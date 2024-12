39 €, c’est le tout petit prix de Noël pour ce pack gaming Lenovo avec clavier + souris

Si vous cherchez à renouveler votre setup gaming avec un nouveau duo clavier/souris, mais que vous ne souhaitez pas exploser votre budget, le pack Lenovo Legion KM300 actuellement proposé par Cdiscount pourrait bien vous convenir. Celui-ci comprend un clavier à membrane et une souris précise, et est affiché à 39,99 euros au lieu de 89,90 euros.

Les gamers aguerris savent à quel point s’équiper pour jouer efficacement peut coûter cher. D’où l’intérêt de guetter les bonnes affaires sur certains accessoires habituellement assez coûteux. On en a justement déniché une pour vous : un pack gamer Lenovo, avec un clavier à membrane Legion K300 et une souris Legion M300, à moins de 40 euros grâce à une belle promotion.

Que propose ce pack ?

Un clavier à membrane silencieux avec des touches programmables

Une souris légère avec une sensibilité de 8 000 DPI

Deux accessoires filaires pour une bonne réactivité

Au lieu de 89,90 euros, le pack Lenovo Legion KM300 avec clavier et souris est aujourd’hui disponible en promotion à 39,99 euros chez Cdiscount.

Un clavier silencieux et personnalisable

Le clavier Lenovo Legion K300 est un modèle au design assez classique, mais qui marque des points grâce à ses cinq zones d’éclairage RGB personnalisables ; une caractéristique recherchée par les gamers pour afficher un style affirmé et rendre leurs sessions de jeu plus dynamiques. Notez aussi que la personnalisation ne concerne pas que son éclairage : il est aussi possible de programmer certaines touches, histoire de gagner du temps lors des parties avec des combinaisons déjà enregistrées.

Ce modèle devrait par ailleurs combler celles et ceux qui sont particulièrement sensibles au bruit et qui recherchent avant tout une frappe silencieuse. Le Legion K300 est bel et bien un clavier à membrane, bien plus discret qu’un clavier mécanique, dont le bruit de frappe est plus conséquent à cause de l’interrupteur placé sous chaque touche. Il est aussi plus confortable, puisque les touches nécessitent moins de pression pour être enfoncées. Mais retenez qu’un clavier à membrane est bien moins réactif qu’un clavier mécanique, qui offre une meilleure vitesse de frappe et une plus grande précision. Sachez enfin que ce modèle est filaire et se connecte via USB 2.0 ; pratique pour éviter toute latence.

Une souris suffisamment précise pour jouer

Également comprise dans ce pack, la souris Lenovo Legion M300 dispose d’une conception ergonomique qui convient, selon la marque, aussi bien aux gauchers qu’aux droitiers. Son poids très contenu de 119 g est aussi très appréciable. Sur cette souris, on retrouve par ailleurs huit boutons programmables. On peut également personnaliser son rétroéclairage LED RGB. Et comme le clavier au-dessus, la souris est filaire.

Dans les entrailles de la Legion M300, se niche un capteur dont la sensibilité peut s’élever jusqu’à 8 000 DPI. Une valeur qui suffira à la plupart des joueurs, même si on reste loin des 20 à 25 000 DPI proposés par de nombreuses souris gaming plus haut de gamme. Les 8 000 DPI sont plus fréquemment proposés par des souris dédiées à la bureautique, mais rassurez-vous : le capteur de la Legion M300 permet une utilisation suffisamment précise sur tous les types de surfaces.

Si vous souhaitez découvrir d’autres accessoires efficaces pour jouer, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs claviers mécaniques du moment.

