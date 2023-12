Apple TV peut enfin profiter de l’un des meilleurs VPN du marché

ExpressVPN vient de lancer son application native tvOS. Une bonne manière d'avoir enfin accès aux catalogues étrangers de Netflix, Prime Video ou Disney Plus sur son Apple TV.

C’était l’une des fonctionnalités phares de l’arrivée de tvOS 17 : la prise en charge des applications VPN tierces sur les boitiers Apple TV. Cette fonctionnalité était notamment très attendue des utilisateurs de services de SVoD pour avoir accès aux catalogues de contenus géobloqués. Après PureVPN, IPVanish et AtlasVPN pour les plus connus, voilà qu’ExpressVPN vient de lancer son application sur l’App Store de tvOS.

Une application VPN native sur tvOS

S’il était déjà possible de configurer un VPN sur Apple TV en utilisant son routeur, la manipulation était peut-être un peu complexe pour le commun des mortels. L’arrivée des applications tierces de VPN sur l’App Store de TvOS vient donc combler un manque non négligeable par rapport à ce que propose la plateforme Google TV depuis déjà quelques années.

Si vous êtes utilisateurs d’Apple TV et client ExpressVPN, vous pouvez dès à présent de télécharger l’application et vous y connecter comme vous le feriez sur votre smartphone ou votre ordinateur. Pour le moment, l’application sur tvOS est semblable à sa version Google TV et ses fonctionnalités sont encore limités (absence de DNS privé par exemple). ExpressVPN affirme cependant que davantage de fonctionnalités propres à tvOS seront ajoutées au fil du temps.

Un VPN parmi les plus rapides du marché

ExpressVPN est un VPN puissant et surtout extrêmement simple d’utilisation. Dans le cadre d’une utilisation via tvOS, vous pouvez, par exemple, diffuser Netflix depuis une centaine de pays dont les États-Unis, la France ou le Japon. Le tout avec des vitesses parmi les plus rapides du marché des VPN, notamment grâce à son protocole maison Lightway.

Si nous devions trouver un défaut, ce serait le fait qu’ExpressVPN ne propose que cinq connexions simultanées. Vous pouvez néanmoins installer l’application sur autant d’appareils que vous le souhaitez et vous connecter et déconnecter simplement pour contourner ce problème.

Si vous voulez en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre avis complet sur ExpressVPN.

ExpressVPN propose en ce moment une offre d’un an à 6,32 euros par mois, soit 94,69 euros sur 12 mois avec 3 mois offerts.

