On a essayé les nouveaux écrans Philips (AOC et Evnia) : gloire au QD-Oled !

Les gamers s’équipent avec de plus en plus d’écrans de haute qualité. Le groupe MMD (Philips et AOC) l’a bien compris et propose désormais une gamme complète de produits OLED et QD-OLED. Des nouveautés arrivent pour la fin d’année, et on les a prises en main en exclusivité à la Gamescom !

Sur le marché des écrans PC gamers, le QD-Oled est arrivé en 2023. Cette technologie est pourtant vieille, mais n’était pas largement utilisée dans ce segment spécifique. Après la phase de lancement, on rentre à présent dans une période d’intensification de la production. Voici donc quatre nouveaux écrans qui sont donc annoncés pour la fin de l’année. Nous avons pu les découvrir à la Gamescom.

Ces écrans se placent sur un segment plus haut de gamme. Les écrans classiques 1080p 144 Hz sont moins vendus qu’avant. À l’inverse, les écrans en QHD, à plus de 240 Hz, UHD et Ultrawide sont en progression. Ainsi, Philips Evnia et AGON by AOC, les marques gaming des deux constructeurs, nous ont conviés à voir leurs derniers produits et à les prendre en main à la Gamescom.

Du 27″, du 32″, mais que du QD-OLled chez Philips Evnia

Philips Evnia 27M2N8500 : tout ce qu’il faut dans un format comprimé

Le premier écran que nous avons pu voir est le Philips Evnia 27M2N8500, un écran de 27 pouces. Rapidement, l’écran a une définition de 2560 x 1440, donc de la QHD. Pour le taux de rafraîchissement, on monte à 360 Hz, c’est très confortable. Et, bien évidemment, la technologie d’affichage choisie est le QD-Oled, pour avoir un bon compromis entre contraste et luminosité.

Cet écran est très bon dans son segment. La plupart des gamers sont aujourd’hui sûrs du 24 à 27 pouces. Avec cette taille contenue tout de même, il embarque les technologies classiques de Philips qui le subliment. C’est, par exemple, Ambiglow, qui est une série de LED à l’arrière de l’écran. Ces lumières sont idéales pour être plus immergées dans le jeu vidéo ou la série que l’on regarde. L’écran est très qualitatif du peu qu’on ait vu et propose ce qui se fait de mieux pour le prix.

Philips Evnia 32M2N8900, un peu plus grand, mais bien plus cher

Le second écran présenté et récemment officialisé est le Philips Evnia 32M2N8900. Celui-ci est aussi équipé d’une dalle QD-Oled, mais monte à une définition UHD, soit 3840 x 2160 pixels. Toutefois, la définition 4K oblige une contrepartie, qui est un taux de rafraîchissement à « seulement » 240 Hz.

C’est amplement suffisant pour la plupart des usages et la plupart des PC.

La différence ici réside donc dans la taille, plus grande, en allant jusqu’à 32″. Cela en fait un écran plus grand que la moyenne, sans tomber dans l’extravagance. Avec la définition plus élevée, pas de différence majeure sur le ressenti de la dalle.

Les résolutions semblent équivalentes à l’œil nu. La dalle est bien calibrée et se rapproche grandement de ce qu’on a vu sur le précédent écran. Les deux dalles se complètent bien selon ce que vous préféreriez sur votre bureau.

Les futurs écrans AOC en exclusivité à la Gamescom

AOC AGON AG276QZD2, le 27 pouces plus mesuré

Du côté d’AGON by AOC, leader du marché des écrans gamers, on retrouve la même line-up de deux écrans. Le premier est un écran 27″, en 1440p également. On reste sur un format standard 16:9, mais la nuance se fait sur le taux de rafraîchissement. Celui-ci tombe à 240 Hz contre 360 pour celui de Philips.

Au-delà de ça, ce qui le différencie est aussi l’absence d’Ambiglow, technologie propre à Philips, et donc Evnia. De plus, la dalle est légèrement moins belle et appréciable que celle de Philips. La couverture DCI-P3 est très légèrement inférieure, les couleurs semblent moins vivaces.

On ressent franchement que Philips a un savoir-faire derrière leurs dalles premium, dont AOC manque un peu. Toutefois, l’écran AOC se veut plus abordable que celui de Philips.

AOC AGON AG326UD, pour les gamers en solo

Le second écran proposé par AOC dans la gamme AGON est le AG326UD (toujours plus aléatoires les noms). Celui-ci propose des caractéristiques techniques plus élevées que son petit frère de 27 pouces, le tout dans un format 32 pouces. Rapidement, les caractéristiques techniques pour commencer. On retrouve un écran en 32 pouces, avec une définition UHD de 3840 x 2160 pixels. Le taux de rafraîchissement est bas avec seulement 165 Hz.

Cette grande définition et cette grande dalle montrent une volonté de proposer un écran pour les gamers en solo. Ils pourront profiter de cette dalle très sympathique pour voir leurs jeux dans les meilleures conditions.

À la différence des jeux compétitifs qui nécessitent un taux de rafraîchissement plus élevé, là, ça va bien pour des jeux contemplatifs. La dalle est superbe sur ce point-là, en plus de profiter d’un calibrage correct. À l’utilisation, elle était très agréable à regarder et l’écran propose de bonnes finitions. Notamment, le pied fourni est de très bonne facture, permettant une stabilité certaine sur le bureau.

Prix et disponibilité

Les quatre écrans sont prévus pour la fin de l’année, entre septembre et novembre. Le Philips Evnia 27M2N8500 est proposé à 749 €, tandis que son grand frère de 32 pouces monte à 1199 €. Ils seront respectivement sur le marché fin septembre et début octobre.

Pour la gamme d’AOC, les informations sont encore à préciser, mais on devrait s’attendre à un prix plus faible que la gamme Evnia. L’absence d’Ambiglow et les caractéristiques techniques plus faibles permettent de tirer le prix vers le bas. Si vous souhaitez vous équiper avec un bon écran PC, soyez patient !