C’est la claque visuelle à prix réduit, mais seulement aujourd’hui, avec cet écran PC gaming OLED de chez AOC

En août 2024, l’équipe de Frandroid est partie faire un tour à la Gamescom pour découvrir non seulement les nouveautés en termes de jeux vidéo, mais aussi des périphériques et accessoires. C’est comme ça qu’ils ont fait la connaissance de l’AOC Agon Pro AG276QZD2, un moniteur qui envoie du lourd avec de l’OLED sur 27″, un taux de rafraîchissement à 240 Hz et une latence de 0,03 ms pour une expérience en jeu qui n’a rien à envier à personne. Alors si en plus, vous pouvez économiser 14 % dessus, il n’y a pas de raisons de se priver.

Les points forts de l’AOC Agon Pro OLED 27″

L’OLED c’est vraiment un gain fou en matière de qualité

La latence de 0,03 ms, c’est l’idéal pour jouer

Une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz incroyable

L’AOC Agon Pro AG276QZD2 est vendu 529,99 euros sur le site officiel de la marque. Sur Rakuten, Darty le propose à 476,99 euros. Une réduction renforcée aujourd’hui par le code promo RAKUTEN20 qui permet de le commander pour 456,99 euros.

Un moniteur OLED AOC Agon Pro de 27″ qui vise l’excellence

Avec le modèle AG276QZD2, AOC propose sur une dalle QD-OLED de 27 pouces qui affiche de la QHD (2560 x 1440), ce qui va plaire aux gamers les plus exigeants. Le mariage entre l’OLED et la technologie Quantum Dot fait qu’on obtient des noirs profonds et une luminosité élevée tout en évitant la dérive chromatique. La colorimétrie est au plus proche de la réalité, ce qui fait que chaque session de jeu, si vous avez le matériel adéquat, est une expérience visuelle ultra-réaliste.

C’est clairement un écran conçu pour les compétiteurs. Il monte jusqu’à 240 Hz avec un temps de réponse GtG de 0,03 ms. Autant dire que la fluidité est totale, même sur les jeux rapides les plus exigeants. La technologie Adaptive Sync élimine le tearing, pour une synchronisation fluide avec votre carte graphique. En bonus, un rétroéclairage RVB personnalisable vient renforcer l’immersion et se synchronise avec d’autres périphériques AOC si vous en avez.

L’écran convient même aux joueurs d’eSport

AOC a pensé son écran pour les pratiquants d’eSport : le support libère un maximum de place sur le bureau, permettant de caler un écran juste en dessous si vous aimez avoir le nez collé sur celui-ci. Autre atout pratique : le hub USB 3.2 Gen 1 directement intégré à l’écran, qui facilite la connexion rapide de périphériques sans trifouiller sur votre tour. Il y a même deux ports HDMI 2.0 très pratiques, même si on aurait préféré de l’HDMI 2.1, ce qui pourrait frustrer les utilisateurs de consoles next-gen.

Reste que l’OLED n’est pas sans compromis : malgré une garantie de 3 ans contre le marquage, la technologie reste sujette au burn-in si l’image statique s’installe trop longtemps. On regrette aussi une luminosité limitée face à d’autres écrans HDR plus haut de gamme, malgré la présence du label True Black 400. Comptez 250 nits en SDR et 450 nits en HDR. Mais à ce niveau de prix et de performances, le compromis reste plus que raisonnable pour accéder au top du jeu compétitif en QHD.

Si vous souhaitez découvrir d’autres écrans gaming de qualité, vous pouvez vous référer à notre guide sur les meilleures dalles du moment.

