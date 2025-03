« Du haut de gamme à prix réduit » pour le Samsung Galaxy A56 : les 5 nouveautés qui écrasent le A55 et A54

Le Galaxy A56 arrive en mars 2025, et Samsung semble prêt à faire trembler le milieu de gamme avec belle montée en gamme.

À première vue, ce smartphone n’a pas l’air de réinventer la roue, mais en grattant un peu, on voit qu’il coche toutes les cases pour secouer le marché en 2025. Entre un design premium, une fiche technique solide et un prix qui reste abordable, il pourrait bien devenir la référence pour ceux qui veulent du bon sans se ruiner.

La série Galaxy A de Samsung a toujours représenté un bon compromis entre performances et prix. Mais avec le nouveau Galaxy A56, la marque coréenne franchit un cap décisif dans le segment milieu de gamme. Plus fin, plus léger, et bourré de technologies jusqu’ici réservées aux modèles premium.

Un design repensé et allégé

Samsung opère un changement important dans le design du Galaxy A56. Le constructeur coréen abandonne les objectifs séparés du A55, le nouveau modèle intègre son triple module photo dans un élégant bloc ovale qui lui confère une identité visuelle plus affirmée. Cette évolution marque une rupture avec l’esthétique des Galaxy S, cela donne à la série A une personnalité propre.

Le constructeur coréen a également mis l’accent sur la finesse et la légèreté. Avec seulement 7,4 mm d’épaisseur (contre 8,2 mm pour le A55) et un poids contenu à 198 g (soit 15 g de moins que son prédécesseur), le Galaxy A56 gagne en confort d’utilisation sans sacrifier la sensation de solidité. Le cadre en métal et le dos en verre lui confèrent toujours cet aspect premium, tandis que la Key Island, cette zone légèrement surélevée autour des boutons d’alimentation et de volume, fait son retour.

Côté coloris, Samsung joue la carte de la diversité avec quatre options : Noir et Gris pour les amateurs de sobriété, Green et Pink pour ceux qui préfèrent les teintes plus atypiques. La certification IP67 est maintenue.

Un écran qui n’a rien à envier aux flagships

Le Galaxy A56 s’équipe d’une dalle Super Amoled légèrement plus grande que celle du A55, elle fait désormais 6,7 pouces. Mais la vraie amélioration concerne la luminosité, qui atteint désormais un pic de 1200 cd/m², soit exactement l’augmentation de 200 nits que nous espérions. Cette amélioration, associée à un taux de rafraîchissement variable jusqu’à 120 Hz, semble finalement enlever tous les compromis que l’on avait sur cet écran précédemment.

Protégé par du Gorilla Glass Victus+, cet écran représente l’un des points forts de l’appareil. Que ce soit pour la consommation de contenu multimédia, la navigation sur le web ou les sessions de jeu, le Galaxy A56 propose une qualité d’affichage impressionnante pour sa gamme de prix.

Pour compléter l’expérience, Samsung a fait l’impasse sur la prise mini-jack 3,5 mm, privilégiant les solutions sans fil avec la prise en charge du Bluetooth 5.3. L’appareil est également compatible 5G, NFC et Wi-Fi 6, couvrant ainsi tous les standards de connectivité actuels.

L’Exynos 1580 et l’IA en vedette

Comme pressenti, le Galaxy A56 embarque le processeur Exynos 1580, évolution de l’Exynos 1480 qui équipait le A55. Couplé à 8 Go de RAM, ce SoC promet des performances correctes dans toutes les situations, y compris le multitâche intensif et les jeux 3D exigeants. Forcément, on est bien au-dessous du Snapdragon 8 Elite, mais il est fort à parier que l’on soit agréable surpris.

Mais la véritable nouveauté, c’est l’arrivée de fonctionnalités d’intelligence artificielle jusqu’ici réservées aux modèles haut de gamme. Le Galaxy A56 profite de One UI 7 basé sur Android 15 pour intégrer plusieurs outils IA de Galaxy AI :

L’assistant Gemini de Google, concurrent de ChatGPT

Circle to Search, qui permet de rechercher n’importe quel élément visible à l’écran en l’entourant d’un cercle

La Now Bar, une barre d’informations rapide inspirée de la Dynamic Island d’Apple

Des fonctionnalités photo avancées comme la gomme magique et l’option « Meilleure pose », similaire à ce que propose Google sur ses Pixel

Un outil de montage vidéo automatisé

Cette démocratisation de l’IA représente un argument de vente important pour Samsung, qui positionne ainsi son Galaxy A56 comme un appareil non seulement puissant, mais également intelligent. Et ça, c’est une nouveauté.

