Réseau Mesh de NordVPN : une fonctionnalité méconnue mais si pratique

NordVPN permet désormais aux utilisateurs de créer un réseau privé entre leurs machines plutôt que d'utiliser l’un des serveurs de la société. Une solution décentralisée qui procure plusieurs avantages.

Malgré sa position de leader sur le marché du VPN, NordVPN refuse de se reposer sur ses lauriers et continue d’améliorer son service. Sa dernière innovation en date ? Le réseau Mesh (à ne pas confondre avec les systèmes Mesh qui permettent d’améliorer la couverture Wi-Fi).

Cette nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs NordVPN de transformer leurs appareils en relais VPN pour créer des réseaux privés entre eux. Cela leur assure de profiter de la vitesse de connexion et de la sécurité du protocole NordLynx sans recourir à un serveur NordVPN. Un bon moyen de jouer en réseau LAN ou de lancer des projets collaboratifs depuis un réseau de machines domestiques.

Le réseau Mesh, c’est quoi ?

Résumé simplement, le réseau Mesh équivaut à un VPN NordVPN sans les serveurs de NordVPN. En temps normal, il est impératif de passer par l’un des 5 000 serveurs de l’entreprise pour profiter d’un VPN. Avec le réseau Mesh, n’importe quel appareil d’un utilisateur NordVPN peut devenir un serveur.

Concrètement, cette fonction permet de créer un tunnel numérique privé directement entre deux appareils ou plus, où qu’ils se trouvent dans le monde. Les réseaux créés jouissent du même niveau de protection qu’un VPN standard, avec tous les bénéfices du protocole NordLynx. L’utilisateur accède donc à un réseau chiffré et fort d’une vitesse de connexion optimale.

Pourquoi utiliser le réseau Mesh ?

Il est tout à fait possible d’installer son propre VPN avec un serveur maison et WireGuard. Il s’agit toutefois d’une opération délicate, qui nécessite un certain niveau de compétence et surtout, un serveur.

L’avantage du réseau Mesh de NordVPN est qu’il simplifie grandement le procédé puisqu’il suffit d’installer l’application NordVPN sur son ordinateur pour en profiter.

Créer son réseau avec la technologie Mesh de NordVPN a de nombreux bénéfices. Le premier étant le partage de fichiers entre divers utilisateurs NordVPN de manière sécurisée. Le niveau de chiffrement mis en place par le protocole NordLynx permet ainsi d’échanger des documents de travail sans craindre pour leur intégrité ou confidentialité. Une configuration idéale et peu coûteuse pour les petites entreprises.

Le réseau Mesh est aussi un bon moyen d’accéder à des fichiers sur un ordinateur domestique. À l’instar d’un réseau LAN, les fichiers partagés apparaissent dans l’explorateur Windows ou le Finder Mac, à condition d’avoir activé le partage sur les fichiers et donné les autorisations nécessaires. Une fonction pratique en cas de déplacement. Si ce n’est pas sans rappeler ce que propose un service de stockage dans le cloud, le réseau Mesh de NordVPN se démarque en assurant un espace de stockage vraiment personnel et chiffré.

Les joueurs aussi peuvent profiter du réseau Mesh de NordVPN. Grâce à la création d’un réseau privé décentralisé, les sessions de jeu en LAN gagnent en sécurité. Les joueurs peuvent alors s’amuser en ligne sur des titres compatibles avec le jeu en réseau local, et ce, même à distance. Le tout sans craindre une attaque extérieure sur leur réseau pendant la partie.

Enfin, le réseau Mesh peut simplement acheminer votre trafic sur Internet en le faisant circuler sur l’un de vos appareils domestiques. Comme sur un serveur VPN classique, il est possible de modifier son adresse IP, de gérer le routage du flux ou accéder à du contenu bloqué sur Internet. Lors de vacances à l’étranger, il est possible de faire circuler la connexion Internet de son smartphone à travers un ordinateur resté en France pour profiter de la géolocalisation.

Comment profiter du réseau Mesh ?

Mettre en place un réseau Mesh est on ne peut plus simple. Pour commencer, il faut installer l’application NordVPN sur un ordinateur ainsi que sur les appareils à relier. Une fois l’appli lancée, l’activation du réseau Mesh est requise.

C’est ici qu’il faut associer les machines souhaitées en activant le réseau Mesh sur chacune d’entre elles ou en envoyant des invitations à d’autres utilisateurs NordVPN. Le réseau est désormais actif. Pour se connecter à un appareil, il suffit de renseigner son identifiant Nord Security ou son adresse IP.

Un utilisateur peut connecter 10 de ses propres appareils à un réseau Mesh, ainsi que 50 appareils externes à l’aide d’invitation. Le réseau Mesh est disponible aussi bien sur Windows que Linux, macOS, iOS et Android. Le routage réseau, lui, n’est pour le moment disponible que sur Windows et Linux.

La fonctionnalité réseau Mesh est disponible dans tous les abonnements de NordVPN, qu’ils durent un mois ou deux ans. Par ailleurs, à l’occasion de l’anniversaire de NordVPN, toutes les formules profitent d’une belle réduction. L’abonnement de 2 ans passe ainsi à 3,49 euros par mois au lieu de 8,29 euros grâce à une remise de 57 %. Une promotion sur les deux premières années qui n’est valable que jusqu’au 21 mars prochain. Un bon moyen d’essayer le réseau Mesh et de garantir la sécurité de ses données sans se ruiner.