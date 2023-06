VPN ou antivirus ? Pourquoi choisir quand NordVPN propose les deux dans un même abonnement ?

VPN et antivirus sont deux outils extrêmement pratiques pour assurer la sécurité de vos données sur le net. Mais lequel choisir ? NordVPN a peut-être la solution avec son abonnement qui permet de profiter du meilleur des deux mondes.

La protection des données personnelles est un sujet complexe tant les manières de leur porter atteinte sont nombreuses. En sus des attaques menées par une frange d’individus malintentionnés à grand renfort d’hameçonnage et autres pourriciels, le simple fait de naviguer sur internet suffit parfois à mettre en péril votre vie privée. Se prémunir de telles attaques est donc primordial, mais pas forcément simple pour tout le monde.

Choisir le ou les bons outils pour assurer la protection de ses données personnelles et de sa vie privée n’est donc pas une sinécure, mais il existe heureusement des solutions pour vous simplifier la vie. Plus besoin de vous demander si vous devez plutôt opter pour un VPN ou un antivirus. Chez NordVPN, un seul et même abonnement vous permet de profiter du meilleur des deux mondes pour 3,99 euros par mois.

VPN : un outil efficace pour la protection de la vie privée

Si vous êtes un habitué de nos colonnes, vous avez sans doute déjà entendu parler au moins une fois de VPN. Cet outil, créé à la base pour mettre en relation deux ordinateurs distants de manière sécurisée, est aujourd’hui utilisé de bien des manières pour assurer la sécurité des internautes et de leur vie privée.

Il sert essentiellement à préserver votre intimité lorsque vous vous baladez sur internet en empêchant des tiers de suivre ce que vous faites, que ce soit réaliser une transaction, ou bien tout simplement échanger avec des proches. Dans les grandes lignes, se connecter à internet via un VPN permet notamment de :

protéger votre identité et vos données en masquant votre adresse IP et donc, votre localisation précise ;

sécuriser l’intégralité de votre activité et de vos échanges en ligne grâce à une connexion chiffrée (chiffrage A-256) ;

préserver votre vie privée en ligne ;

lutter contre la surveillance sur internet en empêchant les FAI ou les sites commerçants d’accéder à vos informations.

Au-delà de la sécurité apportée par son utilisation, un VPN offre aussi quelques avantages supplémentaires. Il permet par exemple, lorsque vous êtes à l’étranger, de continuer d’accéder à tous vos contenus (réseaux sociaux, services de streaming) sans avoir à vous soucier des limitations géographiques. NordVPN est même bien utile pour les joueurs de jeux vidéo compétitifs.

Antivirus : la solution parfaite pour contrer les menaces extérieures

Il existe bien des manières de s’attaquer à vos données. Et si une bonne hygiène numérique couplée à une connaissance des principales menaces permet d’être relativement serein, cela ne suffit plus. Les cybermenaces évoluent constamment, et les cybercriminels s’avèrent de plus en plus ingénieux pour tromper les internautes.

L’antivirus est là pour vous aider à lutter efficacement contre toutes ces menaces. Une fois installé sur votre machine, son rôle est d’analyser tout ce qui y transite (pages web, fichiers, programmes, apps) pour détecter toute activité ou bout de code suspect. Pour ce faire, il peut compter sur une base de données solide, régulièrement mise à jour, ainsi que de nombreux protocoles lui permettant d’isoler tout ce qui lui semble dangereux.

Idéal pour prévenir les dégâts pouvant être occasionnés sur votre ordinateur (corruption de fichiers, reformatage de disque dur, suppression de données, chantage), un antivirus offre aussi quelques petits à côtés très utiles. Il permet par exemple de bloquer spams et publicités, et peut aussi désactiver les traqueurs récoltés sur le net.

NordVPN : le meilleur des deux mondes unis dans un seul abonnement

Difficile de juger si un VPN est plus utile qu’un antivirus, ou inversement. Il s’agit avant tout de deux outils complémentaires dédiés à la protection de vos données personnelles, que ce soit sur votre ordinateur ou tout autre appareil qui peut naviguer sur le web.

C’est sans doute pour cela que NordVPN propose un service qui comprend l’un des meilleurs VPN du marché couplé à un solide antivirus. Un écosystème complet, entièrement consacré à la surveillance, la prévention et la protection de votre vie privée.

Mais ce n’est pas là le seul atout de NordVPN. NordVPN, c’est avant tout un réseau efficace qui peut compter sur plus de 5 700 serveurs répartis dans 60 pays à travers le monde, et dont les débits font partie des meilleurs du marché. Vous pouvez même créer votre propre VPN en reliant plusieurs de vos appareils grâce au réseau Mesh.

C’est aussi un service qui mise sur la simplicité grâce à une interface et une application extrêmement bien pensées. Dernier avantage non négligeable, chaque compte vous permet de protéger jusqu’à six appareils différents, que ce soient un ordinateur, un smartphone ou encore un téléviseur.

En ce moment, l’abonnement NordVPN Essentiel est disponible avec une belle réduction si vous optez pour un engagement de deux ans. Il vous suffira de régler 3,99 euros par mois pour bénéficier des services de NordVPN pendant 24 mois et pour ne rien gâcher, 3 mois bonus vous seront offerts.

NordVPN propose aussi des services supplémentaires qui permettent de pousser encore plus avant la protection de vos données personnelles, que ce soit avec NordLocker, son cloud privé et sécurisé, ou bien NordPass, un gestionnaire de mot de passe particulièrement efficace.