Voici le 1er ordinateur portable à adopter l’architecture RISC-V : ce que ça change par rapport à x86 et ARM

Framework et DeepComputing s'associent pour créer une petite révolution dans le monde des PC portables. Leur dernier modèle, le Framework Laptop 13, intègre désormais une carte mère RISC-V.

Le Framework Laptop 13 est un PC portable modulaire et réparable, que l’on a déjà évoqué à plusieurs reprises. Mais saviez-vous qu’il est aussi le premier PC portable à utiliser l’architecture RISC-V ? Framework a annoncé une carte mère dédiée à cette architecture.

Cette dernière a été conçue par DeepComputing, elle utilise des processeurs JH7110 de StarFive avec quatre cœurs U74 RISC-V de SiFive

Qu’est-ce que RISC-V ?

RISC-V est une architecture de jeu d’instructions (ISA) open source pour les processeurs. Contrairement aux architectures propriétaires telles que x86 d’Intel, ou ARM, que l’on a sur les SoC de Qualcomm, RISC-V est libre de droits et peut être utilisé par n’importe qui. Cela signifie que n’importe qui peut concevoir et fabriquer des puces utilisant cette architecture, sans avoir à payer de licence.

D’ailleurs, ça se prononce en anglais « RISC five » et ça signifie tout simplement « RISC cinq », cinquième génération de « l’ordinateur à jeu d’instruction réduit », ou « Reduced Instruction Set Computer » en anglais.

Que peut-on faire tourner avec RISC-V ?

RISC-V est encore une architecture relativement nouvelle, elle date de 2010, mais elle a déjà été utilisée dans une variété d’applications, allant des microcontrôleurs aux superordinateurs.

Les systèmes d’exploitation tels que Linux, FreeBSD et OpenBSD ont déjà été portés sur RISC-V et il existe également des compilateurs pour les langages de programmation courants tels que C, C++ et Rust.

Un parcours RISC(qué)

Le potentiel de RISC-V est énorme. En tant qu’architecture open source, elle peut être utilisée par n’importe qui, ce qui signifie qu’une grande communauté de développeurs travaille à l’améliorer et à la faire évoluer. De plus, en étant libre de droits, elle peut être utilisée dans une variété d’applications sans avoir à payer de licence, ce qui réduit les coûts pour les fabricants de puces.

Cependant, ces atouts ne suffisent pas. Sinon, on serait tous à utiliser une distribution GNU/Linux sur notre PC. Il y a aussi des difficultés à surmonter pour RISC-V.

Cette architecture n’a pas encore fait ses preuves en termes de performances et de fiabilité à grande échelle. De plus, l’adoption à grande échelle dépendra de l’acceptation par les développeurs et les fabricants de matériel. Ce qui est une barrière très importante.

Bref, RISC-V est souvent considéré comme une alternative à ARM et x86. Mais, c’est encore loin d’être une alternative solide. Cependant, ça pourrait changer vite : imaginez si un acteur… disons Apple, adopte RISC-V pour éviter de payer des royalties à ARM.

Dans tous les cas, le Framework Laptop 13 est un exemple concret de l’utilisation de RISC-V dans un PC portable.

Après, si vous êtes tentés, il faut en avoir un usage bien précis avec Linux (Arch Linux, Debian, Fedora, Gentoo, Ubuntu) ou encore avec des variantes d’OpenWrt, ainsi qu’Haiku, FreeBSD, NetBSD et OpenBSD. D’ailleurs, Android AOSP (la version open source) prend en charge les puces RISC-V avec quelques patchs.