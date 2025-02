« Un PC abordable, flexible et coloré », le Framework Laptop 12 est le premier PC convertible réparable

Le Laptop 12 de Framework est là : petit, coloré, et prêt à tout faire.

Framework, c’est cette entreprise qui a décidé de bousculer les codes de la tech avec des appareils modulaires, réparables et faits pour durer.

Si vous avez déjà entendu parler d’eux, c’est probablement grâce à leurs laptops emblématiques, le Framework Laptop 13 et le Laptop 16, déjà bien installés sur le marché.

Leur philosophie ? Vous donner le contrôle sur votre matériel, avec des machines évolutives et transparentes. Et aujourd’hui, ils élargissent la famille avec le Framework Desktop, mais aussi le Framework Laptop 12, un PC convertible 2-en-1. On va s’intéresser à ce dernier.

Un design malin et coloré

Le Framework Laptop 12, c’est d’abord un look qui ne passe pas inaperçu. Avec son écran tactile de 12,2 pouces (définition 1920×1200, plus de 400 nits de luminosité), il se plie à 360 degrés grâce à une charnière, passant facilement du mode laptop au mode tablette.

Framework ne s’est pas contenté d’un design classique : ils proposent cinq coloris « fun » – lavande, sauge, gris, noir et le très audacieux « bubble gum » (rose bonbon, pour les anglophobes). Ça change des éternels gris métallisés.

Mais ce n’est pas juste une question de style. Le boîtier mélange du plastique renforcé avec du TPU (un matériau qui absorbe les chocs) et une structure interne en métal. Résultat : il résiste aux petits accidents du quotidien, comme une chute maladroite. Et si quelque chose casse ? Pas de panique, tout est réparable en quelques minutes avec un seul tournevis – celui fourni dans la boîte, évidemment. Framework pousse même le concept encore plus loin : ils disent avoir tiré les leçons des Laptop 13 et 16 pour faire du 12 leur appareil le plus facile à réparer à ce jour.

Puissance et liberté sous le capot

Sous son capot, le Laptop 12 cache une surprise de taille. Exit les petits processeurs anémiques qu’on trouve souvent dans cette catégorie : Framework a opté pour des Intel Core de 13e génération (i3 et i5), des puces solides qu’on voit d’habitude dans des laptops plus haut de gamme.

Vous pouvez le booster avec jusqu’à 48 Go de RAM DDR5-5200, 2 To de stockage NVMe, et il est équipé du Wi-Fi 6E. Ajoutez à ça un écran qui supporte le tactile et le stylet, et vous avez un vrai PC tactile.

Comme toujours avec Framework, la personnalisation est au cœur de l’expérience. Vous voulez changer la RAM ou le SSD ? C’est possible. Vous avez une pièce qui lâche ? Commandez-la sur leur site et remplacez-la vous-même. Cette modularité, c’est le ADN de Framework, qui milite pour des appareils qu’on ne jette pas au bout de deux ans, mais qu’on fait évoluer.

C’est compatible Windows 11 et Linux, pour que vous ayez le choix de votre système. Nirav Patel, le patron de Framework, le dit clairement : ils veulent réparer une industrie cassée, où les laptops d’entrée de gamme sont souvent cheap, verrouillés et jetables. Avec le Laptop 12, ils prouvent qu’on peut faire mieux, même à un prix abordable (les détails sur le tarif arrivent bientôt).

Précommandes ouvertes dès avril 2025, livraisons prévues mi-2025 : il va falloir être un peu patient, mais c’est prometteur.