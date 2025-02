Samsung Odyssey G7 : on a rarement vu un écran PC gamer 28 pouces, 4K et 144 Hz à ce prix

Les adeptes des parties ultra-fluides, des images r√©alistes et des sessions sans flou de mouvement pourront sans souci se tourner vers le Samsung Odyssey G7. Un √©cran PC taill√© pour les gamers exigeants, et que l’on trouve √† 349,99 euros au lieu de 507,30 euros chez Cdiscount.

Entre sa grande dalle 4K de 28 pouces au format 21:9, son taux de rafra√ģchissement de 144 Hz ou encore son anneau lumineux qui rend les parties plus immersives, le moniteur Samsung Odyssey G7 a de quoi convaincre les joueurs les plus aguerris. Et il n’est m√™me pas r√©serv√© aux plus fortun√©s, puisqu’en ce moment, son prix ne d√©passe pas les 350 euros.

Les points forts du Samsung Odyssey G7

Une dalle 4K de 28 pouces

Un taux de rafra√ģchissement de 144 Hz + un temps de r√©ponse de 1 ms

Compatible G-Sync

Auparavant propos√© √† 507,30 euros, l’√©cran PC Samsung Odyssey G7 (G70B) est d√©sormais affich√© √† 349,99 euros chez Cdiscount.

Des images bien détaillées et une belle immersion

Le Samsung Odyssey G7 est un √©cran PC gamer assez massif, aux angles assez marqu√©s et soutenu par un pied imposant, mais bien solide. On a l√† une vraie machine gaming qui en adopte tous les codes. Le joueur a m√™me droit ici √† un anneau lumineux au dos de l’appareil qui, gr√Ęce √† la technologie CoreSync, est capable de projeter une lumi√®re color√©e sur le mur derri√®re l’√©cran pour ajouter de la profondeur aux parties. Un anneau qui peut m√™me s’adapter aux couleurs du jeu, pour encore plus d’immersion. C√īt√© ergonomie, l’√©cran de Samsung nous rassure puisqu’il est possible d’ajuster sa hauteur, son inclinaison et son orientation. Il peut m√™me pivoter jusqu’√† 90¬į pour √™tre utilis√© en mode portrait.

Concernant l’√©cran en lui-m√™me, Samsung a mis√© sur une dalle 4K de 28 pouces, au format 21:9. Autant dire que les images affich√©es seront tr√®s bien d√©taill√©es, nettes et r√©alistes. Et ce, sur une plus grande surface d’affichage que sur un √©cran 16:9 standard. N’oublions pas de mentionner la technologie IPS, qui offre des angles de vision bien ouverts, soit une bonne qualit√© d’affichage quelle que soit notre position face √† l’√©cran. L’Odyssey G7 est par ailleurs dot√© d’une certification Display HDR400, qui promet des contrastes plus marqu√©s, des noirs plus profonds et des blancs plus lumineux ; pratique pour rep√©rer des ennemis tapis dans l’ombre.

Une fluidité exemplaire

Le Samsung Odyssey G7 est en outre dot√© d’un taux de rafra√ģchissement de 144 Hz, qui garantit un affichage tr√®s fluide lors de chaque action, un jeu sans lag et une absence de flou de mouvement lors des combos nerveux. Le temps de r√©ponse s‚Äô√©l√®ve de son c√īt√©¬†√† 1 ms, ce qui permet de minimiser les¬†retards et d’√™tre ainsi plus r√©actif. Pour couronner le tout, le moniteur est aussi compatible avec la technologie G-Sync, qui se charge de r√©soudre les probl√®mes de¬†tearing en synchronisant le taux de rafra√ģchissement de l‚Äô√©cran avec le nombre d‚Äôimages d√©livr√©es par la carte graphique, r√©duisant ainsi les d√©chirures d‚Äô√©cran ou les saccades.

Le Gaming Hub, plateforme de jeux en streaming de Samsung, est aussi mis √† disposition. Mais sachez que cet Odyssey G7 n’est pas qu’un moniteur pour le gaming. Il peut aussi se comporter comme une vraie Smart TV gr√Ęce √† son int√©gration de Samsung TV Plus, qui permet d’acc√©der √† une foule d’√©missions TV, de films et de s√©ries. Enfin, c√īt√© connectique, le G7 est √©quip√© de deux ports HDMI 2.1, d’un DisplayPort 1.4, d’un hub USB 3.0, d’une prise casque et d’un port Ethernet.

