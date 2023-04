NordVPN : à quoi sert un VPN pour les jeux vidéo ?

À quoi peut bien servir un VPN pour le jeu vidéo quand on dispose d’une bonne connexion internet fixe ? Si vous jouez régulièrement à des jeux compétitifs, l’utilisation d’un VPN a des usages insoupçonnés.

Avec la démocratisation de la fibre optique en France, ce ne sont pas uniquement les débits qui ont bénéficié d’un bon coup de pouce. Les joueurs de jeux vidéo en ligne ont tout à coup vu leur ping — le temps de latence pour faire simple — passer sous la barre des 10 ms.

De gros débits pour télécharger de gros jeux rapidement et un bon ping pour jouer de la meilleure façon possible : les conditions pour jouer en ligne n’ont jamais été aussi optimales. Dans ce contexte, quel est l’intérêt d’installer un VPN par-dessus cette bonne connexion pour jouer en ligne ?

La réponse courte : parce qu’ils permettent de décupler les possibilités de jeu en ligne. En installant un VPN, vous avez la possibilité d’affronter des joueurs de serveurs étrangers et lointains plus facilement ou encore de vous garantir une connexion la plus stable possible lors de tournois en ligne.

Pour cela, il faut toutefois bénéficier d’un bon VPN. Il doit non seulement proposer un nombre de serveurs suffisants pour pouvoir délocaliser sa connexion partout dans le monde. Il doit également proposer des serveurs réactifs, avec une bande passante illimitée et un temps de réponse minimum. C’est justement ce que propose le service de NordVPN avec son offre à 3,29 euros par mois seulement.

NordVPN pour améliorer son ping sur les jeux vidéo

Les VPN n’ont pas vocation à améliorer la qualité de votre connexion internet. Ils ont même plutôt tendance à la brider légèrement (mais de moins en moins). Dans certains cas, ils peuvent néanmoins contribuer à réduire le ping sur certains jeux.

Le principe est simple : plus vous êtes physiquement proche du serveur de jeu, plus votre ping est bon. Si vous êtes en France et que vous vous connectez à un serveur français, votre ping sera plus bas que si vous vous connectez à un serveur américain.

C’est là qu’entre en jeu le VPN. En choisissant un serveur de jeu américain, vous pouvez vous connecter à un serveur VPN proche de ce serveur. La latence entre le serveur VPN et le serveur de jeu est alors réduite… Et dans certains cas, plus faible que ce que pourrait vous afficher votre connexion sans VPN.

Pour maximiser les chances d’avoir un meilleur ping, cela demande toutefois un peu de travail de recherche. Il faut d’abord savoir où sont situés exactement les serveurs de jeux sur lesquels vous voulez vous connecter. Ensuite, il faut tester plusieurs serveurs VPN pour trouver celui qui vous fournit la meilleure latence. De nos tests, activer le protocole de connexion NordLynx dans les options du VPN semble améliorer la latence.

Pour ce genre d’usage, NordVPN est vraiment intéressant, car ce fournisseur propose pas moins de 5600 serveurs répartis dans 60 pays. Pour les seuls États-Unis, NordVPN propose pas moins de 1970 serveurs dans 15 localisations différentes. Vous avez largement de quoi trouver un serveur VPN proche de votre serveur de jeu.

NordVPN pour trouver des “Easy Lobbies”

Les 60 localisations de serveurs de NordVPN à travers le monde ont un autre avantage bien pratique : ils permettent d’accéder plus facilement aux fameux “easy lobbies” de certains FPS comme Warzone, Fortnite ou Apex.

Les “easy lobbies”, ce sont des serveurs de jeu sur lequel le niveau est considéré comme moins bon par les joueurs de moyen et haut niveau. En réalité, il s’agit bien souvent de serveurs de jeux situés sur des territoires moins peuplés de joueurs qu’en Europe ou aux États-Unis, et où le niveau est considéré comme plus faible.

Avec un VPN, vous pouvez donc vous connecter sur un serveur VPN situé en Turquie, en Inde ou au Moyen-Orient, pour affronter des joueurs plus faibles. En vous connectant à ces serveurs de jeux, vous allez pouvoir contourner le SBMM (Skill Based Matchmaking) du jeu, un algorithme mis en place par les développeurs pour vous faire affronter d’autres joueurs de votre niveau.

Il s’agit d’une pratique tout à fait discutable (ce que l’on appelle aussi du smurfing), mais qui permet de se détendre après une longue série de parties humiliantes. On ne juge pas.

NordVPN pour jouer contre de meilleurs adversaires

Opter pour une autre région que la sienne peut aussi s’avérer utile pour affronter des joueurs d’autres régions, avec des styles de jeu différents. Certains pays comme la Corée du Sud sont reconnus pour leur niveau élevé dans certains jeux de stratégie. Chaque région a ses jeux ou styles de jeu de prédilection : les Américains ont un style de jeu moins agressif que les Européens sur Rocket League par exemple, et les serveurs américains sont parfois moins cléments que ceux d’Europe pour les Battle Royale.

Enfin, certains jeux ou contenus sont occasionnellement bloqués dans certains pays du monde. En délocalisant votre connexion grâce à NordVPN, vous pourrez tout de même y accéder, qu’importe la région dans laquelle vous vous situez.

NordVPN pour jouer en LAN à distance grâce au réseau Mesh

Créer son réseau privé en LAN est habituellement complexe et requiert une certaine technicité. Pour que jouer localement entre amis ne requière plus des heures de préparation, NordVPN a développé une solution simple et rapide : le réseau Mesh.

Quelques clics suffisent pour créer un réseau chiffré privé, inviter ses amis à le rejoindre et lancer une session en multijoueur. Vous pouvez ainsi jouer en LAN, même si vous vous trouvez à distance. Pratique pour certains jeux qui ne proposent pas encore de serveurs en ligne privés.

NordVPN pour vous prémunir des défaillances de votre connexion pendant des tournois

Enfin, et même si cet usage est plutôt marginal, un VPN permet de se prémunir de certaines cyberattaques comme les attaques DDoS. Par nature, elles concernent surtout les streamers et les joueurs de haut niveau, mais elles peuvent aussi arriver si vous vous lancez dans un tournoi en ligne. Dans ce cas, activer votre VPN et se connecter sur un serveur français vous garantit une connexion stable et vous protège de quelconques attaques DDoS que pourraient vous envoyer des adversaires (franchement) déloyaux.

NordVPN : une protection complète de votre connexion Internet

Considérée comme l’une des plus complètes du marché, l’offre NordVPN permet de renforcer la sécurité de sa connexion à internet et de délocaliser son adresse IP. Ce sont des sécurités complémentaires pratiques au quotidien. L’application NordVPN permet notamment :

le chiffrement de toutes vos données à la source avec le protocole de sécurité NordLynx ;

le split tunneling pour déterminer quelles applications doivent être protégées par le VPN ;

le kill switch pour que l’accès à internet soit automatiquement bloqué en cas de déconnexion au serveur de NordVPN ;

la surveillance du dark web pour être alerté lorsque certains de vos comptes sont compromis.

Malgré toutes ses fonctionnalités et sa compatibilité avec tous les appareils, NordVPN reste abordable avec un prix mensuel de 3,29 euros par mois pour la formule Essentiel avec un engagement de 2 ans.