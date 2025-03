Samsung a amélioré la qualité photo sur les Galaxy grâce à cette application

Une mise à jour de 5,5 Mo qui change tout pour votre appareil photo Samsung. À tester maintenant !

Une des dernières mises à jour Samsung est étonnante… cela se passe dans une des applications photo : vous prenez un cliché, et bam, il est plus net, plus lumineux, plus beau qu’avant. Pas besoin de changer de smartphone ni de dépenser un centime.

Une mise à jour via Expert Raw

Tout passe par une application appelée Expert Raw, une application créée par Samsung pour les fans de photo qui veulent pousser leur Galaxy au max.

Disponible depuis le Galaxy S21 sur les modèles haut de gamme des séries S et Z sur le Galaxy Store, cette application donne accès à plein de fonctions supplémentaires, dont la possibilité de capturer les images au format RAW.

Pour rappel, le format RAW, c’est un format non compressé, cela signifie « brut » en français. Ainsi, vous pouvez retoucher beaucoup plus de choses après coup : remonter les zones sombres, ajuster les couleurs, récupérer des détails perdus…

De plus, l’application vous pouvez régler la luminosité (exposition), la vitesse d’obturation (pour capturer un sujet rapide ou un effet flou), la balance des blancs (pour des couleurs fidèles) et même jouer avec les contrastes ou la netteté.

Et là, Samsung vient de lui offrir un coup de jeune avec une mise à jour dispo sur le Galaxy Store. Elle ne pèse que 5,5 Mo, mais ne vous fiez pas à sa taille : elle cache une sacrée surprise.

Dans les notes de mise à jour, Samsung annonce qu’elle améliore carrément la qualité des photos. Ça veut dire quoi ? Que si votre smartphone est compatible avec Expert Raw, il va bénéficier de ce boost, point barre. Il suffit de mettre à jour l’appli (ou de la télécharger si vous ne l’avez pas encore) pour voir vos clichés passer au niveau supérieur.

Comment ça marche ? On peut supposer que Samsung a amélioré quelque chose dans le traitement des images – peut-être un peu d’intelligence artificielle par-ci, une optimisation par-là – pour rendre les photos plus jolies sans toucher au matériel. Et le meilleur ? C’est 100 % gratuit.

Expert Raw, c’est pour moi ou pas ?

Expert Raw, c’est génial, mais ce n’est pas pour tout le monde. Si vous êtes du genre à juste pointer votre smartphone et cliquer sans réfléchir, cette appli risque de vous faire tourner la tête. Pourquoi ? Parce qu’elle vous donne le contrôle total… Bref, c’est un terrain de jeu pour ceux qui savent un peu ce qu’ils font.

Il y a tout de même un mode automatique. Vous laissez l’appli gérer les réglages, et vous profitez quand même de cette nouvelle qualité d’image. Néanmoins, cela ne sera pas aussi « prêt à l’emploi » que l’application d’appareil photo classique.

Attention, petit hic : Expert Raw ne fonctionne que sur les téléphones haut de gamme. Si vous avez un Galaxy A56 flambant neuf ou un autre modèle milieu de gamme, désolé, ce n’est pas pour vous. Mais pour les possesseurs de S21, S22, S23, S24 ou des séries Z, c’est une aubaine à ne pas rater.

