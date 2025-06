Ce surpuissant laptop gaming sous RTX 5070 bénéficie d’une belle ristourne sur Cdiscount

Les promotions sur les PC portables dotés de RTX série 5000 se font rares, mais Cdiscount change la donne avec cette offre sur le Lenovo LOQ 15IRX10 avec RTX 5070 : il est en promotion à 1 599 euros au lieu de 1 799 euros.

Lenovo LOQ 15IRX10 // Source : site officiel

Il a fallu attendre quelques mois avant de voir des RTX 50 sur les PC portables. Les constructeurs ont dégainé leurs nouvelles machines avec la nouvelle génération GPU de Nvidia. Le LOQ 15IRX10 de Lenovo en fait partie : avec sa RTX 5070, son i7 de 13e génération et ses 32 Go de mémoire vive, il a tout ce qu’il faut pour lancer les jeux AAA dans de bonnes conditions. Mieux encore, il s’affiche en ce moment à un prix plus raisonnable suite à une remise de 200 euros.

Qu’est-ce qu’il se cache sous le Lenovo LOQ 15IRX10 ?

Une dalle FHD de 15″ rafraîchi à 144 Hz

La puissance de la RTX 5070

Le combo i7 13650HX + 32 Go RAM + 1 To SSD

Avec un prix barré à 1 799,99 euros, le PC portable Lenovo LOQ 15IRX10 se négocie actuellement en promotion à 1 599,99 euros sur Cdiscount.

Un laptop dédié au gaming…

Au premier coup d’œil, le Lenovo LOQ 15IRX10 a bien des traits gaming. Il met en avant la robustesse et la solidité de son châssis en aluminium avec des courbes très typées gamer. Sa connectique, dont une partie est placée à l’arrière, le distingue des laptops bureautiques. Elle est composée d’un port USB-C, trois ports USB-A, un port HDMI, un port Ethernet et une prise jack 3,5mm.

Il s’accompagne d’un bon écran de 15,6 pouces en Full HD avec un taux de rafraîchissement qui monte jusqu’à 144 Hz, ce qui lui assure forcément une bonne fluidité en jeu. Il convient à tous les types de jeux, y compris ceux où l’action est la plus rapide comme les FPS ou les jeux de course. La pièce maîtresse est sans nul doute la GeForce RTX 5070. Vous avez donc la possibilité de jouer à des titres en ray tracing dans de bonnes conditions en 1440p voir 4K.

… Qui se montre polyvalent

Il n’est pas seulement à l’aise pour lancer les jeux AAA. Avec son processeur Intel Core i7-13650HX (jusqu’à 4,9 GHz en mode boost) et les 32 Go de mémoire vive, vous pourrez faire du multitâche ou encore la création de contenu (montage vidéo, photo, etc.) sans accro. Quant au stockage, il est assuré part à un SSD M.2 NVMe PCIe de 1 To qui va apporter une dose de réactivité bienvenue à l’ensemble du système, et c’est une belle quantité de stockage pour accueillir vos jeux.

Concernant l’autonomie, sa batterie de 60 Wh promet jusqu’à 7 heures pour un usage mixte ou multimédia léger. En revanche, dans un usage gaming, prévoyez une autonomie bien plus courte.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.