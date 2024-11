Raspberry Pi dévoile le Pico 2W : Wi-Fi et Bluetooth à moins de 10 euros

Raspberry Pi dévoile le Pico 2W. Digne successeur du microcontrôleur Pico, il en conserve les points forts tout en ajoutant le Bluetooth pour encore plus de connectivité.

Raspberry Pico 2W // Source : Raspberry

Si le Pico W lancé en juillet 2022 a fait des émules, il lui manquait toutefois un aspect important en termes de connectivité : le Bluetooth. Dans sa nouvelle version Raspberry Pi entend corriger le tir de quoi en faire un parfait objet électronique pour moins de 10 euros.

Un nouveau microcontrôleur

Le Pico 2 W embarque une puce RP2350 avec une mémoire flash de 4 Mo et une puce d’alimentation supportant des tensions comprises entre 1,8 et 5,5 V indique Raspberry Pi. La fondation indique offrir sur cette nouvelle version des cœurs plus rapides, plus de mémoire et la possibilité pour les utilisateurs de choisir entre de choisir entre une paire de cœur en Open-Hardware avec une architecture en RISC-V ou avec une paire de cœurs en Arm Cortex M-33.

L’arrivée du Bluetooth enfin

Dans sa nouvelle mouture, le Raspberry Pi Pico 2 W utilise toujours un modem CYW43439 d’Infineon que l’on retrouvait sur le Pico W sauf que cette fois-ci en plus du Wi-Fi 802.11n à 2,4 GHz, on se retrouve avec la prise en charge du Bluetooth 5.2. Une bonne nouvelle pour les passionnés qui pourront étendre leurs projets à de nouveaux horizons. Une documentation approfondie est mise à disposition sur leur site pour obtenir toutes les caractéristiques du microcontrôleur.

Sur son site, Raspberry Pi se dit déjà très satisfaite du Pico 2 W et semble avoir de nouvelles idées pour sa gamme, donnant rendez-vous aux utilisateurs début 2025. En France, Kubii distribue le Raspberry Pi Pico 2 W pour 8,28 euros.