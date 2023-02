NordVPN : quelle localisation de serveur choisir selon son usage ?

En plus de sécuriser votre connexion, les VPN vous permettent de changer virtuellement votre localisation. Mais à quoi sert une telle fonctionnalité et surtout quel serveur choisir ? On vous éclaire sur les meilleures stratégies à adopter en fonction de vos besoins.

Installer un VPN (réseau privé virtuel) n’est pas réservé aux spécialistes de l’informatique. Cela peut apporter à tous de multiples avantages au quotidien. En marge de leur atout sécurité, les VPN sont très appréciés pour leur fonctionnalité de localisation personnalisée de l’IP. Et la solution de NordVPN permet d’en profiter très simplement.

Disponible à partir de 3,35 euros par mois, NordVPN vous permet par exemple d’obtenir les meilleurs tarifs pour vos voyages, d’accéder à un catalogue élargi de vidéos en streaming, ou encore de lever les restrictions internet sur votre lieu de travail. Mais encore faut-il le paramétrer correctement et opter pour la bonne localisation. Voici nos bonnes pratiques en la matière.

Inutile de partir loin pour améliorer la sécurité de ses données

Renforcer la sécurité et la confidentialité de ses données : c’est l’une des principales raisons pour lesquelles un internaute choisit de souscrire à un VPN. La solution de NordVPN vous permet alors de vous prémunir contre les logiciels malveillants et les diverses attaques qui peuvent intervenir lors de la navigation web. C’est d’autant plus important lorsque vous vous connectez à un Wi-Fi public, généralement peu sécurisé.

Concrètement, NordVPN se place comme un intermédiaire entre votre appareil et le réseau internet en vue de sécuriser la connexion, de masquer votre adresse IP et de chiffrer vos données. C’est pourquoi le VPN vous demande systématiquement de vous connecter à l’un de ses 5345 serveurs répartis dans 60 pays.

Avec un tel dispositif, même le site internet que vous consultez ne peut ni vous identifier ni vous tracker à votre insu. Et pour que la protection soit complète, l’éditeur a prévu en complément la fonctionnalité « Kill Switch », qui coupe votre accès à internet dès lors que la connexion à ses serveurs est rompue.

Dans ce cadre, peu importe la localisation que vous choisissez, le VPN sécurise dans tous les cas vos données. Toutefois, pour profiter du meilleur débit possible, il est préférable de se connecter à des serveurs géographiquement proches.

Faire voyager son IP pour partir à prix réduit

Si NordVPN sécurise vos données quel que soit le serveur sélectionné, il est parfois intéressant de se connecter dans d’autres pays. C’est notamment le cas lorsque vous organisez vos prochaines vacances. Les compagnies aériennes ou les plateformes de location de voitures et de logements peuvent tenir compte de l’emplacement de l’adresse IP pour faire varier les prix.

Par exemple, si vous prévoyez de partir aux États-Unis, il vaut mieux opter pour un serveur de NordVPN qui ne soit basé ni en Amérique du Nord, ni en Europe occidentale afin d’obtenir les meilleurs prix. Testez différents serveurs de plusieurs pays en navigation privée afin de comparer les résultats.

Choisir une localisation précise pour débloquer certains contenus

Les bénéfices d’une localisation à l’étranger ne se limitent pas aux seuls voyages. Cette astuce permet aussi d’accéder à un catalogue élargi de vidéos en streaming. En France, la loi interdit les services de SVoD de contourner la chronologie des médias.

Vous pouvez aussi profiter de certaines retransmissions sportives ou culturelles, qui seraient uniquement disponibles dans leur pays d’origine.

Dans ce cadre, le choix du serveur s’avère d’autant plus important. En vous localisant par exemple aux États-Unis ou encore en Angleterre, grâce à NordVPN, vous pouvez découvrir les films et séries de services de SVoD qui sont normalement réservés aux utilisateurs physiquement présents dans ces deux pays. Et à l’inverse, quand vous partez en vacances à l’étranger, si vous optez pour un serveur français, vous pourrez retrouver votre catalogue habituel.

NordVPN vous permet donc de profiter pleinement et sans restriction de toutes les plateformes de streaming auxquelles vous êtes abonné.

Une IP française depuis l’étranger pour contourner les restrictions locales

Attention, il n’est pas toujours opportun de se localiser à l’étranger. Certains pays appliquent de fortes restrictions et un traçage de vos activités sur internet. C’est notamment le cas de la Chine et de l’Arabie Saoudite, qui limitent l’accès aux réseaux sociaux et à certains contenus au sein de leurs frontières.

Pour passer outre ces restrictions et accéder librement à internet, NordVPN dispose de serveurs obfusqués à Singapour, en France et en Allemagne. C’est-à-dire qu’ils masquent le fait même l’utilisation d’un VPN. Enfin, NordVPN recommande l’utilisation du protocole L2TP pour contourner les censures.

Enfin, il existe d’autres restrictions plus locales, mises en place par les entreprises ou les écoles par exemple. Activer NordVPN vous permet alors de les contourner, et d’accéder depuis leur réseau à tous les sites internet, y compris ceux qui ont été bloqués par l’administration en question.

Une offre NordVPN à petit prix

Voyage, sécurité, contenus supplémentaires… NordVPN permet à ses utilisateurs d’accéder à de nombreux avantages sur internet.

Pratique et très simple à utiliser, le VPN de NordVPN s’avère en plus très abordable puisqu’il est à seulement 3,35 euros par mois avec la formule Essentiel. Cette offre comprend :

un VPN ;

un antivirus ;

un bloqueur de tracking et de publicité.

Et en montant à 4,31 euros par mois, NordVPN ajoute à sa solution un gestionnaire de mots de passe, ainsi qu’un scanner de vulnérabilités. L’abonnement passe enfin à 5,75 euros si vous optez pour l’offre Ultime avec en complément 1 To de stockage cloud.