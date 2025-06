Les créateurs du légendaire appareil photo des Google Pixel lancent Indigo, une application gratuite qui promet une qualité photo inédite

Le retour des maîtres de la photo mobile. Marc Levoy et Florian Kainz, les génies derrière Pixel Camera, dévoilent Indigo chez Adobe. Leur nouvelle application iPhone est gratuite.

Crédits : Adobe

Les cerveaux derrière l’application Pixel Camera sont de retour. Marc Levoy et Florian Kainz, les ingénieurs qui sont derrière la photo smartphone chez Google, dévoilent leur nouveau projet chez Adobe : Indigo. Cette application iPhone promet de repousser les limites de la photographie mobile avec des techniques encore plus avancées que celles qui ont fait le succès des Pixel.

Les ingénieurs derrière Pixel Camera

Marc Levoy et Florian Kainz ne sont pas des inconnus dans le monde de la photo mobile. Chez Google de 2014 à 2020, ils ont développé les technologies qui ont rendu les Pixel Camera légendaires : le HDR+, le Super Res Zoom, et le mode Nuit. Ces technologies ont prouvé qu’on pouvait rivaliser avec les gros appareils photo en utilisant principalement du logiciel plutôt que du matériel.

Crédits : Adobe

Après avoir quitté Google en 2020 suite au lancement du Pixel 4, le duo a rejoint Adobe avec une mission : créer « l’application photo universelle ». Après cinq ans de développement au sein de l’équipe « Nextcam » d’Adobe, ils dévoilent enfin Indigo, disponible gratuitement sur l’App Store.

L’application fonctionne sur tous les iPhone Pro et Pro Max à partir de la série 12, et sur tous les iPhone standard à partir de la série 14. Une version Android est prévue, mais sans calendrier précis.

Indigo pousse plus loin les techniques Pixel

Indigo reprend l’approche HDR+ originale de Google en combinant plusieurs images volontairement sous-exposées. Mais les anciens ingénieurs Google ont poussé la technique encore plus loin : là où Pixel Camera combine 15 images, Indigo peut en fusionner jusqu’à 32.

« Cela signifie que nos photos présentent moins de hautes lumières surexposées et moins de bruit dans les ombres« , expliquent Levoy et Kainz. « Prendre une photo avec notre application peut demander un peu plus de patience après avoir appuyé sur le déclencheur, mais après quelques secondes, vous serez récompensé par une meilleure image.«

Crédits : Adobe

Cette approche permet de réduire drastiquement le débruitage (lissage) des images. Plutôt que de lisser agressivement, Indigo préserve les textures naturelles, même si cela implique de garder un peu de bruit. Une philosophie qui s’applique aussi aux fichiers RAW.

Super Res Zoom et innovations techniques

Indigo intègre également le Super Res Zoom, cette technologie révolutionnaire introduite avec le Pixel 3. Elle combine la prise de vue multiple et les tremblements naturels de la main pour offrir un zoom hybride amélioré. Sur les iPhone Pro Max, Indigo propose des images 2x et 10x améliorées grâce à cette technique.

L’application innove aussi avec le « zéro délai d’obturation ». Indigo capture constamment des images brutes pendant que le viseur est activé. Quand vous appuyez sur le déclencheur, la dernière image prise sert d’image de référence pour fusionner une rafale déjà capturée. Vous avez l’impression de capturer l’instant exact souhaité, même dans les scènes en mouvement rapide.

Un rendu plus naturel, loin du « look smartphone »

L’un des principaux griefs contre la photo smartphone concerne son aspect artificiel : trop lumineux, contrastes faibles, couleurs saturées, lissage excessif. Indigo adopte une approche différente en privilégiant un rendu « type reflex » plus naturel.

« D’après nos échanges avec les photographes, ce qu’ils recherchent réellement n’est pas un rendu zéro traitement, mais un rendu plus naturel, proche de celui d’un reflex », expliquent les créateurs.

Indigo utilise uniquement un mappage de tons léger, une augmentation modérée de la saturation et un renforcement subtil de la netteté. Les ajustements sémantiques existent mais restent discrets, contrairement aux traitements agressifs de la plupart des applications.

Mode manuel

Indigo propose des contrôles manuels complets : mise au point, vitesse d’obturation, ISO, compensation d’exposition et balance des blancs séparée en température et teinte. Plus innovant : vous pouvez contrôler le nombre d’images à combiner pour optimiser le temps de capture et le niveau de bruit.

Crédits : Adobe

L’application inclut un mode « Longue exposition » qui additionne simplement les images pour créer des effets « eau sur soie » ou du light painting. Ces fonctions nécessitent habituellement un reflex et des filtres à densité neutre.

Le mode Nuit peut capturer jusqu’à 32 images d’une seconde chacune quand un trépied est détecté, offrant des capacités d’astrophotographie impressionnantes.

Compatible avec l’écosystème Adobe

Indigo s’intègre parfaitement avec Lightroom mobile. Un bouton lance directement l’application pour retoucher vos photos, que ce soit en JPEG ou DNG. Les rendus SDR et HDR sont intégrés aux fichiers grâce au nouveau format hybride adopté par Adobe, Apple, Google et Meta.

Les fichiers DNG d’Indigo conservent les avantages du RAW tout en bénéficiant de la fusion multi-images. Ils sont stockés avant dématriçage, les rendant plus compacts que les ProRAW d’Apple sans perte de qualité.