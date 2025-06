Samsung Odyssey G9 G91F : 49 pouces pour ne plus jamais alt-tabber avec 220€ de réduction

Ce monstre signé Samsung transforme n’importe quel bureau en simulateur de course, en passerelle spatiale ou en studio de prod XXL. Un format 32:9 ultra-immersif, une dalle VA rapide, et un taux de rafraîchissement qui colle aux rétines. Boulanger fait passer son prix de 899,99 euros à 679,99 euros.

Les écrans ultra-larges ne sont plus réservés à une poignée de créateurs ou de traders insomniaques. Avec la gamme Odyssey, Samsung a démocratisé le format 32:9 et ce G91F le prouve encore. À mi-chemin entre deux moniteurs QHD fusionnés et un TV de science-fiction, ce 49 pouces incurvé s’adresse aux joueurs qui veulent du champ de vision, du framerate solide, et du contraste qui claque. On est loin du simple affichage : ici, c’est une immersion totale. Entre courbure 1000R, compatibilité FreeSync, et fréquence à 144 Hz, tout est fait pour que chaque mouvement, chaque balayage de souris, soit une extension du corps. Aujourd’hui sur Boulanger une ristourne de 220 euros est appliquée.

Les points forts de ce Samsung Odyssey G91F

Un format 32:9 immersif comme deux écrans QHD sans bord au milieu

144Hz + FreeSync Premium Pro

Une courbure de 1000R avec une dalle VA contrastée

Au lieu de 899,99 euros, le Samsung Odyssey G91F est aujourd’hui disponible en promotion à 679,99 euros sur Boulanger.

Un affichage qui englobe tout

Le Samsung Odyssey G9 G91F affiche une diagonale de 49 pouces en résolution DQHD (5120 x 1440 px), avec une dalle VA incurvée à 1000R. Cette courbure épouse parfaitement le champ de vision, et renforce la sensation d’être dans le jeu, ou au cœur du montage. Pas de halo disgracieux, pas de saturation excessive : la dalle sRGB 95 % reste fidèle et punchy.

La luminosité monte jusqu’à 420 cd/m², et le contraste natif dépasse les 2500:1. Résultat : des noirs profonds, des détails visibles même dans les ombres, et une image qui ne sature pas à la première explosion. Et grâce au traitement antireflet, même les pièces lumineuses n’écrasent pas les couleurs.

Réactif, même dans le chaos

Avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un temps de réponse de 1 ms (GtG), ce G9 ne bronche pas. L’expérience est fluide, nette, sans ghosting ni tearing, surtout avec FreeSync Premium Pro. Que ce soit pour du FPS compétitif ou du sim racing, il suit chaque frame avec précision.

Le mode Low Input Lag réduit la latence globale, et l’interface de réglage est claire, nul besoin de passer par un soft externe pour régler la luminosité, la température des couleurs ou activer le mode “Eye Saver” contre la lumière bleue. Mention spéciale a la fonction “Black Equalizer” qui permet d’éclaircir les zones sombres sans trahir l’image globale.

À l’arrière, on retrouve deux ports HDMI 2.1, un DisplayPort 1.4, 3 ports USB 3.0 et une ergonomie bien pensée : le pied est réglable en hauteur, inclinable, et le montage VESA 100×100 est compatible avec les bras articulés solides. Attention tout de même à l’espace : ce 49 pouces pèse plus de 15 kg et nécessite un bureau bien profond. Mais une fois installé, c’est une station de combat qui ne donne plus envie de revenir à un écran classique.

Afin de comparer le Samsung Odyssey G91F avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs écrans ultra-wide du moment.

