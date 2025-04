À ce prix là, ce moniteur Xiaomi de 27″ (QHD et 180 Hz) est une affaire en or pour les gamers

Le Xiaomi 2K Gaming Monitor G27Qi est un écran PC dédié au gaming et possède de bons arguments pour satisfaire au mieux les joueurs assidus. En ce moment, il s’affiche en promotion à seulement 169 euros au lieu de 189 euros sur le site officiel de la marque.

Xiaomi G27Qi // Source : mi.com

Dans le catalogue de Xiaomi, on retrouve des écrans PC aussi bien consacrés à la productivité qu’au gaming. Pour cette dernière catégorie, la marque propose son modèle G27Qi qui a de quoi séduire les joueurs avec sa dalle rafraîchie à 180 Hz, son temps de réponse minime et ses fonctionnalités permettent d’être plus efficace en jeu. Et si vous souhaitez vous l’acquérir, ce dernier bénéficie de 20 euros de réduction.

Le Xiaomi 2K Gaming Monitor G27Qi en résumé

Une dalle de 27 pouces en définition QHD

Un taux de rafraîchissement à 180 Hz et un temps de réponse de 1 ms

La présence de la technologie FreeSync

De base à 189 euros, le Xiaomi 2K Gaming Monitor G27Qi est actuellement remisé à 169 euros sur le site grosbill.

Un écran bien équipé…

Xiaomi n’en est pas à son premier moniteur gaming, et sur son récent modèle, le G27Qi, il soigne son apparence et mise sur un aspect sobre, et évite les LED RGB. L’écran sera facile à intégrer sur votre bureau, et prendra peu de place avec sa diagonale de 27 pouces.

Sa dalle dispose des bordures affinées sur trois côtés et suffit à visualiser clairement ce qui y est affiché sur l’écran. Pour ne rien gâcher, on a droit à une définition QHD (2560 × 1440 pixels). Les joueurs et joueuses pourront ainsi profiter d’une très belle qualité d’image bien nette, et ce, sur une diagonale d’une longueur idéale.

… Qui ne manque pas de fluidité

Le Xiaomi 2K Gaming Monitor G27Q marque aussi des points grâce à son taux de rafraîchissement de 180 Hz qui promet un affichage très fluide lors de chaque combo et action de jeu. Les mouvements rapides ne souffrent d’aucun ralentissement et les lags sont fortement réduits. Le taux de réponse de 1 ms permet de son côté de ne plus avoir d’images floues qui perturbent les sessions de jeu. Bref, la réactivité est ici de mise.

Cerise sur le gâteau, le moniteur est compatible avec la technologie FreeSync, qui se charge de limiter le phénomène de tearing (ou déchirure d’écran), ainsi que les saccades bien embêtantes. Enfin, côté connectique, la firme chinoise fournit deux displayports, deux ports HDMI et une prise casque audio.

