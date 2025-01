Avis aux gamers, ce mini clavier Razer est bradé à -36 % lors des soldes

Le clavier gaming est l’un des accessoires les plus importants d’un joueur PC. Et si vous ĂȘtes Ă la recherche d’un bon clavier, le Razer Huntsman Mini profite de 36 % de rĂ©duction pendant les soldes.Â

Avoir un bon clavier est parfois un point mis de cĂŽtĂ© quand on crĂ©e son setup pour gaming. Mais c’est tout aussi important qu’un bon Ă©cran ou qu’une bonne souris. Et si vous attendiez les soldes pour vous procurer un clavier gaming efficace, rĂ©actif et personnalisable, le Razer Huntsman Mini coĂ»te 50 euros de moins.

Le Razer Huntsman Mini, c’est quoi ?

Un design soigné et une construction solide

Des touches en PBT

Un éclairage RGB de qualité réglable

Avec un prix conseillĂ© Ă 139,99 euros, le clavier Razer Huntsman Mini s’affiche Ă prĂ©sent Ă 89,99 euros sur le site d’Amazon.

Un clavier minimaliste et compact

Avec le Huntsman Mini, Razer propose un clavier au format 60 %. Cette structure compacte permet d’ĂȘtre parfaitement transportable et polyvalent pour ĂȘtre utilisĂ© chez vous ou au bureau. Il prend aussi moins de place sur votre bureau, surtout si vous souhaitez un setup Ă©purĂ© et minimaliste.

ForcĂ©ment, il faut faire l’impasse sur le pavĂ© numĂ©rique et quelques touches fonctions, mais Razer a pensĂ© Ă inclure quelques raccourcis, notamment au niveau de l’Ă©clairage. Eh oui, un bon clavier n’est rien sans Ă©clairage RGB. Ici, vous allez pouvoir activer jusqu’Ă 5 effets d’Ă©clairages et ainsi ne pas passer par un logiciel.

Le confort de frappe avant tout

L’expĂ©rience de frappe a Ă©tĂ© pensĂ©e pour ĂȘtre le plus agrĂ©able possible. Il est Ă©quipĂ© d’interrupteurs (aussi appelĂ©s Switch) mĂ©caniques rouges de la marque qui sont plus rapides, plus lĂ©gers et plus souples que les commutateurs mĂ©caniques. Cela permet de mieux ressentir les sensations lorsque l’on tape les touches, et donc d’amĂ©liorer la prĂ©cision de frappe, le tout sans trop de bruit.

Enfin, ce modĂšle ne fonctionne pas Ă batterie, il faut simplement le brancher via le port USB-C. Le constructeur a mĂȘme intĂ©grĂ© un loquet pour fixer le cĂąble pour Ă©viter toute dĂ©connexion durant vos parties.

Si vous souhaitez savoir ce que fait la concurrence, et dĂ©couvrir d’autres modĂšles que nous recommandons, nous vous invitons dĂšs maintenant Ă consulter notre guide des meilleurs claviers gamer mĂ©caniques du moment.Â

