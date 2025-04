MSI Pulse 16 AI : ce laptop gaming suréquipé (RTX 4070 + Ultra 7) perd 700 € de son prix chez la Fnac et Darty

Le MSI Pulse 16 AI est un PC portable taillé pour les gamers exigeants, avec son écran QHD+ rafraîchi à 240 Hz, sa RTX 4070 et son système de refroidissement maîtrisé. Actuellement, vous le trouverez à 1 299,99 euros au lieu de 1 999,99 euros chez Darty et à la Fnac.

Si vous faites partie des joueurs aguerris à la recherche d’une machine ultra-performante et fluide, mais que vous ne souhaitez pas pour autant payer le prix fort, alors le MSI Pulse 16 AI pourrait tout à fait vous convenir. Ce PC portable à la configuration très solide est en ce moment proposé à moins de 1 300 euros, après réduction.

Les points forts du MSI Pulse 16 AI

Une dalle QHD+ IPS de 16 pouces + 240 Hz

Intel Core Ultra 7 + RTX 4070 + 16 Go de RAM

Un SSD de 512 Go

Initialement affiché à 1 999,99 euros, le PC portable MSI Pulse 16 AI est aujourd’hui disponible en promotion à 1 299,99 euros chez Darty et à la Fnac.

Une dalle bien fluide

Le MSI Pulse 16 AI est un PC portable gamer qui adopte tous les codes esthétiques d’une telle machine : détails géométriques colorés autour du clavier, 24 zones de rétroéclairage RGB sur les touches, touches ZQSD mises en avant, angles marqués… Bref, la marque n’a pas fait les choses à moitié et a misé sur un design plutôt original. Le tout est proposé dans un châssis de 2,5 kg, un poids plutôt raisonnable. Et sur ce même châssis, on retrouve une connectique généreuse, composée de trois ports USB-A 3.2 Gen 1, d’un port USB-C 3.2 Gen 2, d’un port HDMI 2.1 (pour jouer en 8K@60Hz ou en 4K@120Hz), d’un port RJ45 et d’un port jack 3,5 mm.

Côté écran, MSI a là aussi mis le paquet avec une dalle QHD+ (2 560 x 1 600 pixels) de 16 pouces, au format 16:10 et dotée de la technologie IPS, qui lui permet d’offrir de larges angles de vision. Surtout, cet écran est rafraîchi à 240 Hz ; autant dire que les flous de mouvement n’auront pas leur place ici et que l’affichage sera très fluide et net à tout moment. Ajoutons à cela une couverture de l’intégralité du spectre DCI-P3, soit une palette de couleurs affichée très étendue.

Tout pour une machine véloce

À l’intérieur de la bête, se niche tout d’abord un processeur Intel Core Ultra 7 155H, dont la fréquence turbo maxi culmine à 4,80 GHz. Il est en plus équipé de 16 cœurs, pratiques pour effectuer plus de tâches simultanément. La puce est par ailleurs épaulée par 16 Go de RAM, pour offrir une bonne réactivité et une meilleure gestion du multitâche. Le tout est complété par une carte graphique RTX 4070, qui offre une compatibilité avec le DLSS 3, capable de générer des images complètes par IA, ainsi qu’avec le ray-tracing. Concrètement, vous pourrez faire tourner tous les jeux en 1440p sans compromis au niveau de la qualité graphique.

Ce PC portable embarque aussi un SSD de 512 Go, qui promet des temps de chargement des jeux réduits ainsi que des lancements rapides de la machine, des applications ou des logiciels compliqués. Et MSI n’a pas oublié de soigner le système de refroidissement de sa machine bien véloce, qui renferme ainsi deux ventilateurs, six sorties d’air et cinq caloducs dédiés. Grâce à cette technologie Cooler Boost 5, le laptop ne devrait pas chauffer, y compris lors des parties nerveuses.

Enfin, on a même droit à une petite dose d’intelligence artificielle grâce au MSI AI Engine, qui adapte en temps réel les performances de la machine en fonction de votre utilisation, ou encore le MSI AI Artist, qui permet de générer des images par IA.

