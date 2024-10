Jouer à Doom 3 en 4K sur un Raspberry Pi, c’est possible

Quand on parle de Raspberry Pi, on pense généralement à des projets DIY modestes ou à des applications IoT. Mais que diriez-vous de jouer à Doom 3 en 4K sur ce mini-ordinateur ? C’est le pari qu’a réussi Jeff Geerling, en connectant un GPU gaming à un Raspberry Pi 5.

Source : Jeff Geerling

Jeff Geerling est un passionné de Raspberry Pi, et il a réussi l’exploit de connecter une carte graphique AMD Radeon RX 460 à un Raspberry Pi 5.

Pour commencer, il faut comprendre que le Raspberry Pi 5 n’a pas été conçu pour accueillir une carte graphique externe. Il dispose d’une seule voie PCI Express 2.0, généralement utilisée pour connecter un SSD M.2. C’est là que l’on trouve le challenge.

Notre homme a utilisé un emplacement M.2 sur le Pi, qu’il a ensuite relié à une station d’accueil GPU externe grâce à un adaptateur M.2 vers Oculink.

Mais ce n’était que le début des défis. Le port PCIe du Pi ne fournit que 5 W de puissance, alors qu’une carte graphique de bureau a besoin de 75 W. Geerling a donc dû bidouiller une alimentation externe pour le GPU et le port lui-même.

Une fois le matériel en place, Geerling s’est attaqué à la partie logicielle. Première étape : appliquer un correctif pour faire passer la voie PCIe du Pi de la version 2.0 à la 3.0.

Ensuite, il a fallu mettre à jour le noyau Linux pour inclure le pilote AMDGPU open source. C’était essentiel, car ce pilote prend en charge l’architecture Arm du Raspberry Pi et offre un support pour la RX 460. Jeff Geerling a choisi cette carte spécifique, car elle est suffisamment récente pour être utile, mais assez ancienne pour que le support du pilote soit mature.

Une fois tous ces correctifs appliqués et le noyau recompilé, l’installation du firmware graphique d’AMD a permis à la sortie graphique et à l’accélération 3D de fonctionner… plus ou moins normalement.

Des résultats impressionnants, mais…

Après tout ce travail de titan, quels sont les résultats ? Il a réussi à faire tourner Doom 3 et Tux Racer en 4K sur son Raspberry Pi 5 équipé de la RX 460.

L’interface utilisateur du système d’exploitation Pi fonctionnait de manière fluide en 4K, ce qui est déjà un exploit en soi. Cependant, tout n’était pas parfait. L’accélération graphique dans le navigateur Chromium et la prise en charge de l’encodage et du décodage vidéo accélérés par GPU ne fonctionnaient pas correctement.

Et où est l’exploit ici ? Il a montré les progrès réalisés dans l’utilisation de GPU dédiés avec des SoC ARM. On peut imaginer des puces Snapdragon accompagnés de gros GPU Radeon. Cela ouvre des perspectives pour l’avenir de l’informatique embarquée et des mini PC.