Quand des piliers d’Intel décident de miser sur RISC-V, on se dit qu’un gros changement se prépare

AheadComputing, c’est le nom de la startup créée par des anciens experts d’Intel.

Pour vous expliquer ce qu’il se passe autant parler de football. Le scénario qui se dessine dans le monde des semi-conducteurs est un peu comme si Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappé décidaient subitement de quitter leurs clubs pour former une équipe de foot dans une ligue alternative.

C’est à peu près l’équivalent de ce qui vient de se produire dans le monde des processeurs. Une équipe d’experts d’Intel, des seniors cumulant plus de 80 ans d’expérience au compteur, a décidé de tout plaquer pour se lancer dans l’aventure RISC-V. Mais qu’est-ce que ça signifie concrètement, et pourquoi c’est si important ?

Mais c’est quoi RISC-V ?

Commençons par le commencement. RISC-V, prononcez « risk-five », c’est une architecture de processeurs qui n’a rien de nouveau.

Contrairement aux architectures propriétaires comme x86 d’Intel ou ARM, RISC-V est open source. Ça veut dire que n’importe qui peut l’utiliser, la modifier, et même créer ses propres processeurs basés sur cette architecture sans avoir à payer de royalties.

RISC-V est encore une architecture relativement nouvelle, elle date de 2010, mais elle a déjà été utilisée dans une variété d’applications, allant des microcontrôleurs aux superordinateurs.

Les systèmes d’exploitation tels que Linux, FreeBSD et OpenBSD ont déjà été portés sur RISC-V et il existe également des compilateurs pour les langages de programmation courants tels que C, C++ et Rust. D’ailleurs, Android AOSP (la version open source d’Android) prend en charge les puces RISC-V avec quelques patchs.

AheadComputing : la nouvelle startup créée par des anciens d’Intel

Et c’est là qu’entre en scène AheadComputing, la startup créée par nos experts d’Intel. Fondée officiellement le 18 juillet, soit quelques semaines avant l’annonce des licenciements massifs chez Intel (on y reviendra), cette entreprise se donne pour mission de concevoir, valider et licencier de la « propriété intellectuelle de base RISC-V convaincante ». En gros, ils veulent créer les briques de base qui permettront à d’autres de construire des processeurs RISC-V de pointe.

Mais qui sont ces rebelles qui ont osé défier le géant Intel ? On parle quand même de pointures :

Debbie Marr, architecte en chef chez Intel pendant 33 ans, avec plus de 40 brevets à son actif.

Mark Dechene, ingénieur en chef et architecte CPU, impliqué dans le développement de processeurs emblématiques comme Haswell ou Broadwell.

Jonathan Pearce, 22 ans chez Intel et 19 brevets, expert en architecture avancée.

Srikanth Srinivasan, plus de 20 ans d’expérience et 50 brevets, ayant participé à la conception de puces légendaires comme Nehalem.

Autant dire que ce n’est pas la première fois qu’ils touchent à un processeur.

Évidemment, cette défection ne pouvait pas plus mal tomber pour Intel. Intel a annoncé le plus gros plan de licenciements de son histoire, 56 ans quand même ! On parle de milliers d’employés sur le carreau. Ajoutez à ça des projets de construction qui patinent et une fuite des cerveaux, et vous obtenez un cocktail plutôt amer pour le géant des processeurs.

Mais attention, il ne faut pas enterrer Intel trop vite. L’entreprise a plus d’un tour dans son sac et a déjà traversé des crises par le passé. Cependant, cette migration d’experts vers RISC-V pose des questions. Est-ce le signe que l’architecture x86, chère à Intel, arrive en fin de course ? Ou simplement que RISC-V offre des opportunités que même un géant comme Intel ne peut ignorer ?

Notez que RISC-V est souvent considéré comme une alternative à ARM et x86. Mais, c’est encore loin d’être une alternative solide. Cependant, ça pourrait changer vite : imaginez si un acteur… disons Apple, adopte RISC-V pour éviter de payer des royalties à ARM.