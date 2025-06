Pas besoin de se ruiner pour jouer sur PC, la preuve avec ce laptop sous RTX 4060 à moins de 750 €

Envie d’une machine puissante, fluide et réactive pour lancer vos jeux AAA, le tout sans vous ruiner ? Voici le MSI Thin A15 B7VF, un laptop avec RTX 4060 qui ne coûte plus que 749 euros, au lieu de 1 099 euros de base.

MSI Thin A15 B7VF // Source : site officiel

Les PC portables dédiés pour le gaming équipé d’une RTX série 4 000 sont de plus en plus abordables, comme c’est le cas du MSI Thin A15 B7VF, qui coûte moins de 750 euros grâce à cette offre. Une machine très bien équipée pour son prix avec sa dalle 144 Hz et sa RTX 4060. Pour une telle configuration, le rapport qualité/prix est vraiment intéressant pour les joueurs et les joueuses aux petits budgets.

Les avantages du MSI Thin A15 B7VF

Une dalle IPS Full HD de 15,6 pouces à 144 Hz

Un combo RTX 4060 + Ryzen 5 7535HS + 16 Go de RAM

Un châssis assez fin avec une bonne connectique

Vendu au départ à 1 099,99 euros, le PC portable MSI Thin A15 B7VF est en ce moment remisé à 749,99 euros sur le site Darty.

Une machine efficace pour lancer vos jeux AAA

Le MSI Thin A15 B7VF est taillé pour le gaming, et cela se voit déjà dans son design avec ses lignes anguleuses, son clavier rétroéclairé avec les touches principales de commandes en surbrillance, détails géométriques par-ci, par-là …  Il reste tout même assez sobre avec son châssis métallique noir, qui est d’ailleurs plutôt léger, avec 1,87 kg sur la balance. Et côté connectique, c’est un port USB-C 3.2, trois ports USB 3.2, un port HDMI (compatible 8K 60 Hz), un port Ethernet RJ-45, et deux ports jack 3,5 mm qui prennent place.Â

Il renferme notamment une carte graphique RTX 4060 qui permet de lancer les derniers titres AAA en 1080p, voire en 1440p, avec plusieurs features de Nvidia activées telles que le ray-tracing et le DLSS 3, bien pratiques pour profiter d’images bien nettes et réalistes. Sa dalle Full HD de 15,6 pouces est confortable pour jouer, mais c’est surtout son de 144 Hz que l’on apprécie. Adieu les saccades, les flous de mouvement et les effets de latence dans le jeu, donc, ce qui devrait satisfaire les amateurs de FPS et de jeux compétitifs.

Une configuration à l’aise pour la productivité

Dans les entrailles de la bête, on trouve tout d’abord un processeur Ryzen 5 7535HS. Ce CPU est doté de six cœurs et peut atteindre une fréquence de 4,55 GHz en mode Turbo Boost, ce qui augure de bonnes performances. Il est aussi épaulé par 16 Go de RAM pour plus de rapidité et gérer le multitâche ainsi que le lancement de logiciels plus complexes.

N’oublions pas le SSD de 512 Go qui peut paraître un peu pauvre pour celles et ceux qui ont un grand nombre de jeux ou d’applications à stocker. En revanche, il assure des temps de chargement réduits, ainsi qu’un transfert de fichiers et des lancements bien rapides pour gagner en réactivité. Et côté autonomie, le laptop MSI devrait être capable de fonctionner durant quelques heures avant de devoir passer par la case recharge, mais tout dépendra de votre utilisation.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références avant de faire votre choix final, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs PC portables gamer du moment.

