Avis aux gamers, ce pack écran PC QHD de 27 pouces avec clavier + souris est à prix canon 

Chez les gamers, l’écran est l’un des éléments clés pour profiter d’une bonne expérience en jeu. Si vous en cherchez un, ce moniteur AOC de 27 pouces, avec clavier et souris offerts, passe de 219 euros à 174 euros chez Grosbill.

Chez AOC, on trouve des écrans PC aussi bien consacrés à la productivité qu’au gaming. Pour cette dernière catégorie, la marque propose sa référence Q27G2E/BK. C’est un moniteur réactif qui permettra d’accélérer votre temps de réaction et de profiter de chaque détail de vos jeux préférés avec sa définition QHD. La bonne nouvelle, c’est qu’il est aujourd’hui proposé avec un clavier et une souris et profite de 20 % de remise.

Que propose ce moniteur gaming AOC ?

Une dalle de 27 pouces en QHD

Un taux de rafraîchissement à 155 Hz + un temps de réponse de 1 ms

Compatible AMD FreeSync Premium

Petit bonus : clavier + souris

Au lieu d’un prix barré à 219,99 euros, l’écran PC AOC Q27G2E/BK est disponible en promotion à 174,99 euros sur le site grosbill. Un clavier et une souris sont offerts.

Un moniteur en 1 440p : le sacro saint

Les moniteurs gaming ne sont pas réputés pour leur discrétion et leur finesse. Pourtant, l’AOC met un avant un look plutôt discret, mais aussi robuste avec son pied solide arborant une couleur rouge. Pensé pour être ergonomique, vous pourrez régler à votre guise sa hauteur, son angle de rotation, d’inclinaison, de pivotement ou même le fixer au mur pour s’adapter à vos besoins.

Une fois posé sur votre bureau, il saura se montrer peu encombrant sur votre espace de travail malgré ses 27 pouces. Les bordures de l’écran sont affinées sur trois côtés pour favoriser l’immersion. À propos de l’écran, il s’agit d’une dalle IPS qui offre un ultra grand-angle de vue à 178°. Quant à la résolution, la dalle offre une définition QHD 2 560 x 1 440 pixels. C’est une définition très appréciée des joueurs et des joueuses PC, car elle permet de profiter d’une qualité d’image excellente avec des couleurs vives et bien détaillées.

Un gameplay fluide assuré

Ce moniteur s’accompagne d’un taux de rafraîchissement de 155 Hz et un taux de réponse de 1 ms, afin d’obtenir un gameplay réactif et fluide avec des images nettes.

De plus, cet écran est compatible AMD FreeSync Premium pour éviter les problèmes de ralentissement, ou de tearing, traduit par les déchirements et saccades de l’image au cours de vos parties. Ce moniteur sera donc efficace pour jouer dans de bonnes conditions et obtenir un gameplay fluide en toutes circonstances.

Quant à la connectique, on retrouve deux entrées HDMI 2.0 et une entrée DisplayPort en version 1.2. On trouve également une prise casque pour brancher un casque ou des écouteurs filaires.

Si vous voulez comparer le moniteur d’AOC avec d’autres modèles que nous recommandons chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écrans PC pour le gaming.



