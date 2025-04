Ce laptop gaming MSI surpuissant grâce à sa RTX 5080 est déjà 800 € moins cher

Si vous attendiez avec impatience de voir un laptop gaming Ă©quipĂ© des dernières RTX de Nvidia, c’est le moment : Darty propose le MSI Vector 16 HX AI avec une RTX 5080 et un Intel Core Ultra 9 avec près de 800 euros de rĂ©duction.

Les machines nomades dĂ©diĂ©es pour le jeu sont très onĂ©reuses une fois Ă©quipĂ©s de derniers composants du moment. C’est le cas du MSI Vector 16 HX AI, un laptop avec une fiche technique sans concession et aux caractĂ©ristiques pointues : on y trouve la RTX 5080, Ultra 9, 32 Go RAM, 1 To SSD, Ă©cran QHD+ et 240 Hz… Bref, tout pour enchaĂ®ner les sessions de jeu en qualitĂ© ultra. Le prix est Ă©levĂ©, mais il s’adoucit un peu grâce Ă cette remise de près de 800 euros.

Le MSI Vector 16 HX AI, c’est quoi ?

Un Ă©cran de 16 pouces en QHD+ Ă 240 Hz

Une config musclée : Intel Core Ultra 9 275HX + 32 Go RAM + 1 To SSD

Sans oublier la présence de la Nvidia GeForce RTX 5080

Suréquipé, le laptop gaming MSI Vector 16 HX AI (A2XWIG-015FR) a été lancé au prix de 3 299,99 euros, mais il est actuellement en forte promotion chez Darty, à 2 520 euros avec le code promo PC10.

Une grande dalle réactive pour un meilleur confort

Le MSI Vector 16 HX se rapproche des autres ordinateurs portables gamer avec son poids qui frĂ´le les 3 kg. On ne fait donc pas vraiment face Ă un laptop compact et tout lĂ©ger… Cela s’explique par son Ă©cran grand format : il embarque une dalle IPS de 16 pouces, soit une diagonale très confortable pour ne louper aucun dĂ©tail dans la partie.

La marque ne s’arrĂŞte pas lĂ et fait profiter son modèle d’une dĂ©finition QHD+ (2 560 x 1 600 pixels) ainsi qu’un incroyable taux de rafraĂ®chissement de 240 Hz pour profiter de la meilleure fluiditĂ© possible. Concernant sa connectique, elle se compose d’un port HDMI 2.1, de quatre Thunderbolt 5, de deux ports USB 3.2 Gen2 Type-A, un port Ethernet RJ-45 et une prise casque audio.

Une machine qui en a dans le ventre

Avec cette machine, vous avez tous les composants dernier cri. Elle est animĂ©e par un processeur Intel Core Ultra 9 275HX qui promet d’excellentes performances dans tous les usages. Il est ici Ă©paulĂ© par 32 Go de RAM pour plus de rapiditĂ©. Pratique pour le multitâche ainsi que le lancement de logiciels plus complexes, d’ailleurs. N’oublions pas le SSD de 1 To qui se charge quant Ă lui de rĂ©duire les temps de chargement, ainsi que d’accĂ©lĂ©rer le transfert de fichiers et les lancements de la machine.

La réelle plus-value de ce PC portable est sa carte graphique : la RTX 5080. Cette nouvelle carte graphique haut de gamme de Nvidia est capable de faire tourner les derniers jeux AAA en 1440p, et même en 4K si possible, à plus de 60 FPS et tout en profitant du ray-tracing et du DLSS 3.0. . Côté autonomie, malgré sa grosse batterie de 90 Wh, n’espérez pas une endurance exceptionnelle avec ce type de configuration qui demande beaucoup de ressources. Veillez donc à garder le chargeur près de vous.

