Samsung améliore encore l’analyse et le suivi du sommeil dans son application Health

Le géant sud-coréen va un peu plus loin dans les fonctionnalités visant à améliorer le sommeil des utilisateurs de Galaxy Rings ou du Galaxy Watches. Notamment avec un nouvel outil permettant d’obtenir des analyses et des conseils sur la pièce dans laquelle vous dormez.

En marge du Galaxy Unpacked de 2025, Samsung nous prépare des nouveautés qui ne concernent pas uniquement ses smartphones, ses montres connectées ou encore ses outils dopés à l’intelligence artificielle. En effet, en même temps que son annonce sur la déclinaison de sa Galaxy Ring en deux nouvelles tailles, la firme nous présente la nouvelle mise à jour de son application de santé, Health.

Dans son communiqué, Samsung nous apprend que les nouveautés concernent principalement le suivi du sommeil, et c’est sûrement son « rapport sur l’environnement de sommeil » qui est le plus impressionnant. Il s’agit ici de mettre en rapport les analyses du temps de repos de l’utilisateur, obtenues notamment grâce à une Galaxy Watch ou une Galaxy Ring, et des données relatives au lieu dans lequel il a dormi.

L’application va prendre en compte plusieurs facteurs, tels que la température, l’humidité ou encore l’intensité lumineuse de la pièce pour « aller encore plus loin dans l’analyse » du temps de repos, explique Samsung. Ceci se traduit chaque matin par un rapport baptisé « Environnement de sommeil », qui offre des conseils pour rendre le roupillon plus efficace. Le tout mis en forme grâce à une pincée d’IA, bien entendu.

Pour obtenir toutes ces données sur l’environnement, Samsung se sert des appareils connectés de la maison via son application SmartThings. La connexion entre celle-ci et Health permet par ailleurs d’ajuster les paramètres des appareils, tels que les ampoules connectées ou le thermostat, pour que le temps passé dans les bras de Morphée soit, là encore, le plus réparateur possible.

Des recommandations personnalisées pour un sommeil optimal

Et, Samsung ne s’arrête cependant pas en si bon chemin. En effet, Health peut désormais suggérer des heures de coucher et de réveil, « en fonction des schémas de sommeil, des habitudes et des conditions propres à chacun ». L’application se servira des données de santé de l’utilisateur pour proposer ses recommandations. Une fonctionnalité qui n’est pas particulièrement inédite, mais qui est plus que bienvenue pour certains.

Enfin, le nouveau suivi Pleine Conscience devrait plaire aux plus nerveux d’entre nous. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d’obtenir des données sur leur humeur, avant de proposer des exercices de respiration et de méditation avant de se coucher. Un essentiel si vous êtes férus de sessions de films d’horreur tous les soirs !

