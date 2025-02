MSI Katana 15 : ce laptop gaming (RTX 4070, 144 Hz) chute à un très bon prix suite à un code promo chez Darty

On trouve de belles offres chez Darty du côté des PC portables gaming. L’enseigne propose le MSI Katana 15, un laptop équipé d’une RTX 4070 avec un prix bien plus intéressant : de base à 1 703 euros, le voilà en promotion à 1 199 euros.

Msi Katana 15 B13VGK-2076FR // Source : site officiel

Chez MSI, la gamme Katana est ce qui se fait de mieux dans le monde du gaming, mais il faut y mettre le prix. Avec sa carte graphique Nvidia GeForce RTX 4070 couplée à une puce i7 de 13ᵉ génération, le PC portable MSI Katana 15 B13VGK-2076FR dispose de prestations solides à même de combler les joueurs et joueuses assidues. Avec 500 euros de réduction, cet ordinateur est une option à considérer pour les gamers et les gameuses.

Le MSI Katana 15 B13VGK-2076FR, c’est quoi ?

Un écran de 15,6 pouces en FHD à 144 Hz

Le combo Nvidia GeForce RTX 4070 + i7-13620H

Accompagné de 16 Go de RAM + 512 Go SSD

Avec un prix barré à 1 703,99 euros, le PC portable MSI Katana 15 B13VGK-2076FR s’affiche à 1 299,99 euros chez Darty, mais en appliquant le code PC100, il revient à 1 199,99 euros.

Capture d’écran : prix affiché du MSI Katana 15 B13VGK-2076FR une fois le code PC100 appliqué // Source : darty.com

Il existe une alternative moins chère avec RTX 4060 à seulement 729 euros avec le code PC70, au lieu de 899 euros chez Darty.

Un laptop imposant, mais transportable

La plupart des appareils nomades destinés au gaming ne sont pas réputés pour leur compacité et leur légèreté. Le MSI Katana 15 B13VGK-2076FR par exemple, pèse 2,25 kg avec une épaisseur de 2,49 cm. Un format imposant, mais qui ne l’empêche pas de se glisser dans un sac pendant vos déplacements. Il met en avant un design travaillé, soigné et surtout robuste. Son châssis propose une connectique variée, avec un port USB 3.2 type C, trois ports USB 3.2, un port HDMI, un port Ethernet RJ-45, et une prise jack 3,5 mm.

Il est imposant aussi avec son écran d’une diagonale de 15,6 pouces. Une surface suffisamment grande pour profiter des parties de jeux. En plus, il propose un taux de rafraîchissement de 144 Hz, parfait donc pour les joueurs et joueuses. Les images seront nettes et sans latences. Autrement, sa dalle IPS affiche une résolution de 1920 x 1080 pixels, apportant une bonne densité d’affichage et un confort visuel sans précédent.

Une RTX 4070 aux commandes

Le principal intérêt de ce laptop reste sa configuration. Articulés autour d’un CPU Intel Core i7-13620H, on retrouve 16 Go de RAM, un SSD NVMe de 1 To et surtout une Nvidia GeForce RTX 4070. Avec une telle configuration, vous allez pouvoir jouer à n’importe quel jeu en 1440p avec les features activées, à savoir le ray tracing et le DLSS 3. Une configuration satisfaisante pour profiter des titres récents dans d’excellentes conditions.

De plus, cette puissance peut également être mise à profit dans des univers hors gaming comme la création de contenu (montage photo, vidéo, streaming, etc.). Enfin, pour l’autonomie, sa batterie de 53 Wh assure entre 5 à 6 heures. C’est peu, mais il ne faut pas en demander plus pour un laptop déployant autant de puissance.

