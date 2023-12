NordVPN débarque enfin sur Apple TV : à quoi ça va servir

Avec tvOS 17, les Apple TV peuvent profiter des VPN depuis quelques semaines. Le plus connu d'entre eux, NordVPN, débarque sur les boîtiers de la firme. De quoi contourner les restrictions géographiques ou encore améliorer la sécurité.

C’était annoncé depuis le mois de juin : les Apple TV vont pouvoir profiter des VPN, grâce à tvOS 17. Il aura fallu attendre quelques mois pour que les principaux VPN débarquent sur cette nouvelle plateforme. Après ExpressVPN sur Apple TV, c’est au tour de NordVPN d’arriver sur les boîtiers de la marque.

Profiter des catalogues étrangers des services de SVoD sur Apple TV

C’est l’avantage principal que l’on puisse trouver à l’arrivée de NordVPN sur Apple TV. En effet, les programmes disponibles sur les plateformes de streaming, à savoir Netflix, Prime Video, Disney+ et autres, ne sont pas les mêmes dans tous les pays. Cela dépend des législations et des décisions des entreprises derrière. Pourtant, à l’étranger, la langue française peut être disponible en audio et en sous-titres.

Utiliser NordVPN (ou un autre service similaire) donne la possibilité de se connecter depuis les États-Unis par exemple, pour profiter d’un film pas encore disponible en France. À l’inverse, si vous partez en voyage à l’étranger, un VPN permet d’accéder au catalogue français : NordVPN dispose de serveurs localisés en France.

Renforcer la sécurité de sa connexion

L’autre argument commercial de NordVPN pour convaincre les utilisateurs d’Apple TV, c’est le renforcement de la confidentialité et de la sécurité. Il chiffre les données de connexion, ce qui ajoute un obstacle pour les cybercriminels et les plateformes pour suivre les utilisateurs. Cela permet entre autres de se protéger contre le suivi publicitaire.

La connexion est en théorie suffisamment puissante et stable pour ne pas voir de différence avec une situation dans laquelle on n’utilise pas de réseau privé virtuel.

L’application NordVPN sur Apple TV est d’ores et déjà disponible sur l’App Store. Elle est disponible pour toutes les Apple TV compatibles avec tvOS 17, à savoir les Apple TV 4K depuis le modèle de 2017 et les Apple TV HD depuis 2015.