Pourquoi les plateformes de SVoD ne proposent pas le même catalogue selon le pays ?

Avez-vous déjà remarqué lors de vos séjours à l'étranger que les plateformes de streaming ne proposent pas les mêmes contenus qu'en France ? S'il s'agit d'abord d'une question de contrat avec les ayants droit, il existe une façon de contourner cette restriction et de la tourner à son avantage.

Vous ne le savez peut-être pas, mais les clients des plateformes de streaming qui habitent aux États-Unis, au Royaume-Uni ou encore en Australie ne profitent pas du même catalogue de contenus que les Français. Chaque région du monde a ses propres particularités, et certains utilisateurs sont mieux lotis que d’autres. Heureusement, un service comme NordVPN permet d’effacer ces frontières virtuelles et d’accéder à presque tous les films et séries présents sur les plateformes de SVoD.

Pourquoi le catalogue des plateformes de SVoD varie selon les pays ?

Si les catalogues des plateformes de SVoD sont si différents entre chaque pays, c’est d’abord une question d’argent et de contrat de droits de diffusion. Dans chaque pays, les détenteurs de ces droits — les studios et les distributeurs — nouent des partenariats avec des chaînes de télévision et des plateformes de streaming pour autoriser la diffusion de leurs contenus contre de l’argent. Et c’est généralement le plus offrant qui remporte la mise pour obtenir l’exclusivité.

Les droits de diffusion varient également selon la stratégie des distributeurs dans les différents territoires du globe. Par exemple, les séries et films Marvel ont longtemps été diffusés sur Netflix en France. Mais ça, c’était avant l’arrivée de Disney+ dans l’Hexagone. Depuis 2022, tous les contenus de l’univers Marvel ont quitté Netflix pour atterrir sur Disney+, peu de temps après son lancement en France. Cela pour la simple et bonne raison que Marvel Entertainment est sous l’égide de The Walt Disney Company depuis 2009.

Enfin, la France possède une législation particulière concernant la distribution des œuvres cinématographiques, cela s’appelle l’exception culturelle. Dans les grandes lignes, elle impose un certain délai entre la diffusion en salle de cinéma et la disponibilité sur les plateformes de SVoD ou les chaînes de télévision. Un délai qui varie en fonction des investissements qu’elles réalisent en créations originales sur le territoire. Plus concrètement, c’est ce qui permet à Canal+ de diffuser des films 6 mois après leur sortie en salle. Ce délai est rallongé à 15 mois pour Netflix, et 17 mois pour Amazon Prime Video et Disney+.

Comment un VPN peut-il contourner ces restrictions ?

Si les VPN comme NordVPN sont d’abord connus pour protéger l’utilisateur lors de sa connexion à internet, ils permettent aussi de contourner les restrictions géographiques des plateformes de SVoD. Comment ? Grâce à la présence de serveurs VPN situés dans de nombreux territoires à travers le monde. Dans le cas de NordVPN, ce sont plus de 6 000 serveurs qui sont recensés, situés dans 111 pays différents.

En vous connectant à l’un de ces serveurs situés à l’étranger, c’est toute votre connexion à internet qui transite vers ce lieu avant de rejoindre le site web ou le service que vous visitez. Ainsi, en sélectionnant un serveur VPN situé aux États-Unis, vous faites croire à tous les sites que vous consultez que vous vous situez dans cette partie du monde, même si vous êtes bel et bien en France. C’est grâce aux serveurs VPN répartis à travers le monde qu’il est alors possible de contourner les restrictions géographiques imposées par les plateformes de SVoD, ou les restrictions légales de l’exception culturelle française.

NordVPN : le VPN de référence

NordVPN est l’un des VPN les plus reconnus sur le marché, et il y a de bonnes raisons à cela. Tout d’abord, et comme le souligne le test de Frandroid, NordVPN garantit d’excellentes performances de connexion. Vous pouvez ainsi vous connecter à un serveur VPN et profiter d’excellents débits qui ne pénalisent pas la vitesse de téléchargement ou de navigation web.

Toutes les fonctionnalités de NordVPN sont disponibles depuis l’application, qui est aussi bien disponible sur PC (macOS et Windows), sur smartphone (iOS et Android) et même sur certains téléviseurs connectés (dont l’Apple TV). Celle-ci profite d’une interface particulièrement simple à utiliser. Vous n’avez qu’à sélectionner un pays dans la liste pour vous y connecter.

Toutefois, derrière son apparente simplicité, l’application NordVPN dispose de fonctionnalités avancées telles que le choix du protocole de connexion, le split tunneling et le kill switch ainsi que le pilotage des DNS. Vous pouvez utiliser toutes ces fonctionnalités sur un nombre maximal de 10 appareils avec un seul abonnement.

Dernier atout dans la manche de NordVPN : son prix. Le fournisseur applique actuellement une remise de 71 % à son abonnement de deux ans, et vous offre en sus trois mois d’abonnement. À la fin, l’abonnement ne vous coûte que 3,69 euros par mois.

Si vous changez d’avis suite à votre souscription, sachez enfin que NordVPN pratique une garantie « satisfait ou remboursé » de 30 jours. Pendant ce délai, vous pouvez vous rétracter sans justification sur simple demande auprès du service client.