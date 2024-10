Les VPN pour les nuls : mode d’emploi rapide pour les débutants

Et si on vous disait que derrière leur apparente complexité, les VPN sont finalement très simples à utiliser ? Deux clics suffisent pour les installer et les activer. Suivez le guide.

Pratiques pour sécuriser sa connexion, garantir la confidentialité de ses données ou encore accéder à certains contenus bloqués, les VPN (Virtual Private Network ou Réseau Privé Virtuel en français) ne sont pas réservés aux passionnés et aux professionnels du web.

Si les VPN restent une nébuleuse pour vous, vous allez être surpris de découvrir combien ces outils sont simples à utiliser. Retour sur les étapes clés de leur installation et de leur paramétrage.

Un VPN, kézako ?

La principale fonction d’un VPN est de sécuriser votre connexion internet. Pour y arriver, le fournisseur de VPN s’interpose entre votre appareil et le site visité ou l’application utilisée en vous proposant de vous connecter à l’un de ses serveurs. Il crée alors un « tunnel sécurisé » et chiffre toutes les données émises par votre appareil. Les hackers ne peuvent donc plus s’introduire sur le réseau pour les intercepter, même lorsque vous êtes connecté à un Wi-Fi public.

Bien que complexe de prime abord, les VPN sont simples à configurer et sécurise vos connexions en quelques clics // Source : NordVPN

Les VPN vous rendent aussi moins identifiables sur le web. Votre adresse IP, celle qui identifie votre appareil, est alors masquée. Votre localisation exacte devient également invisible et se voit remplacée par celle du serveur VPN que vous choisissez. C’est ainsi que vous pouvez accéder à des contenus américains depuis la France par exemple. C’est aussi très utile pour passer outre les censures appliquées par certains pays comme l’Iran ou la Chine.

Tous les VPN ne se valent pas, donc pour profiter au mieux de tout ce qu’ils ont à offrir, voici les cinq impondérables à obtenir à tout prix :

une protection illimitée, quel que soit le flux de données ou la durée d’utilisation ;

un protocole de sécurité optimal ;

un large choix de serveurs afin de pouvoir localiser votre adresse IP où vous le souhaitez en fonction de vos besoins ;

une absence de journalisation de vos activités (« no-log ») pour garantir une confidentialité maximale ;

une compatibilité avec tout type d’appareils (a minima PC, Mac, tablettes et smartphones).

NordVPN est l’un des quelques VPN à répondre à tous ces critères avec sa formule illimitée, ses plus de 6 431 serveurs ultra-rapides répartis dans 111 pays, ses protocoles de chiffrement de dernière génération et sa politique stricte de no-log. Petit plus, NordVPN peut fonctionner simultanément sur 10 appareils différents, quel que soit leur type.

Une configuration à la portée de tous

Si les VPN sont souvent associés à des termes techniques peu compréhensibles pour une oreille non avertie, leur installation ne requiert au contraire aucune connaissance en informatique.

Une fois le choix de votre futur VPN arrêté, l’abonnement souscrit et votre espace personnel créé, il ne reste plus qu’à télécharger l’application sur l’ensemble de vos appareils.

Installer l’application, s’inscrire et appuyer sur « Connexion instantanée », et voilà // Source : NordVPN

Pour activer votre VPN, c’est encore plus simple. La plupart des éditeurs ont, en effet, prévu un bouton de lancement rapide. Pour reprendre l’exemple de NordVPN, le bouton « Connexion instantanée » apparaît immédiatement sur la page d’accueil.

En appuyant dessus, l’application se charge de vous connecter automatiquement au serveur le plus optimal en fonction de la qualité de votre réseau et de votre localisation. Et si vous envisagez de localiser votre adresse IP dans un pays spécifique, il suffit de cliquer sur le pays ou sur le serveur de votre choix.

En quelques secondes à peine, votre connexion est donc sécurisée et votre confidentialité assurée. Vous pouvez alors reprendre vos activités en ligne en toute sérénité.

Deux fonctionnalités additionnelles à connaître

Split tunneling

Les VPN les plus premium comme NordVPN offrent des options complémentaires pour personnaliser le service. L’une des plus pratiques est le « split tunneling ».

Avec cette fonctionnalité, vous déterminez quelles applications doivent être protégées par le VPN et lesquelles sont à exclure. Pour certaines activités en ligne nécessitant une latence exemplaire (jeux vidéo compétitifs, téléchargement de fichiers volumineux) ou pour certains sites bloquant leur service aux utilisateurs de VPN, il est nécessaire de le couper.

Le split tunneling se configure rapidement depuis les paramètres de l’application NordVPN // Source : NordVPN

Pour le paramétrer c’est très facile, il vous suffit de sélectionner les applications à exclure du champ du VPN et de saisir les URL concernées s’il s’agit de sites web.

Kill Switch

Autre option importante à activer au plus vite : le « kill switch ». Réservée aux VPN les plus haut de gamme, cette fonctionnalité vous assure que même en cas de déconnexion impromptue au serveur VPN, vos données ne sont pas exposées.

Concrètement, l’accès à internet se bloque automatiquement le temps que la liaison au serveur VPN soit rétablie. Comme pour la précédente, cette option s’active en un clic depuis l’interface du VPN.

Une solution pour protéger presque toutes ses données

Considérée comme l’une des plus complètes du marché, la solution de NordVPN peut aussi vous protéger contre tout type de cybermenaces, et vous alerter dès lors que vos données personnelles sont compromises et échangées sur le dark web. Sa formule Ultime comprend aussi un espace cloud sécurisé de 1 To pour stocker vos fichiers sensibles, un gestionnaire de mots de passe, ainsi qu’un bloqueur de publicités et de traqueurs.

NordVPN propose en option des outils très pratiques comme son gestionnaire de mots de passe NordPass // Source : Nord VPN

Opter pour un VPN premium comme celui de NordVPN, c’est donc la garantie d’accéder aux fonctionnalités les plus avancées en un éclair, même lorsqu’on est néophyte. Le tout pour un prix abordable, sa formule Basique débutant à 2,99 euros par mois. Vous pouvez d’ailleurs le tester pendant 30 jours et solliciter un remboursement si vous n’êtes pas satisfait.