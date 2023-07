Quel est le prix de NordVPN ? Voici les trois offres du moment et leurs différences

Vous l'ignorez peut-être, mais NordVPN ne dispose pas que d'une seule offre dans son catalogue. Le service de VPN le plus populaire en propose un total de trois, avec des prix par mois différents selon les abonnements.

L’activité de NordVPN ne se résume pas seulement au VPN. La maison mère, NordSecurity propose d’autres services, allant du gestionnaire de mots de passe au stockage en ligne.

Ce sont les combinaisons de ces trois services qui composent les trois différentes offres de NordVPN. Toutes comprennent systématique une offre VPN. Et plus le prix de l’abonnement est élevé, plus les possibilités sont nombreuses.

NordVPN applique une politique « satisfait ou remboursé » d’un mois sur toutes ses offres. Vous avez alors 30 jours pour résilier votre abonnement si le service ne vous convient pas.

L’abonnement Essentiel de NordVPN au prix de 3,35 euros par mois

Comme son nom le laisse entendre, l’offre Essentiel de NordVPN est la plus abordable. C’est logique, elle se concentre sur la base de la cybersécurité. Mais attention, il ne s’agit pas non plus d’une offre au rabais.

Proposée actuellement à 3,35 euros par mois avec un abonnement de deux ans, l’abonnement Essentiel comprend d’abord le VPN de NordVPN. Un service éprouvé, qui a bonne presse. La qualité du débit, le nombre de serveurs ou encore les fonctionnalités du VPN sont identiques aux autres offres, plus onéreuses, de NordVPN. On trouve ainsi les options :

de réseau Mesh ;

le kill switch, qui vous déconnecte d’internet si la connexion au VPN est interrompue ;

le split tunneling, qui vous laisse déterminer quelles applications utilisent ou non la connexion au VPN.

L’abonnement Essentiel comprend toutefois deux outils supplémentaires, intégrés sans surcoût :

la protection anti-malware, qui vous alerte lorsque vous naviguez sur des sites dangereux et analyse les fichiers et pièces jointes téléchargées à la recherche de fichiers malveillants ;

le bloqueur de suivi et de publicités, afin de profiter d’une navigation web plus confortable.

En bref, l’abonnement Essentiel s’adresse principalement aux personnes qui désirent profiter d’une navigation web sécurisée depuis différentes localisations.

L’abonnement Avancé de NordVPN au prix de 4,31 euros par mois

L’offre « Avancé » de NordVPN est celle qui occupe le rôle intermédiaire. Elle intègre toutes les fonctionnalités de l’offre Essentiel, et y ajoute un accès à l’application NordPass, très utile pour améliorer son hygiène numérique.

NordPass, c’est d’abord un gestionnaire de mots de passe. Si vous n’y êtes pas familier, cette application occupe le rôle d’un coffre-fort qui héberge vos mots de passe derrière un unique mot de passe. Le seul que vous devez retenir. Une fois connectée à l’application, les champs d’identifications sont remplis automatiquement en seul clic, que ce soit sur un smartphone ou un ordinateur. Mieux, NordPass peut générer des mots de passe uniques et robustes, très difficiles à contourner. L’installation est très simple, puisque vous pouvez importer vos mots de passe depuis Google Chrome (ou n’importe quel autre navigateur) en quelques clics.

NordPass intègre aussi une analyse automatique des fuites de données. Comment ça marche ? L’application va scanner le web (et surtout le dark web) à la recherche de votre adresse mail ou de votre numéro de carte bancaire dans des fuites de données. Si la recherche est fructueuse, vous serez alors invité à modifier certains de vos mots de passe.

L’offre Avancé de NordVPN est actuellement au prix de 4,31 euros par mois avec un abonnement de deux ans. Cela vous permet de profiter du VPN de NordVPN, et de NordPass à -50 % de son prix habituel.

L’abonnement Premium de NordVPN au prix de 5,27 euros par mois

L’offre Premium de NordVPN est la plus complète, puisqu’elle intègre toutes les fonctionnalités offertes par NordSecurity. On profite ainsi d’un accès :

au VPN de NordVPN ;

au gestionnaire de mots de passe NordPass ;

à l’espace de stockage NordLocker, l’atout de l’offre Premium.

NordLocker est l’application de stockage sécurisé de NordVPN. Vous pouvez y transférer jusqu’à 1 To de données. NordVPN oblige, cet espace dans le cloud profite d’un haut niveau de chiffrement, et ce à plusieurs endroits :

en local, pour protéger vos fichiers derrière un mot de passe directement sur vos appareils ;

dans le cloud, grâce à l’accumulation de trois méthodes de chiffrement robustes (AES-256, xChaCha20-Poly1305 et Ed25519) ;

lors du transfert de données, de vos appareils aux serveurs, avec un chiffrement de bout en bout.

Toutefois, la sécurité ne se fait pas au détriment de la simplicité d’utilisation. L’application NordLocker est disponible sur tous les supports (Windows, macOS, Android et iOS), même depuis un navigateur, et offre une synchronisation entre tous les appareils. Il est même possible d’envoyer des fichiers à des personnes qui n’utilisent pas NordLocker. Les fichiers sont partagés depuis un lien de téléchargement, et protégés par le mot de passe de votre choix.

L’offre Premium de NordVPN, la plus complète, est actuellement affichée au prix de 5,27 euros par an avec un abonnement de deux ans. Avec cet abonnement, les applications NordPass et NordLocker sont à -50 % du prix pratiqué.