Photo : des améliorations plus subtiles que prévues

Contrairement aux rumeurs qui évoquaient l’introduction d’un téléobjectif, Samsung a choisi de conserver une configuration photo similaire à celle du Galaxy A55. On retrouve ainsi un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un capteur macro de 5 mégapixels.

La vraie nouveauté se situe à l’avant, avec un capteur selfie de 12 mégapixels (contre 32 Mpx sur le A55). Ce choix peut sembler étonnant, mais Samsung mise probablement sur une meilleure qualité de pixel plutôt que sur la définition brute, et certainement une meilleure optique.

Si la configuration matérielle évolue peu, Samsung promet néanmoins des améliorations en basse lumière, vraisemblablement grâce à un traitement d’image optimisé par l’Exynos 1580. Les capacités vidéo restent solides avec la possibilité de filmer en 4K à 30 images par seconde, tant avec le capteur principal qu’avec la caméra frontale.

La charge rapide 45 W confirmée

Les rumeurs étaient fondées : le Galaxy A56 fait un bond significatif en matière de recharge avec la prise en charge de la charge rapide 45 W, contre 25W sur les générations précédentes. Cette amélioration devrait permettre de remplir la batterie de 5000 mAh beaucoup plus rapidement, réduisant de moitié le temps nécessaire pour une charge complète.

Samsung n’a pas franchi le pas de la charge sans fil, qui reste l’apanage des modèles plus onéreux. Néanmoins, l’autonomie devrait rester un point fort du Galaxy A56, d’autant que l’efficacité énergétique de l’Exynos 1580 promet des performances optimisées.

Un positionnement stratégique face à la concurrence

Avec un prix de lancement fixé à 499 € pour la version 128 Go et 549 € pour le modèle 256 Go, le Galaxy A56 se positionne de manière stratégique sur le marché européen du smartphone milieu de gamme. Ce tarif, similaire à celui du A55 lors de sa sortie, reflète un excellent rapport qualité-prix compte tenu des améliorations apportées.

L’absence de slot microSD pourrait décevoir certains utilisateurs, mais les 128 ou 256 Go de stockage interne devraient suffire à la majorité des besoins. Samsung compense cette limitation par un engagement fort sur la durabilité logicielle : 6 ans de mises à jour système et de correctifs de sécurité, une promesse rare dans cette gamme de prix.

Cette politique de support représente un argument de poids face à la concurrence chinoise (Xiaomi, Oppo, Realme), qui propose souvent des caractéristiques techniques impressionnantes mais un suivi logiciel plus limité. Elle rapproche également le Galaxy A56 des standards établis par Google avec ses Pixel.

Une évolution bienvenue

Le Galaxy A56 s’impose comme une évolution majeure dans la lignée des smartphones milieu de gamme de Samsung. Plus fin, plus léger, doté de la charge 45W et enrichi de fonctionnalités d’IA auparavant réservées aux modèles premium, il redéfinit ce qu’on peut attendre d’un appareil à moins de 500 €.

Les choix de Samsung révèlent une stratégie claire : privilégier l’expérience utilisateur globale plutôt que la course aux caractéristiques. L’intégration de l’IA, l’amélioration de la charge rapide, de la luminosité de l’écran et l’engagement sur 6 ans de mises à jour compensent largement l’absence d’évolution importante du côté de la photo.

Disponible dès mars 2025, le Galaxy A56 s’annonce comme l’un des smartphones les plus équilibrés de sa catégorie. Il pourrait bien devenir la référence à laquelle tous les autres modèles milieu de gamme seront comparés cette année, confirmant la capacité de Samsung à innover sur tous les segments du marché.

Il se compare au S25 ?

Oui et non. Le Galaxy A56 est impressionnant pour un milieu de gamme : design premium, écran Amoled 120 Hz, charge rapide, et un prix bien plus doux. Il peut tenir tête au S25 sur des points comme l’autonomie ou le style. Mais en performances, photo et longévité, le S25 reste un cran au-dessus, comme un smartphone haut de gamme doit l’être. Si vous cherchez un excellent rapport qualité-prix, le A56 est un sérieux concurrent. Si vous voulez le meilleur, le S25 est intouchable – mais à quel prix.