Ce clavier est en fait un PC, grâce à Raspberry Pi

Quatre ans après son précédent modèle, la fondation Raspberry sort une nouvelle version de son clavier intégrant un PC.

Clavier Raspberry Pi 500 // Source : Fondation Raspberry

Si l’on connaît Raspberry pour son modèle Raspberry Pi, un petit ordinateur bon marché destiné aux bricoleurs, ce n’est pas le seul produit de la fondation. Après avoir lancé en 2020 la première version de son clavier/PC, le Raspberry Pi 400, la fondation revient avec sa nouvelle version : le Raspberry Pi 500.

Un ordinateur clavier en main

Sur son site, Raspberry rappelle que la mission initiale de Raspberry Pi « était de mettre des ordinateurs personnels programmables abordables entre les mains des jeunes du monde entier ». Une mission sur laquelle se concentre ce Raspeberry Pi 500, plus simple d’accès et d’utilisation en étant vendu comme un produit quasi clé en main.

À l’intérieur de ce clavier, on retrouve un processeur Arm 64 bits à quatre cœurs (qui équipe également le Raspberry Pi 5), 8 Go de RAM LPDDR4, 2 ports micro-HDMI, avec prise en charge de jusqu’à deux écrans 4K60, un port Ethernet, 3 ports USB dont deux ports USB 3.0, du Wi-Fi 5 et du Bluetooth 5. À l’exception du processeur et de la RAM qui ont été revus à la hausse, on retrouve les mêmes caractéristiques que le précédent modèle.

À rappeler que cet ordinateur nécessite toujours un écran, une batterie et une souris pour fonctionner et est toujours livré avec son système Raspberry Pi OS.

Où acheter le Raspberry Pi 500 ?

Actuellement en pré-commande, il est possible de se procurer le Raspberry Pi 500 en France à 112,80 euros. Associé au nouvel écran de Raspberry, le Raspberry Pi Monitor à 144 euros, on se retrouverait avec un PC de bureautique avec un volet multimédia simple d’utilisation et compact pour moins de 300 euros.