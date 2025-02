Cet écran gaming LG 27 pouces (200 Hz, QHD…) est à un super prix, mais seulement aujourd’hui

Le gaming sur PC et console passe avant tout par une bonne config, mais il ne faut pas lĂ©siner sur la partie affichage oĂą l’Ă©cran Ă une mission importante, celle de rendre vos parties agrĂ©ables et fluides. Cette quĂŞte est remplie avec brio par le LG UltraGear 27GS85Q-B avec sa dalle Nano IPS QHD qui uniquement aujourd’hui est en promotion sur Rakuten avec un code qui le fait passer Ă 217,99 euros au lieu de 279,99 euros.

La marque LG n’est plus Ă prĂ©senter, notamment avec ses tĂ©lĂ©viseurs qui poussent la barre de l’image encore plus haute. Cette expertise d’affichage se retrouve aussi dans ses moniteurs dĂ©diĂ©s au gaming et son UltraGear 27GS85Q-B ne fait pas exception. Il a d’ailleurs aujourd’hui droit Ă une coupe de 60 euros exclusivement aujourd’hui.

Qu’y a-t-il de spĂ©cial avec cet Ă©cran LG ?

Un taux de rafraichissement jusqu’Ă 200 Hz

la définition QHD tant recherchée sur PC

Un temps de réponse de 1 milliseconde

Uniquement ce dimanche 23 février, le LG UltraGear 27GS85Q-B est disponible à 217,99 euros au lieu de 279,99 euros sur Rakuten avec le code : RAKUTEN20 .

Conçu pour jouer de la meilleure des manières

Le LG UltraGear 27GS85Q-B se distingue par son taux de rafraichissement natif de 180 Hz, pouvant être overclocké (poussé) à 200 Hz, permettant ainsi une parfaite fluidité lors des sessions de jeux (en fonction de votre configuration). Combiné à un temps de réponse ultra-rapide de 1 ms (GtG) ce moniteur réduit les effets de flou et assure une réactivité optimale, devenu indispensable ces dernières années pour des jeux de plus en plus compétitifs.

En plus d’une fluiditĂ© Ă toute Ă©preuve, ce moniteur peut se vanter d’ĂŞtre Ă©clatant grâce Ă sa technologie Nano IPS, le 27 GS85Q-B couvre 98 % de l’espace colorimĂ©trique DCI-P3, garantissant des couleurs riches et prĂ©cises. La compatibilitĂ© avec la norme HDR10 et la certification VESA DisplayHDR 400 assurent des contrastes profonds et une excellente luminositĂ©, offrant des scènes plus rĂ©alistes et immersives.

Les meilleures technologies pour le jeu

Il ne faudra pas se poser la question NVIDIA G-Sync ou AMD FreeSync lors de l’achat de cet Ă©cran puisque ce dernier propose les deux technologies les plus utilisĂ©es par les dernières cartes graphiques. Permettant de faire le lien entre l’Ă©cran et le GPU ses technologies visent Ă Ă©liminer les dĂ©chirures d’images, les artĂ©facts et autres saccades offrant une expĂ©rience visuels sans encombres.

Le design du LG UltraGear 27GS85Q-B affiche une conception sans aucune bordure sur trois cĂ´tĂ©s et propose un support ergonomique ajustable en hauteur avec possibilitĂ© de le pivoter et de l’incliner en fonction des besoins de l’utilisateur. Pour la partie connectivitĂ©, le moniteur dispose de deux ports HDMI, un DisplayPort (version 1.4) et de deux entrĂ©es USB (3.0) pour alimenter des accessoires.

