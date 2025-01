Galaxy Ring : Samsung confirme enfin ces deux nouveautés… de taille

Comme prévu, la bague connectée de Samsung sera disponible en deux tailles supplémentaires. Et ce, dans peu de temps, puisque la firme compte les lancer avant la fin du mois de janvier.

Comme Apple ne semble pas vouloir se lancer dans l’aventure des bagues connectées, Samsung a tout le loisir de conquérir ce nouveau marché, aux côtés de concurrents moins imposants. Pas question pour autant de se reposer sur ses lauriers pour la firme sud-coréenne, qui dispose d’une belle marge de manœuvre pour améliorer la recette de sa Galaxy Ring, qui n’en est après tout qu’à sa première génération.

Pour l’heure, la Galaxy Ring va connaître une amélioration de taille, littéralement. Dans un billet de blog, Samsung confirme les rumeurs concernant deux nouvelles dimensions pour sa bague. Comme nous le pressentions, la firme ajoute deux formats plus grands à sa gamme, à savoir les tailles US 14 et US 15. Ce qui correspond aux tailles 72 et 75 mm en France.

Une Galaxy Ring qui doit encore faire ses preuves auprès d’un plus grand nombre d’utilisateurs ?

Contrairement aux montres connectées (ou à certains bijoux), il n’est pas possible d’ajuster la taille de la Galaxy Ring après acquisition, du moins dans le format que propose Samsung actuellement. C’est donc une bonne nouvelle pour celles et ceux à qui la gamme ne convenait pas encore. D’autant que, s’il y a une bague qui doit vous sied parfaitement, c’est bien celle-ci.

D’ailleurs, si vous ne connaissez pas votre tour de doigt et que vous voulez vous assurer que votre Galaxy Ring vous ira comme un gant, Samsung a conçu un baguier sur mesure. Celui-ci peut être commandé gratuitement via son site web lors de l’achat d’une bague, ou être mis à votre disposition dans des magasins partenaires.

Ces deux nouvelles tailles seront disponibles en noir, argent et or, et seront commercialisées dès le 22 janvier, juste après la prochaine messe de l’entreprise, le Galaxy Unpacked 2025. Samsung profitera également de l’occasion pour lancer sa bague dans 16 pays supplémentaires, ce qui portera le total de marchés concernés à 53.

Est-ce un signe que la marque doit toujours s’assurer de la viabilité de ce nouveau type de produit, auquel tous les fabricants ne croient pas encore ? Ou un indice que Samsung a davantage confiance en sa bague connectée ? Quoi qu’il en soit, l’actuelle Galaxy Ring semble bénéficier d’un peu plus de temps pour faire ses preuves, avant d’avoir un potentiel successeur qui n’est visiblement pas tout à fait d’actualité.