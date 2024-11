Le Raspberry Pi devient plus facile à utiliser grâce à son nouvel écran tactile

Véritable star du secteur des micro-ordinateurs, le Raspberry Pi peut être parfois ardu à utiliser en raison de son absence d’écran. Un problème résolu avec la sortie d’un afficheur vendu seulement 70 euros.

La fondation Raspberry commercialise un nouvel écran pour son micro-ordinateur // Source : Fondation Raspberry

Si vous avez déjà fait joujou avec un Raspberry Pi, vous avez peut-être été frustré par sa construction « headless ». Par défaut, le micro-ordinateur n’embarque en effet aucun écran et nécessite donc des manipulations en ligne de commande ou via des logiciels spécialisés pour effectuer la moindre opération.

Il est bien évidemment possible de le connecter à un écran externe ou à un téléviseur pour accéder à l’interface utilisateur, mais ces solutions ne sont pas toujours pratiques ou économiques pour des appareils censés être cachés à côté de sa box. C’est là qu’intervient le Raspberry Pi Touch Display 2, un tout petit écran tactile tout juste commercialisé par la fondation Raspberry.

Vendu 69,99 euros

Vendu 69,99 euros chez tous les bons revendeurs français d’accessoires Raspberry, l’afficheur embarque une configuration modeste. Avec une diagonale de 7 pouces, une définition de 1280 x 720 pixels, une capacité multi-touch de seulement 5 doigts et des bordures imposantes, l’appareil ressemble à une vieille tablette de 2013. Mais au vu du prix, on ne pouvait guère espérer mieux.

L’interface de Raspberry OS sur le nouvel écran tactile de la firme // SOurce : Fondation raspberry

Concrètement, l’écran se branche sur le port DSI du Raspberry Pi et est alimenté grâce aux fameuses broches GPIO présentes sur l’appareil. Une fois connectés, le Raspberry Pi et l’écran peuvent être solidarisés grâce à quelques vis pour en faire un système tout-en-un facile à transporter. Si l’installation est faite correctement, l’interface utilisateur du système d’exploitation devrait s’afficher sur l’écran.

Une solution clé en main

Comme son nom l’indique, le Touch Display 2 est en fait le deuxième écran commercialisé par la fondation Raspberry. Le premier, sortie en 2015, commençait cependant à montrer son âge, affichait une définition moindre et demandait un peu plus de bricolage pour être correctement installé. Il existe aussi moult mini-écran compatibles sur le marché, mais le Touch Display 2 à l’avantage d’être commercialisé directement par la fondation Raspberry et d’offrir donc une solution simple et clé en main à celles et ceux qui cherchent des moniteurs compatibles.

L’appareil est utilisable avec tous les ordinateurs Raspberry (à l’exception du Zero qui n’a pas de connecteurs DSI) et offre un moyen facile d’interagir avec la machine, que ce soit pour débuguer le système ou interagir avec l’OS sans avoir besoin de claviers ou de souris. Avis aux amateurs et amatrices.