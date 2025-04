569 € pour un ordinateur portable en kit : les précommandes du Framework 12 sont ouvertes

Dans le petit monde de l’informatique moderne, Framework détonne avec ses PC ultras réparables et simples d’utilisation. L’entreprise vient encore de le prouver avec l’ouverture des précommandes du Framework 12.

Crédit : Framework

« Difficile à casser, facile à réparer ». En une simple phrase, Framework a essayé de résumer la philosophie qui a entouré le développement du tout nouveau Framework 12. Ce PC, présenté officiellement en février dernier, vient d’arriver officiellement en précommande pour le doux prix de 569 €.

La philosophie de Framework étant d’offrir le minimum syndical pour un tarif le plus bas possible, ce tarif cache néanmoins quelques subtilités.

De 569 € à 1567 €

Des serveurs européens, une offre valable à vie Découvrez les offres de pCloud : 2, 5 ou 10 To de stockage, situés dans des serveurs européen et sans abonnement, pour 5 personnes. Le gestionnaire de mots de passe est offert !

En effet, pour ce prix, vous n’avez peu ou prou que le châssis, l’écran, la carte mère et le clavier. Le tout en pièces détachées à monter vous-même, bien entendu, puisque toute la philosophie de Framework tourne autour de cette idée de PC modulaire et polyvalent. Aucun système d’exploitation n’est intégré, même si le constructeur dispose de tout un tas de conseils pour installer une distribution Linux sur sa machine.

Si vous voulez un PC clé en main, le tarif grimpe tout de suite à 849 € pour un modèle avec processeur Intel i3-1315U, 8 Go de mémoire vive, 512 Go de stockage et Windows 11. À configuration équivalente, il vaut d’ailleurs mieux prendre le modèle préconstruit par Framework qui coûte une vingtaine d’euros de moins que celui en kit.

Crédit : Framework

Le mode DIY qui permet de choisir chacun de ces composants, permet, cela dit, de monter jusqu’à 2 To de stockage et 48 Go de RAM, le tout avec un processeur Intel i5-1334U. Dans sa configuration la plus musclée, le Framework 12 se vend donc à 1567 €. Et c’est sans compter les éventuels modules que vous pouvez acheter pour ajouter un port Ethernet, un lecteur de carte SD ou du stockage supplémentaire.

Envoi en juillet

Fidèle à sa réputation donc, Framework offre un ordinateur capable de s’adapter aux besoins de la grande majorité des gens et propose même un prix d’entrée assez bas pour quiconque a déjà des barrettes de RAM et des SSD qui traînent. Ce n’est clairement pas le cas de tout le monde, mais, par définition, cet ordinateur s’adresse à un public de niche.

Pour aller plus loin

Test du Framework Laptop 13 (Intel) : l’avenir de l’ordinateur portable

Les premiers lots de précommande pour une arrivée en juin sont déjà épuisés. Tous les lots restants devraient être envoyés d’ici le mois de juillet. Avis aux amateurs et amatrices de bidouillage et de polyvalence.