Le nouveau Raspberry Pi coûte 150 € et dispose de 16 Go de RAM : pour quoi faire exactement ?

La fondation Raspberry n’en finit plus de sortir de nouveaux produits. Le dernier en date est une version du Pi 5 avec pas moins de 16 Go de RAM. Une première.

Qu’il semble loin le temps où le Raspberry Pi était un nano-ordinateur sans prétention à la configuration modeste. Avec l’arrivée de la 5e version de l’appareil, la fondation Raspberry a mis les deux pieds dans l’IA et propose désormais un ordinateur avec un processeur et une connectique plus moderne que jamais.

Mais depuis septembre 2023, l’organisation caritative n’a pas chômé, comme le prouve la toute dernière nouveauté framboisienne : un Raspberry Pi 5 avec 16 Go de RAM.

Une concurrence féroce

Comme Ars Technica le précise, il s’agit là de la quatrième ou cinquième nouveauté de la gamme après le module IA pour RPi 5, l’écran tactile dédié, la version intégrée dans un clavier et la version avec 2 Go de RAM. Mais cette fois-ci, l’usage de ce Raspberry Pi 5 à la quantité monstrueuse de RAM (toute proportion gardée), a de quoi interroger.

En effet, à 147 € l’unité cet ordinateur se rapproche dangereusement du prix d’autres machines entrée de gamme sous architecture Intel. Des mini PC comme le AK1 Pro viennent effectivement chasser sur les mêmes terres tarifaires que ce nouveau Raspberry Pi 5. Ces derniers sont en général mieux équipés et ont l’avantage (ou l’inconvénient, selon vos préférences) de venir avec une version de Windows plus largement compatibles avec les logiciels du quotidien.

Des avantages non-négligeables

Néanmoins, le Raspberry Pi 5 garde pour lui les avantages traditionnels de sa gamme : une large communauté de bidouilleurs et bidouilleuses capables de faire tourner tout un tas de logiciels et de déboguer tout un tas de problèmes, une architecture ARM polyvalente, une consommation et un encombrement minimal… De quoi en faire un super serveur maison en somme.

Certes, la version du RPi 5 avec 16 Go de RAM ne s’adresse probablement qu’à celles et ceux qui souhaitent faire tourner plusieurs applications sur Docker en parallèle ou qui veulent utiliser leur machine comme un véritable PC d’appoint, mais elle n’est pas hors de prix pour autant. La pilule est cependant plus difficile à avaler s’il faut rajouter en plus un boîtier, une carte SD et quelques accessoires.

Cette nouvelle déclinaison a aussi l’avantage de rendre la gamme Raspberry Pi 5 plus complète que jamais avec des versions allant de 2 Go de RAM pour les petits budgets à d’autres avec 16 Go pour celles et ceux qui veulent assurer leurs arrières. Reste à voir si, symboliquement, la machine peut afficher un tel prix sans faire fuir ses aficionados.