votre localisation géographique.

Préparez vos vacances tranquille sans crainte de voir les prix augmenter entre chaque visite sur les sites de voyage // Source : NordVPN

Des manipulations qui ne sont jamais, bien évidemment, à votre avantage, et peuvent faire exploser votre budget. Avec un VPN, vous pouvez contrer ces augmentations intempestives facilement, en délocalisant simplement votre connexion internet. L’anonymat procuré par la connexion VPN permet aussi d’éviter que votre profil ne soit suivi ou vos recherches enregistrées. Une bonne manière de limiter les augmentations abusives.

Prendre l’ascendant dans vos jeux préférés

C’est un aspect souvent ignoré, mais utiliser une connexion délocalisée peut aussi servir à améliorer sa vie de joueur. Le premier avantage, qui recoupe les points que nous avons déjà exposés un peu plus haut, est qu’une connexion VPN permet d’accéder à des contenus, services ou serveurs sujets à des restrictions géographiques. Mais ce n’est pas l’avantage le plus intéressant.

Car il est aussi possible d’utiliser sa connexion VPN pour améliorer ses performances en jeu. En délocalisant votre connexion vers un serveur proche de serveurs qui héberge le jeu auquel vous jouez, vous pouvez réduire la latence et le ping de votre jeu. Des gains qui peuvent s’avérer décisifs si vous vous adonnez à du multijoueur compétitif par exemple.

NordVPN, la sécurité avant tout

Acteur prépondérant sur le marché du VPN, NordVPN propose actuellement l’un des meilleurs services qui soit. Débits importants, parc de serveurs bien achalandé, politique de non-journalisation des données stricte, simplicité d’utilisation, accessibilité : ce VPN coche toutes les cases.

Mais l’atout principal de NordVPN réside sans aucun doute dans tous les à-côtés inclus dans sa formule d’abonnement. En plus de proposer un VPN performant, vous avez accès à un bloqueur de suivi et de publicités, un service de recherche des malwares en cas de téléchargement et ainsi qu’un système d’alerte en cas de fuite de données.

Un abonnement à 3,39 euros par mois et six mois supplémentaires offerts : découvrez l’offre NordVPN du moment // Source : NordVPN

En ce moment, NordVPN propose l’accès à ses services à partir de 3,39 euros par mois pour la souscription d’un abonnement de deux ans. Six mois supplémentaires vous sont offerts en cadeau. NordVPN propose également une garantie satisfait ou remboursé à 30 jours, au cas où le service proposé ne vous conviendrait pas.